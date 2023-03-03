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Названы самые дешевые направления для путешествий весной - РИА Новости, 03.03.2023
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Туризм
 
11:54 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/puteshestviya-1855471849.html
Названы самые дешевые направления для путешествий весной
Названы самые дешевые направления для путешествий весной - РИА Новости, 03.03.2023
Названы самые дешевые направления для путешествий весной
Определены самые недорогие маршруты для авиапутешествий весной, сообщает Туту. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:54
2023-03-03T11:54
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
санкт-петербург
москва
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Определены самые недорогие маршруты для авиапутешествий весной, сообщает Туту.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали цены на авиабилеты из Москвы и Санкт-Петербурга на март, апрель, май и рассказали, поездки в какие города будут наименее чувствительны для бюджета.Лидер списка — Псков, средний чек за год снизился с 6,5 до 4,5 тысячи рублей за билет в оба конца. Санкт-Петербург — на втором месте, средний чек — от 4,6 тысячи рублей. Посетить Самару можно в среднем за 5,4 тысячи рублей. В пятерку самых востребованных вошли также Ульяновск и Казань, путешествие в которые стоит в среднем 5,8 и 6,1 тысячи рублей за билет в оба конца.Лидер среди самых недорогих авианаправлений из Санкт-Петербурга — Калуга, посетить ее можно всего за 3,5 тысячи рублей. Средний чек за перелет в Москву — 4,7 тысячи рублей за билет туда и обратно, а в Архангельск — 5,5 тысячи рублей. Заплатив до семи тысяч рублей можно попасть в Самару и Череповец.
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, санкт-петербург, москва
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Санкт-Петербург, Москва
Названы самые дешевые направления для путешествий весной

Туту: самые бюджетные маршруты для путешествий весной – в Псков и Санкт-Петербург

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкСобор Михаила Архангела (на дальнем плане) Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, основанного в середине XV века, в Печорах
Собор Михаила Архангела (на дальнем плане) Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, основанного в середине XV века, в Печорах - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Определены самые недорогие маршруты для авиапутешествий весной, сообщает Туту.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали цены на авиабилеты из Москвы и Санкт-Петербурга на март, апрель, май и рассказали, поездки в какие города будут наименее чувствительны для бюджета.
Лидер списка — Псков, средний чек за год снизился с 6,5 до 4,5 тысячи рублей за билет в оба конца. Санкт-Петербург — на втором месте, средний чек — от 4,6 тысячи рублей. Посетить Самару можно в среднем за 5,4 тысячи рублей. В пятерку самых востребованных вошли также Ульяновск и Казань, путешествие в которые стоит в среднем 5,8 и 6,1 тысячи рублей за билет в оба конца.
Лидер среди самых недорогих авианаправлений из Санкт-Петербурга — Калуга, посетить ее можно всего за 3,5 тысячи рублей. Средний чек за перелет в Москву — 4,7 тысячи рублей за билет туда и обратно, а в Архангельск — 5,5 тысячи рублей. Заплатив до семи тысяч рублей можно попасть в Самару и Череповец.
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