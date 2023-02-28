https://ria.ru/20230228/krushik-1854819637.html
Сербское оборонное предприятие опровергло сообщения о поставках ракет Киеву
Сербское оборонное предприятие опровергло сообщения о поставках ракет Киеву - РИА Новости, 28.02.2023
Сербское оборонное предприятие опровергло сообщения о поставках ракет Киеву
Сербское оборонное предприятие "Крушик" опровергло сообщения СМИ о поставках реактивных боеприпасов на Украину и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:45
2023-02-28T12:45
2023-02-28T12:45
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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Сербское оборонное предприятие "Крушик" опровергло сообщения СМИ о поставках реактивных боеприпасов на Украину и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда. Расположенное в городе Валево предприятие "Крушик" является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, оно находится в государственной собственности. В ряде СМИ ранее появились сообщения о том, что компания из Канады закупает в Сербии ракеты местного производства, затем через Турцию и Словакию отправляются украинским войскам для обстрелов Донбасса, к публикациям прилагались предположительные копии документов о приобретении и транспортировке боеприпасов и даже видеозаписи. "Крушик" снова оказался в центре негативных событий, благодаря непрофессиональному выполнению журналистских обязанностей. Как и много раз ранее, без предварительной проверки, не учитывая вредоносный эффект своего скороспелого труда, некоторые СМИ сообщили о продаже ракет производства "Крушик", - официально заявила госкомпания. "Оповещаем общественность, что компания "Крушик" никоим образом не связана с продажей ракет конечному покупателю с Украины. Рассмотрев опубликованные документы, учитывая возможности компьютерных программ и фантазию журналистов, выражаем сомнение в подлинности документов, так как называются два разных типа ракет", - говорится в заявлении оборонного предприятия. Руководство компании призвало СМИ тщательнее проверять информацию и не забывать, из-за такой деятельности страдает репутация Сербии, ее оборонной промышленности и самого предприятия.
https://ria.ru/20230227/kazakhstan-1854649431.html
https://ria.ru/20230227/pomosch-1854729148.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, украина, оружие
В мире, Сербия, Украина, Оружие
Сербское оборонное предприятие опровергло сообщения о поставках ракет Киеву
Сербское оборонное предприятие "Крушик" опровергло сообщения СМИ о поставках ракет Украине
БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости.
Сербское оборонное предприятие "Крушик" опровергло
сообщения СМИ о поставках реактивных боеприпасов на Украину и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда.
Расположенное в городе Валево предприятие "Крушик" является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии
, оно находится в государственной собственности. В ряде СМИ ранее появились сообщения о том, что компания из Канады
закупает в Сербии ракеты местного производства, затем через Турцию
и Словакию
отправляются украинским войскам для обстрелов Донбасса
, к публикациям прилагались предположительные копии документов о приобретении и транспортировке боеприпасов и даже видеозаписи.
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"Крушик" снова оказался в центре негативных событий, благодаря непрофессиональному выполнению журналистских обязанностей. Как и много раз ранее, без предварительной проверки, не учитывая вредоносный эффект своего скороспелого труда, некоторые СМИ сообщили о продаже ракет производства "Крушик", - официально заявила госкомпания.
"Оповещаем общественность, что компания "Крушик" никоим образом не связана с продажей ракет конечному покупателю с Украины. Рассмотрев опубликованные документы, учитывая возможности компьютерных программ и фантазию журналистов, выражаем сомнение в подлинности документов, так как называются два разных типа ракет", - говорится в заявлении оборонного предприятия.
Руководство компании призвало СМИ тщательнее проверять информацию и не забывать, из-за такой деятельности страдает репутация Сербии, ее оборонной промышленности и самого предприятия.
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