Названы самые дешевые направления для путешествий весной
Туту: самые бюджетные маршруты для путешествий весной – в Псков и Санкт-Петербург
© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкСобор Михаила Архангела (на дальнем плане) Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, основанного в середине XV века, в Печорах
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Определены самые недорогие маршруты для авиапутешествий весной, сообщает Туту.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали цены на авиабилеты из Москвы и Санкт-Петербурга на март, апрель, май и рассказали, поездки в какие города будут наименее чувствительны для бюджета.
Лидер списка — Псков, средний чек за год снизился с 6,5 до 4,5 тысячи рублей за билет в оба конца. Санкт-Петербург — на втором месте, средний чек — от 4,6 тысячи рублей. Посетить Самару можно в среднем за 5,4 тысячи рублей. В пятерку самых востребованных вошли также Ульяновск и Казань, путешествие в которые стоит в среднем 5,8 и 6,1 тысячи рублей за билет в оба конца.
Лидер среди самых недорогих авианаправлений из Санкт-Петербурга — Калуга, посетить ее можно всего за 3,5 тысячи рублей. Средний чек за перелет в Москву — 4,7 тысячи рублей за билет туда и обратно, а в Архангельск — 5,5 тысячи рублей. Заплатив до семи тысяч рублей можно попасть в Самару и Череповец.