МИД России уличил Госдеп во лжи о содержании беседы Блинкена и Лаврова
Захарова: госсекретарь США Блинкен не обсуждал с главой МИД России Лавровым на G20 Уилана
© AP Photo / Manish SwarupСовмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели. 2 марта 2023
© AP Photo / Manish Swarup
Совмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели. 2 марта 2023
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не обсуждали осужденного в России Пола Уилана во время их короткого разговора на саммите в Индии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
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"Ой, как интересно. Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, — это ложь", — говорится в записи в ее Telegram-канале.
Уилан, бывший морской пехотинец, уволенный из рядов армии США за хищения, работал в частных международных компаниях. С 2006 года регулярно посещал Россию, где обзавелся друзьями.
В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила о его задержании во время шпионской акции — в гостиничном номере при получении флеш-карты от сотрудника российских спецслужб. По данным следствия, на накопителе находились данные сотрудников одного из подразделений ФСБ, защита американца утверждает, что он ожидал получить от знакомого фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.
Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Американец рассчитывает на возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.