https://ria.ru/20230303/postavki-1855755695.html

В МИД Сербии заявили, что Белград не поставлял оружие ни Киеву, ни Москве

В МИД Сербии заявили, что Белград не поставлял оружие ни Киеву, ни Москве - РИА Новости, 03.03.2023

В МИД Сербии заявили, что Белград не поставлял оружие ни Киеву, ни Москве

Власти Сербии и оборонная промышленность не производили поставки оружия и военного оборудования на Украину и в Россию с начала вооруженного конфликта, заявил... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T20:13

2023-03-03T20:13

2023-03-03T20:13

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ивица дачич

специальная военная операция на украине

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БЕЛГРАД, 3 мар - РИА Новости. Власти Сербии и оборонная промышленность не производили поставки оружия и военного оборудования на Украину и в Россию с начала вооруженного конфликта, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич. В министерстве обороны Сербии в пятницу заявили РИА Новости, что не поставляли боеприпасы конечному пользователю на Украину. Министр иностранных дел в пятницу выступал перед посланниками министерства обороны (военными атташе) при диппредставительствах Сербии за рубежом. "С начала конфликта на Украине Сербия не экспортировала и не выдавала разрешения на экспорт оружия и военного оборудования на Украину и в Россию, а также ни в одну страну, которую считает спорной с международной точки зрения", - цитирует Дачича агентство Танюг. Он подчеркнул, что дипломатическая активность Белграда сейчас направлена на сохранение территориальной целостности Сербии по вопросу Косово и "это главное направление внешней политики". Сербское оборонное предприятие "Крушик" заявило ранее, что изучило и опровергло прилагаемые к сообщениям о продаже ракет для РСЗО "Град" на Украину "документы". Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила в четверг, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.

https://ria.ru/20230301/serbiya-1855054281.html

https://ria.ru/20230123/vuchich-1846951048.html

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

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в мире, украина, сербия, россия, мария захарова, ивица дачич