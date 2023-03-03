Рейтинг@Mail.ru
В России стартовала весенняя посевная - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/posevnaya-1855623756.html
В России стартовала весенняя посевная
В России стартовала весенняя посевная - РИА Новости, 03.03.2023
В России стартовала весенняя посевная
Весенняя посевная кампания стартовала в России, в поля вышли аграрии южных регионов, уже засеяно более 30 тысяч гектаров, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:05
2023-03-03T14:05
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732272382_0:29:3537:2019_1920x0_80_0_0_accf7b8d3863914b7eb0ca4af991e790.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Весенняя посевная кампания стартовала в России, в поля вышли аграрии южных регионов, уже засеяно более 30 тысяч гектаров, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. "В России началась весенняя посевная", - сообщает министерство. Вопросы подготовки и проведения весенних полевых работ в пятницу обсудили на очередном заседании оперштаба, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. На мероприятии, в частности, рассмотрели ситуацию в Центральной России, Поволжье, Запорожской области и ЛНР. "В Краснодарском, Ставропольском краях, Крыму, Дагестане, Чеченской Республике уже стартовал яровой сев. Засеяно более 30 тысяч гектаров и практически все это – зерновая группа. Отмечу, что начало работ соответствует средним многолетним агротехнологическим срокам", - сказал министр. По словам главы Минсельхоза, состояние озимых к началу весны в целом по России – лучше, чем в среднем за последние 5 лет: в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 93% посевов, помимо этого, в некоторых регионах уже начинается активная вегетация. Подкормка озимых на данный момент ведется в 9 субъектах на общей площади порядка 2 миллионов гектаров. Подготовка субъектов к посевной находится на особом контроле министерства: по словам Патрушева, во всех регионах к моменту выхода в поля должна быть полноценная обеспеченность и готовность семян, ГСМ, техники, минеральных удобрений средств защиты растений. Он также призвал руководителей региональных органов управления АПК оперативно помогать сельхозтоваропроизводителям на местах. "Рассчитываем, что посевная пройдет штатно и обеспечит нам достойный урожай в 2023 году", - заявил глава Минсельхоза. РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. В конце декабря Минсельхоз сформировал структуру посевных площадей под урожай 2023 года, которые, по его оценке, могут обеспечить валовой сбор зерна на уровне 125-127 миллионов тонн, включая 80-85 миллионов тонн пшеницы.
https://ria.ru/20230220/nauka-1852448572.html
https://ria.ru/20230301/rassada-1854995969.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732272382_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_866a2e6b2ea45d819c82b6e91b1af41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В России стартовала весенняя посевная

Минсельхоз: в России стартовала весенняя посевная, засеяно более 30 тысяч гектаров

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПосевные работы в Красноярском крае
Посевные работы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Посевные работы в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Весенняя посевная кампания стартовала в России, в поля вышли аграрии южных регионов, уже засеяно более 30 тысяч гектаров, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"В России началась весенняя посевная", - сообщает министерство. Вопросы подготовки и проведения весенних полевых работ в пятницу обсудили на очередном заседании оперштаба, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. На мероприятии, в частности, рассмотрели ситуацию в Центральной России, Поволжье, Запорожской области и ЛНР.
Подсолнухи в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Российские ученые нашли новый способ защиты урожая от вредителей
20 февраля, 09:00
"В Краснодарском, Ставропольском краях, Крыму, Дагестане, Чеченской Республике уже стартовал яровой сев. Засеяно более 30 тысяч гектаров и практически все это – зерновая группа. Отмечу, что начало работ соответствует средним многолетним агротехнологическим срокам", - сказал министр.
По словам главы Минсельхоза, состояние озимых к началу весны в целом по России – лучше, чем в среднем за последние 5 лет: в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 93% посевов, помимо этого, в некоторых регионах уже начинается активная вегетация. Подкормка озимых на данный момент ведется в 9 субъектах на общей площади порядка 2 миллионов гектаров.
Подготовка субъектов к посевной находится на особом контроле министерства: по словам Патрушева, во всех регионах к моменту выхода в поля должна быть полноценная обеспеченность и готовность семян, ГСМ, техники, минеральных удобрений средств защиты растений. Он также призвал руководителей региональных органов управления АПК оперативно помогать сельхозтоваропроизводителям на местах. "Рассчитываем, что посевная пройдет штатно и обеспечит нам достойный урожай в 2023 году", - заявил глава Минсельхоза.
РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. В конце декабря Минсельхоз сформировал структуру посевных площадей под урожай 2023 года, которые, по его оценке, могут обеспечить валовой сбор зерна на уровне 125-127 миллионов тонн, включая 80-85 миллионов тонн пшеницы.
Рассада - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Агроном дал совет, когда сажать семена на рассаду
1 марта, 02:10
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала