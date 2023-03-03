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Американский журналист рассказал, чем грозит раскрытие правды о Крыме
Американский журналист рассказал, чем грозит раскрытие правды о Крыме - РИА Новости, 03.03.2023
Американский журналист рассказал, чем грозит раскрытие правды о Крыме
Украина вносит журналистов, раскрывающих неудобную для Киева правду о Крыме, в "список смерти", однако СМИ Запада предпочитают замалчивать этот факт, написал... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T04:08
2023-03-03T04:08
2023-03-03T09:58
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украина вносит журналистов, раскрывающих неудобную для Киева правду о Крыме, в "список смерти", однако СМИ Запада предпочитают замалчивать этот факт, написал обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь в Twitter.Ранее корреспондент NBC Симмонс Кир, посетивший Крым и доказавший, что большинство его жителей поддерживают Россию, оказался в списке сайта "Миротворец".Этот ресурс известен скандальными публикациями, в которых распространяются данные журналистов, защитников ДНР и ЛНР и других граждан. На сайте их называют "изменниками родины".
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, дунья миятович, nbc, twitter, обсе
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дунья Миятович, NBC, Twitter, ОБСЕ
Американский журналист рассказал, чем грозит раскрытие правды о Крыме
Американский журналист Блюменталь: раскрывшие правду о Крыме попадают в список смерти