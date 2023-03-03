https://ria.ru/20230303/rakety-1855665775.html

Сербское предприятие опровергло информацию о поставках ракет на Украину

Сербское предприятие опровергло информацию о поставках ракет на Украину - РИА Новости, 03.03.2023

Сербское предприятие опровергло информацию о поставках ракет на Украину

Сербское оборонное предприятие "Крушик" выступило с опровержением публикаций о поставках реактивных боеприпасов на Украину. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:01

2023-03-03T16:01

2023-03-03T16:52

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БЕЛГРАД, 3 мар — РИА Новости. Сербское оборонное предприятие "Крушик" выступило с опровержением публикаций о поставках реактивных боеприпасов на Украину."В связи с недостоверной информацией о предположительных поставках 122-миллиметровых ракет "Град" компании "Крушик" на Украину руководство сообщает, что продажи на этот рынок не было, также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.Вчера представитель МИД Мария Захарова призвала Белград прокомментировать сообщения СМИ на "чрезвычайно важную для двусторонних отношений" тему.В "Крушике" считают, что аргументация в расследованиях построена на использовании "неполной и несвязанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст". "Компания "Крушик" не подписывала договор о поставках с турецкой Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая указана в украинском сертификате конечного пользователя как импортер. Первая страница документа на нашем бланке не содержит даты, а речь идет о документе, которым определяются характеристики безопасности продукции, значимые для ее перевозки, и нет никаких доказательств, что он связан с другими документами, опубликованными в СМИ", — утверждают в компании.Отмечается, что обнародованный документ на бланке предприятия относится к 122-миллиметровым ракетам "Град-2000" с дальностью действия 40 километров.Вдобавок, ракеты с дальностью 20 километров, которые производит "Крушик", не имеют такой кодификации, которая указана в приложенных к расследованию журналистов документу."Также очевидно, что речь идет о совсем других ракетах, чем те, что в документе на нашем бланке. Кто-то намеренно хотел нанести ущерб "Крушику", но не понял, что использовал два документа, относящиеся к разным видам продукции", — подчеркнуло руководство оборонного предприятия.В конце февраля предприятие "Крушик" уже опровергало сообщения СМИ о поставках реактивных боеприпасов на Украину и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда.

https://ria.ru/20230223/ukraina-1854004878.html

https://ria.ru/20230130/serbiya-1848466539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сербия, мария захарова