https://ria.ru/20230303/schenok-1855647947.html

В Благовещенске из окна дома выкинули щенка, возбуждено уголовное дело

В Благовещенске из окна дома выкинули щенка, возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 03.03.2023

В Благовещенске из окна дома выкинули щенка, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в Благовещенске, где щенка скинули с третьего этажа, сообщила прокуратура Амурской области. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:18

2023-03-03T15:18

2023-03-03T15:18

происшествия

благовещенск

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Благовещенске, где щенка скинули с третьего этажа, сообщила прокуратура Амурской области. Надзорное ведомство установило, что днем 2 марта из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома по улице Чайковского, 47, был выброшен полугодовалый щенок. "Неустановленное лицо из хулиганских побуждений, путем пренебрежения к общепризнанным нормам морали и гуманного обращения с животными, совершило жестокие действия по отношению к щенку, что привело к увечьям животного. Прокуратура Благовещенска признала законным возбуждение уголовного дела о жестоком обращении с полугодовалым щенком", - говорится в сообщении. Дело заведено по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Его расследование находится на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855301058.html

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происшествия, благовещенск, амурская область, россия