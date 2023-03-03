https://ria.ru/20230303/puti-1855748234.html

Российские силы ведут огонь по всем путям снабжения ВСУ в Артемовске

Российские силы ведут огонь по всем путям снабжения ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 03.03.2023

Российские силы ведут огонь по всем путям снабжения ВСУ в Артемовске

Все пути снабжения и отхода ВСУ из Артемовска находятся в зоне огневого поражения артиллерии "Группы Вагнера", рассказал РИА Новости боец подразделения. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T19:23

2023-03-03T19:23

2023-03-03T20:54

специальная военная операция на украине

артемовск

артемовский

киев

евгений пригожин

владимир зеленский

сергей рахманинов

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БЛАГОДАТНОЕ (ДНР), 3 мар — РИА Новости. Все пути снабжения и отхода ВСУ из Артемовска находятся в зоне огневого поражения артиллерии "Группы Вагнера", рассказал РИА Новости боец подразделения."Холм, возвышенность, она была для этой местности стратегической, мы ее взяли успешно. Как только на нее поднимаешься, оттуда видны далеко окрестности — естественно, все подъездные пути, которые находятся севернее Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), мы видим, по этим подъездным путям уже не проехать, не пройти, как хотелось бы противнику", — заявил собеседник агентства.По его словам, сейчас российские силы отрезают украинскую армию от путей снабжения из Часова Яра под Артемовском."Артиллерия работает постоянно, какое-то движение замечается, сразу туда отрабатывается — у них проблемы, я думаю, с этим, и большие. Простреливаются точно, но противник тоже не занимается ерундой: они делают и другие дороги, не только те, которые есть на картах. Делают вразрез, в обход через поля, через посадки пробивают себе дороги, новые трассы", — пояснил боец.Погода также не способствует передвижению украинских военных.Сегодня основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск практически полностью окружен. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского позволить частям ВСУ уйти из города.Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске для ВСУ критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки войск, указал депутат.Во вторник на американском телеканале CNN вышло интервью украинского военного, в котором он признал, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем об этом говорят официально. Агентство Bloomberg передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20230303/mosty-1855585191.html

https://ria.ru/20230303/spetsoperatsiya-1855642889.html

артемовск

артемовский

киев

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