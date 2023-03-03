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МИД России уличил Госдеп во лжи о содержании беседы Блинкена и Лаврова - РИА Новости, 03.03.2023
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09:20 03.03.2023 (обновлено: 11:35 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/uilan-1855530242.html
МИД России уличил Госдеп во лжи о содержании беседы Блинкена и Лаврова
МИД России уличил Госдеп во лжи о содержании беседы Блинкена и Лаврова - РИА Новости, 03.03.2023
МИД России уличил Госдеп во лжи о содержании беседы Блинкена и Лаврова
Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не обсуждали осужденного в России Пола Уилана во время их короткого разговора на саммите РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T09:20
2023-03-03T11:35
в мире
государственный департамент сша
россия
сша
пол уилан
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
энтони блинкен
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не обсуждали осужденного в России Пола Уилана во время их короткого разговора на саммите в Индии, заявила представитель МИД Мария Захарова.Накануне глава Госдепа, рассказывая о своей встрече с российским коллегой на полях министерской "двадцатки", заявил, что призвал Москву вернуться к исполнению ДСНВ, прекратить военную операцию на Украине, а также поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в России за шпионаж.Уилан, бывший морской пехотинец, уволенный из рядов армии США за хищения, работал в частных международных компаниях. С 2006 года регулярно посещал Россию, где обзавелся друзьями. В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила о его задержании во время шпионской акции — в гостиничном номере при получении флеш-карты от сотрудника российских спецслужб. По данным следствия, на накопителе находились данные сотрудников одного из подразделений ФСБ, защита американца утверждает, что он ожидал получить от знакомого фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.Американец рассчитывает на возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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в мире, государственный департамент сша, россия, сша, пол уилан, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, сергей лавров, нью-дели
В мире, Государственный департамент США, Россия, США, Пол Уилан, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Нью-Дели
МИД России уличил Госдеп во лжи о содержании беседы Блинкена и Лаврова

Захарова: госсекретарь США Блинкен не обсуждал с главой МИД России Лавровым на G20 Уилана

© AP Photo / Manish SwarupСовмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели. 2 марта 2023
Совмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели. 2 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Совмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели. 2 марта 2023
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не обсуждали осужденного в России Пола Уилана во время их короткого разговора на саммите в Индии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
«

"Ой, как интересно. Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, — это ложь", — говорится в записи в ее Telegram-канале.

Накануне глава Госдепа, рассказывая о своей встрече с российским коллегой на полях министерской "двадцатки", заявил, что призвал Москву вернуться к исполнению ДСНВ, прекратить военную операцию на Украине, а также поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в России за шпионаж.
Уилан, бывший морской пехотинец, уволенный из рядов армии США за хищения, работал в частных международных компаниях. С 2006 года регулярно посещал Россию, где обзавелся друзьями.
В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила о его задержании во время шпионской акции — в гостиничном номере при получении флеш-карты от сотрудника российских спецслужб. По данным следствия, на накопителе находились данные сотрудников одного из подразделений ФСБ, защита американца утверждает, что он ожидал получить от знакомого фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.
Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Американец рассчитывает на возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
В США заявили, что не станут извиняться за беседу Блинкена и Лаврова
00:02
 
В миреГосударственный департамент СШАРоссияСШАПол УиланМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Энтони БлинкенСергей ЛавровНью-Дели
 
 
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