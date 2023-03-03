Рейтинг@Mail.ru
В МИД Сербии заявили, что Белград не поставлял оружие ни Киеву, ни Москве - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/postavki-1855755695.html
В МИД Сербии заявили, что Белград не поставлял оружие ни Киеву, ни Москве
В МИД Сербии заявили, что Белград не поставлял оружие ни Киеву, ни Москве - РИА Новости, 03.03.2023
В МИД Сербии заявили, что Белград не поставлял оружие ни Киеву, ни Москве
Власти Сербии и оборонная промышленность не производили поставки оружия и военного оборудования на Украину и в Россию с начала вооруженного конфликта, заявил... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T20:13
2023-03-03T20:13
в мире
украина
сербия
россия
мария захарова
ивица дачич
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78229/41/782294198_0:84:2816:1668_1920x0_80_0_0_69a56cd724ca14755178aaa3fc119228.jpg
БЕЛГРАД, 3 мар - РИА Новости. Власти Сербии и оборонная промышленность не производили поставки оружия и военного оборудования на Украину и в Россию с начала вооруженного конфликта, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич. В министерстве обороны Сербии в пятницу заявили РИА Новости, что не поставляли боеприпасы конечному пользователю на Украину. Министр иностранных дел в пятницу выступал перед посланниками министерства обороны (военными атташе) при диппредставительствах Сербии за рубежом. "С начала конфликта на Украине Сербия не экспортировала и не выдавала разрешения на экспорт оружия и военного оборудования на Украину и в Россию, а также ни в одну страну, которую считает спорной с международной точки зрения", - цитирует Дачича агентство Танюг. Он подчеркнул, что дипломатическая активность Белграда сейчас направлена на сохранение территориальной целостности Сербии по вопросу Косово и "это главное направление внешней политики". Сербское оборонное предприятие "Крушик" заявило ранее, что изучило и опровергло прилагаемые к сообщениям о продаже ракет для РСЗО "Град" на Украину "документы". Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила в четверг, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.
https://ria.ru/20230301/serbiya-1855054281.html
https://ria.ru/20230123/vuchich-1846951048.html
https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html
украина
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78229/41/782294198_0:0:2508:1880_1920x0_80_0_0_0094f635632530b16e069e47816b003a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сербия, россия, мария захарова, ивица дачич
В мире, Украина, Сербия, Россия, Мария Захарова, Ивица Дачич, Специальная военная операция на Украине
В МИД Сербии заявили, что Белград не поставлял оружие ни Киеву, ни Москве

Глава МИД Сербии Дачич заявил, что Белград не поставлял оружие ни Киеву, ни Москве

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 мар - РИА Новости. Власти Сербии и оборонная промышленность не производили поставки оружия и военного оборудования на Украину и в Россию с начала вооруженного конфликта, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.
В министерстве обороны Сербии в пятницу заявили РИА Новости, что не поставляли боеприпасы конечному пользователю на Украину.
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Госдуме заявили о стремлении Запада поставить Сербию на колени
1 марта, 11:10
Министр иностранных дел в пятницу выступал перед посланниками министерства обороны (военными атташе) при диппредставительствах Сербии за рубежом.
"С начала конфликта на Украине Сербия не экспортировала и не выдавала разрешения на экспорт оружия и военного оборудования на Украину и в Россию, а также ни в одну страну, которую считает спорной с международной точки зрения", - цитирует Дачича агентство Танюг.
Он подчеркнул, что дипломатическая активность Белграда сейчас направлена на сохранение территориальной целостности Сербии по вопросу Косово и "это главное направление внешней политики".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вучич опасается, что конфликт на Украине выйдет за территорию страны
23 января, 23:46
Сербское оборонное предприятие "Крушик" заявило ранее, что изучило и опровергло прилагаемые к сообщениям о продаже ракет для РСЗО "Град" на Украину "документы".
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила в четверг, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя
20 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСербияРоссияМария ЗахароваИвица Дачич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала