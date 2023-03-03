https://ria.ru/20230303/uilan-1855530242.html

МИД России уличил Госдеп во лжи о содержании беседы Блинкена и Лаврова

МИД России уличил Госдеп во лжи о содержании беседы Блинкена и Лаврова - РИА Новости, 03.03.2023

МИД России уличил Госдеп во лжи о содержании беседы Блинкена и Лаврова

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не обсуждали осужденного в России Пола Уилана во время их короткого разговора на саммите РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T09:20

2023-03-03T09:20

2023-03-03T11:35

в мире

государственный департамент сша

россия

сша

пол уилан

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

энтони блинкен

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не обсуждали осужденного в России Пола Уилана во время их короткого разговора на саммите в Индии, заявила представитель МИД Мария Захарова.Накануне глава Госдепа, рассказывая о своей встрече с российским коллегой на полях министерской "двадцатки", заявил, что призвал Москву вернуться к исполнению ДСНВ, прекратить военную операцию на Украине, а также поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в России за шпионаж.Уилан, бывший морской пехотинец, уволенный из рядов армии США за хищения, работал в частных международных компаниях. С 2006 года регулярно посещал Россию, где обзавелся друзьями. В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила о его задержании во время шпионской акции — в гостиничном номере при получении флеш-карты от сотрудника российских спецслужб. По данным следствия, на накопителе находились данные сотрудников одного из подразделений ФСБ, защита американца утверждает, что он ожидал получить от знакомого фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.Американец рассчитывает на возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20230303/vstrecha-1855504250.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, государственный департамент сша, россия, сша, пол уилан, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, сергей лавров, нью-дели