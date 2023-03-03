https://ria.ru/20230303/posevnaya-1855623756.html
В России стартовала весенняя посевная
В России стартовала весенняя посевная - РИА Новости, 03.03.2023
В России стартовала весенняя посевная
Весенняя посевная кампания стартовала в России, в поля вышли аграрии южных регионов, уже засеяно более 30 тысяч гектаров, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:05
2023-03-03T14:05
2023-03-03T14:05
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Весенняя посевная кампания стартовала в России, в поля вышли аграрии южных регионов, уже засеяно более 30 тысяч гектаров, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. "В России началась весенняя посевная", - сообщает министерство. Вопросы подготовки и проведения весенних полевых работ в пятницу обсудили на очередном заседании оперштаба, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. На мероприятии, в частности, рассмотрели ситуацию в Центральной России, Поволжье, Запорожской области и ЛНР. "В Краснодарском, Ставропольском краях, Крыму, Дагестане, Чеченской Республике уже стартовал яровой сев. Засеяно более 30 тысяч гектаров и практически все это – зерновая группа. Отмечу, что начало работ соответствует средним многолетним агротехнологическим срокам", - сказал министр. По словам главы Минсельхоза, состояние озимых к началу весны в целом по России – лучше, чем в среднем за последние 5 лет: в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 93% посевов, помимо этого, в некоторых регионах уже начинается активная вегетация. Подкормка озимых на данный момент ведется в 9 субъектах на общей площади порядка 2 миллионов гектаров. Подготовка субъектов к посевной находится на особом контроле министерства: по словам Патрушева, во всех регионах к моменту выхода в поля должна быть полноценная обеспеченность и готовность семян, ГСМ, техники, минеральных удобрений средств защиты растений. Он также призвал руководителей региональных органов управления АПК оперативно помогать сельхозтоваропроизводителям на местах. "Рассчитываем, что посевная пройдет штатно и обеспечит нам достойный урожай в 2023 году", - заявил глава Минсельхоза. РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. В конце декабря Минсельхоз сформировал структуру посевных площадей под урожай 2023 года, которые, по его оценке, могут обеспечить валовой сбор зерна на уровне 125-127 миллионов тонн, включая 80-85 миллионов тонн пшеницы.
https://ria.ru/20230220/nauka-1852448572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В России стартовала весенняя посевная
Минсельхоз: в России стартовала весенняя посевная, засеяно более 30 тысяч гектаров
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Весенняя посевная кампания стартовала в России, в поля вышли аграрии южных регионов, уже засеяно более 30 тысяч гектаров, говорится в сообщении
Минсельхоза РФ.
"В России началась весенняя посевная", - сообщает министерство. Вопросы подготовки и проведения весенних полевых работ в пятницу обсудили на очередном заседании оперштаба, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
. На мероприятии, в частности, рассмотрели ситуацию в Центральной России, Поволжье
, Запорожской области
и ЛНР
.
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"В Краснодарском, Ставропольском краях
, Крыму, Дагестане, Чеченской Республике уже стартовал яровой сев. Засеяно более 30 тысяч гектаров и практически все это – зерновая группа. Отмечу, что начало работ соответствует средним многолетним агротехнологическим срокам", - сказал министр.
По словам главы Минсельхоза, состояние озимых к началу весны в целом по России – лучше, чем в среднем за последние 5 лет: в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 93% посевов, помимо этого, в некоторых регионах уже начинается активная вегетация. Подкормка озимых на данный момент ведется в 9 субъектах на общей площади порядка 2 миллионов гектаров.
Подготовка субъектов к посевной находится на особом контроле министерства: по словам Патрушева, во всех регионах к моменту выхода в поля должна быть полноценная обеспеченность и готовность семян, ГСМ, техники, минеральных удобрений средств защиты растений. Он также призвал руководителей региональных органов управления АПК оперативно помогать сельхозтоваропроизводителям на местах. "Рассчитываем, что посевная пройдет штатно и обеспечит нам достойный урожай в 2023 году", - заявил глава Минсельхоза.
РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. В конце декабря Минсельхоз сформировал структуру посевных площадей под урожай 2023 года, которые, по его оценке, могут обеспечить валовой сбор зерна на уровне 125-127 миллионов тонн, включая 80-85 миллионов тонн пшеницы.
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