https://ria.ru/20230228/krushik-1854819637.html

Сербское оборонное предприятие опровергло сообщения о поставках ракет Киеву

Сербское оборонное предприятие опровергло сообщения о поставках ракет Киеву - РИА Новости, 28.02.2023

Сербское оборонное предприятие опровергло сообщения о поставках ракет Киеву

Сербское оборонное предприятие "Крушик" опровергло сообщения СМИ о поставках реактивных боеприпасов на Украину и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:45

2023-02-28T12:45

2023-02-28T12:45

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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Сербское оборонное предприятие "Крушик" опровергло сообщения СМИ о поставках реактивных боеприпасов на Украину и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда. Расположенное в городе Валево предприятие "Крушик" является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, оно находится в государственной собственности. В ряде СМИ ранее появились сообщения о том, что компания из Канады закупает в Сербии ракеты местного производства, затем через Турцию и Словакию отправляются украинским войскам для обстрелов Донбасса, к публикациям прилагались предположительные копии документов о приобретении и транспортировке боеприпасов и даже видеозаписи. "Крушик" снова оказался в центре негативных событий, благодаря непрофессиональному выполнению журналистских обязанностей. Как и много раз ранее, без предварительной проверки, не учитывая вредоносный эффект своего скороспелого труда, некоторые СМИ сообщили о продаже ракет производства "Крушик", - официально заявила госкомпания. "Оповещаем общественность, что компания "Крушик" никоим образом не связана с продажей ракет конечному покупателю с Украины. Рассмотрев опубликованные документы, учитывая возможности компьютерных программ и фантазию журналистов, выражаем сомнение в подлинности документов, так как называются два разных типа ракет", - говорится в заявлении оборонного предприятия. Руководство компании призвало СМИ тщательнее проверять информацию и не забывать, из-за такой деятельности страдает репутация Сербии, ее оборонной промышленности и самого предприятия.

https://ria.ru/20230227/kazakhstan-1854649431.html

https://ria.ru/20230227/pomosch-1854729148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сербия, украина, оружие