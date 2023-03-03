https://ria.ru/20230303/selkhozproizvodstvo-1855599361.html

Сельхозпроизводство Ленобласти в 2022 году выросло на 2,7%

Сельхозпроизводство Ленобласти в 2022 году выросло на 2,7% - РИА Новости, 03.03.2023

Сельхозпроизводство Ленобласти в 2022 году выросло на 2,7%

Сельскохозяйственное производство в Ленинградской области по итогам 2022 года выросло на 2,7% по сравнению с предыдущим годом, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:56

2023-03-03T12:56

2023-03-03T12:56

ленинградская область

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Сельскохозяйственное производство в Ленинградской области по итогам 2022 года выросло на 2,7% по сравнению с предыдущим годом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, общий объем выпуска пищевой и сельскохозяйственной продукции в 2022 году составил 118,6 миллиарда рублей, из них в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 97 миллиардов рублей (102,5% к 2021 году)."Молока произведено на 3,4% больше, чем а 2021 году (680,4 тысячи тонн), мяса — на 2,4% больше (372,7 тысячи тонн), яиц — на 1,7% больше (3,5 миллиарда штук). Производство зерновых культур увеличилось на 15,5%, картофеля —на 14,1%, овощей — на 7,2%", - уточнили в пресс-службе.Из ассортимента готовой пищевой продукции объем производства колбасных изделий Ленобласти увеличен на 46%, сливочного масла — 41%, кондитерских изделий — на 21%, сыров и творога — на 16%."Наш успех – это результат комплексной программы развития производства, которая планомерно реализуется в регионе не первый год и успешно прошла испытания последнего времени. Сегодня время ставит перед нами новые вызовы, задачи увеличения производства и мы их будем выполнять", – прокомментировал результаты прошлого года заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

https://ria.ru/20230217/lenoblast-1852730055.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, экономика