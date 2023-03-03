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Сербское предприятие опровергло информацию о поставках ракет на Украину - РИА Новости, 03.03.2023
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16:01 03.03.2023 (обновлено: 16:52 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/rakety-1855665775.html
Сербское предприятие опровергло информацию о поставках ракет на Украину
Сербское предприятие опровергло информацию о поставках ракет на Украину - РИА Новости, 03.03.2023
Сербское предприятие опровергло информацию о поставках ракет на Украину
Сербское оборонное предприятие "Крушик" выступило с опровержением публикаций о поставках реактивных боеприпасов на Украину. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:01
2023-03-03T16:52
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в мире
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сербия
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БЕЛГРАД, 3 мар — РИА Новости. Сербское оборонное предприятие "Крушик" выступило с опровержением публикаций о поставках реактивных боеприпасов на Украину."В связи с недостоверной информацией о предположительных поставках 122-миллиметровых ракет "Град" компании "Крушик" на Украину руководство сообщает, что продажи на этот рынок не было, также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.Вчера представитель МИД Мария Захарова призвала Белград прокомментировать сообщения СМИ на "чрезвычайно важную для двусторонних отношений" тему.В "Крушике" считают, что аргументация в расследованиях построена на использовании "неполной и несвязанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст". "Компания "Крушик" не подписывала договор о поставках с турецкой Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая указана в украинском сертификате конечного пользователя как импортер. Первая страница документа на нашем бланке не содержит даты, а речь идет о документе, которым определяются характеристики безопасности продукции, значимые для ее перевозки, и нет никаких доказательств, что он связан с другими документами, опубликованными в СМИ", — утверждают в компании.Отмечается, что обнародованный документ на бланке предприятия относится к 122-миллиметровым ракетам "Град-2000" с дальностью действия 40 километров.Вдобавок, ракеты с дальностью 20 километров, которые производит "Крушик", не имеют такой кодификации, которая указана в приложенных к расследованию журналистов документу."Также очевидно, что речь идет о совсем других ракетах, чем те, что в документе на нашем бланке. Кто-то намеренно хотел нанести ущерб "Крушику", но не понял, что использовал два документа, относящиеся к разным видам продукции", — подчеркнуло руководство оборонного предприятия.В конце февраля предприятие "Крушик" уже опровергало сообщения СМИ о поставках реактивных боеприпасов на Украину и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда.
https://ria.ru/20230223/ukraina-1854004878.html
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в мире, украина, сербия, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сербия, Мария Захарова
Сербское предприятие опровергло информацию о поставках ракет на Украину

Сербское предприятие "Крушик" изучило и опровергло данные о поставках ракет на Украину

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНеразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 мар — РИА Новости. Сербское оборонное предприятие "Крушик" выступило с опровержением публикаций о поставках реактивных боеприпасов на Украину.
"В связи с недостоверной информацией о предположительных поставках 122-миллиметровых ракет "Град" компании "Крушик" на Украину руководство сообщает, что продажи на этот рынок не было, также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
Вчера представитель МИД Мария Захарова призвала Белград прокомментировать сообщения СМИ на "чрезвычайно важную для двусторонних отношений" тему.

Расположенное в городе Валево производство — одно из крупнейших в Сербии и находится в государственной собственности. Некоторые издания писали, что компания из Канады закупает в стране ракеты местного производства, затем через Турцию и Словакию отправляет их ВСУ для обстрелов Донбасса, к публикациям прилагались предположительные копии документов о приобретении и транспортировке боеприпасов и даже видеозаписи.

В "Крушике" считают, что аргументация в расследованиях построена на использовании "неполной и несвязанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст".
"Компания "Крушик" не подписывала договор о поставках с турецкой Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая указана в украинском сертификате конечного пользователя как импортер. Первая страница документа на нашем бланке не содержит даты, а речь идет о документе, которым определяются характеристики безопасности продукции, значимые для ее перевозки, и нет никаких доказательств, что он связан с другими документами, опубликованными в СМИ", — утверждают в компании.
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Отмечается, что обнародованный документ на бланке предприятия относится к 122-миллиметровым ракетам "Град-2000" с дальностью действия 40 километров.
Вдобавок, ракеты с дальностью 20 километров, которые производит "Крушик", не имеют такой кодификации, которая указана в приложенных к расследованию журналистов документу.
"Также очевидно, что речь идет о совсем других ракетах, чем те, что в документе на нашем бланке. Кто-то намеренно хотел нанести ущерб "Крушику", но не понял, что использовал два документа, относящиеся к разным видам продукции", — подчеркнуло руководство оборонного предприятия.
В конце февраля предприятие "Крушик" уже опровергало сообщения СМИ о поставках реактивных боеприпасов на Украину и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда.
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