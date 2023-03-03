https://ria.ru/20230303/trevoga-1855751255.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.03.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в шести областях на севере и востоке Украины, в том числе в столичном регионе, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:43
2023-03-03T19:43
2023-03-03T19:55
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
в мире
вооруженные силы рф
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в шести областях на севере и востоке Украины, в том числе в столичном регионе, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.Ранее в пятницу на Украине уже несколько раз сообщали о тревоге, в том числе и о масштабной угрозе для всей территории страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
днепропетровская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, в мире, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, В мире, Вооруженные силы РФ, Киев
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях на севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу