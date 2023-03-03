https://ria.ru/20230303/sirius-1855513336.html

Экипаж проекта SIRIUS-23 сделает несколько выходов на поверхность "Луны"

Экипаж проекта SIRIUS-23 сделает несколько выходов на поверхность "Луны" - РИА Новости, 03.03.2023

Экипаж проекта SIRIUS-23 сделает несколько выходов на поверхность "Луны"

Экипаж российского изоляционного эксперимента SIRIUS-23 смоделирует несколько выходов на поверхность Луны, рассказал в интервью РИА Новости ответственный... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T03:14

2023-03-03T03:14

2023-03-03T03:16

наука

космос - риа наука

луна

сергей пономарев

институт медико-биологических проблем ран

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экипаж российского изоляционного эксперимента SIRIUS-23 смоделирует несколько выходов на поверхность Луны, рассказал в интервью РИА Новости ответственный исполнитель проекта SIRIUS Сергей Пономарев. "Планируется несколько выходов, чтобы каждый из членов экипажа вышел на поверхность "Луны". Выходы будут осуществляться по двое. В годовой изоляции мы хотели посмотреть, как справляются с задачами испытатели, когда мы формируем пары, а потом дать им возможность выбирать для выхода партнера самостоятельно. Предельное количество выходов на поверхность спутника пока обсуждается", - сказал Пономарев. Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах, и восемь месяцев в 2021-2022 годах. Также планируется провести три годовых эксперимента, первый из которых начнется в ноябре. Набор экипажа был объявлен в начале февраля. Во время эксперимента экипаж будет выполнять задачи, связанные с операциями космического полета, и мероприятия, соответствующие сценарию долговременной лунной миссии.

https://ria.ru/20230302/cosmos-1855110341.html

https://ria.ru/20230104/itogi-1842155235.html

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космос - риа наука, луна, сергей пономарев, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, общество