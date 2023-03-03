https://ria.ru/20230303/puteshestviya-1855471849.html

Названы самые дешевые направления для путешествий весной

Названы самые дешевые направления для путешествий весной - РИА Новости, 03.03.2023

Названы самые дешевые направления для путешествий весной

Определены самые недорогие маршруты для авиапутешествий весной, сообщает Туту. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:54

2023-03-03T11:54

2023-03-03T11:54

туризм

туризм

новости - туризм

отдых в россии

санкт-петербург

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568693934_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_e4edaea81f3aea3e6423148b822f61b1.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Определены самые недорогие маршруты для авиапутешествий весной, сообщает Туту.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали цены на авиабилеты из Москвы и Санкт-Петербурга на март, апрель, май и рассказали, поездки в какие города будут наименее чувствительны для бюджета.Лидер списка — Псков, средний чек за год снизился с 6,5 до 4,5 тысячи рублей за билет в оба конца. Санкт-Петербург — на втором месте, средний чек — от 4,6 тысячи рублей. Посетить Самару можно в среднем за 5,4 тысячи рублей. В пятерку самых востребованных вошли также Ульяновск и Казань, путешествие в которые стоит в среднем 5,8 и 6,1 тысячи рублей за билет в оба конца.Лидер среди самых недорогих авианаправлений из Санкт-Петербурга — Калуга, посетить ее можно всего за 3,5 тысячи рублей. Средний чек за перелет в Москву — 4,7 тысячи рублей за билет туда и обратно, а в Архангельск — 5,5 тысячи рублей. Заплатив до семи тысяч рублей можно попасть в Самару и Череповец.

https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, отдых в россии, санкт-петербург, москва