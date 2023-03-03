https://ria.ru/20230303/ponomarev-1855389653.html

Сергей Пономарев: участники эксперимента "SIRIUS-23" "полетят" на Луну

Сергей Пономарев: участники эксперимента "SIRIUS-23" "полетят" на Луну - РИА Новости, 03.03.2023

Сергей Пономарев: участники эксперимента "SIRIUS-23" "полетят" на Луну

В начале февраля Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН объявил набор экипажа изоляционного эксперимента "SIRIUS-23". Его участники проведут в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:00

2023-03-03T11:00

2023-03-03T11:00

интервью

луна

земля

сергей пономарев

институт медико-биологических проблем ран

российская академия наук

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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В начале февраля Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН объявил набор экипажа изоляционного эксперимента "SIRIUS-23". Его участники проведут в замкнутом пространстве 12 месяцев. Цель проекта – изучить медико-биологические и психологические проблемы, которые могут возникнуть у космонавтов во время длительной миссии за пределами Земли. О критериях отбора кандидатов, о том, какие задачи будут стоять перед экипажем, и как полученные данные пригодятся в будущих космических полетах, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину исполнительный директор и председатель оргкомитета проекта "SIRIUS" Сергей Пономарев.– Какие мероприятия включает эксперимент? Чем будут заняты его участники в течение года?– День испытателя в эксперименте расписан по часам, а иногда и по минутам. Такое расписание мы называем циклограммой. Циклограмма состоит из научных методик, которые мы сейчас как раз формируем в научную программу эксперимента. Также есть триггерные, важные точки, особенные события, например, высадка на Луну, поиск оптимального места для будущей лунной станции. Кроме того, в эксперименте отслеживаются поведение и реакции членов экипажа во время нештатных ситуаций, а значит мы будем их тоже моделировать, но раскрывать все секреты пока рано.– Эксперимент предполагает имитацию полета именно на Луну или на какую-либо условную планету?– Это определенно Луна. Сейчас мы говорим о Луне как о промежуточном этапе экспансии к другим планетам, на котором будут отрабатываться новые технологии межпланетных полетов.– Сколько планируется "выходов" на поверхность Луны?– Планируется несколько выходов так, чтобы каждый из членов экипажа вышел на поверхность "Луны". Выходы будут осуществляться по двое. В годовой изоляции мы хотели посмотреть, как справляются с задачами испытатели, когда мы формируем пары, а потом дать им возможность выбирать для выхода партнера самостоятельно. Предельное количество выходов на поверхность спутника пока обсуждается.– Какое оборудование будет применяться в ходе эксперимента?– В настоящее время идет формирование научной программы, которое будет завершено к началу апреля. Сейчас говорить об оборудовании пока рано.– Результаты экспериментов 17, 120 и 240-суточной изоляции по программе "SIRIUS", проведенных ранее, будут использованы в годовой изоляции?– Определенно будет использоваться опыт организации медицинского и психологического мониторинга экипажа, организации отбора испытателей, формирования дежурных бригад.– Эксперимент не предполагает имитацию невесомости. Это сильно влияет на достоверность получаемых данных в ходе его проведения?– В зависимости от того, про какие исследования говорить. Если про опорно-двигательный аппарат, то, безусловно, данные будут серьезно отличаться, а если говорить о психологии, то изоляция – это оптимальная модель для проведения такого рода исследований.– Как будет оцениваться успешность эксперимента?– Эксперимент можно будет назвать успешным, если будет выполнено более 90% научной программы согласно циклограмме.– Еще два годовых изоляционных эксперимента "SIRIUS" остаются в планах?– Да, мы планируем проведение еще нескольких экспериментов. К сожалению, несмотря на кажущееся большое количество подобных экспериментов, статистики по испытателям ничтожно мало. Кроме того, в каждом последующем эксперименте добавляются методики, существенно расширяющие возможности получения новой информации о процессах адаптации человека к факторам изоляции.– Планируется ли эксперимент с изоляцией на еще более долгий срок?– В настоящее время – нет.– На МКС внепланово продлевается уже вторая экспедиция. Ученые ИМБП этим воспользуются с точки зрения дополнительных экспериментов?– Безусловно. Каждое продление экспедиции – это бесценные данные, которые тщательно обрабатываются и анализируются в интересах развития космической биологии и медицины.– Другой известный изоляционный эксперимент "Марс-500" правозащитники критиковали за однородный гендерный состав команды, поскольку участие в нем принимали только мужчины. В ИМБП РАН тогда ответили, что девушки не прошли испытания. Какой гендерный состав команды планируется в "SIRIUS-23"?– В группе экспериментов проекта "SIRIUS" моделируются полеты гендерно-смешанных экипажей. Мы считаем это направление современным и очень перспективным, поэтому и в годовую изоляцию приглашаем как мужчин, так и женщин, поскольку в проекте "SIRIUS" отрабатываются технологии в интересах обеспечения межпланетных полетов, в которые, с нашей точки зрения, должен отправиться международный гендерно-смешанный экипаж.– На этот раз критерии отбора для мужчин и женщин будут разные?– Критерии отбора для мужчин и женщин одинаковые, как и в предыдущих экспериментах.– Может ли участник выйти из эксперимента? Если да, то при каких условиях?– Каждый участник имеет право прекратить свое участие в эксперименте в любой момент без объяснения причин. Однако, передумать и потом снова вернуться на "корабль" уже нельзя.– Один из обязательных критериев отбора кандидатов – наличие высшего образования. Необходимо только техническое? У гуманитариев нет шансов?– Мы руководствуемся международными нормами отбора в отряд космонавтов. Сейчас действительно сильна тенденция отдавать предпочтения именно кандидатам с техническим образованием, но также и естественно-научным и медицинским. В каждом экипаже есть свой врач. Я считаю, что в будущем шансы будут и у людей с гуманитарным образованием, прошедших дополнительную техническую и медицинскую подготовку.– На каком этапе сейчас отбор претендентов? Сколько заявок на участие уже пришло?– В настоящее время идет формирование кандидатов в экипаж. Данные по этому вопросу будут доступны ближе к лету.

https://ria.ru/20221221/kosmos-1840170326.html

https://ria.ru/20220704/sirius-1800152706.html

https://ria.ru/20221225/insayt-1840767399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, луна, земля, сергей пономарев, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, космос