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США хотят, чтобы Китай оказал Украине военную поддержку - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 03.03.2023 (обновлено: 23:25 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855776684.html
США хотят, чтобы Китай оказал Украине военную поддержку
США хотят, чтобы Китай оказал Украине военную поддержку - РИА Новости, 03.03.2023
США хотят, чтобы Китай оказал Украине военную поддержку
США хотели бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане "самообороны", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T23:22
2023-03-03T23:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
украина
йенс столтенберг
джон кирби
нато
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. США хотели бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане "самообороны", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы бы хотели, чтобы Китай присоединился к остальному миру в осуждении этого вторжения и не предпринимал ничего для помощи России в продолжении этой войны. На самом деле, мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны", - сказал он в интервью телеканалу CNN. Кирби в очередной раз предостерег КНР от оказания "военной помощи России", но заявил, что, по американским данным, "такого решения китайские власти еще не приняли". Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. США предупредили Китай, что так поступать не следует. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230302/ugroza-1855471442.html
https://ria.ru/20230303/ssha-1855407860.html
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в мире, россия, китай, украина, йенс столтенберг, джон кирби, нато, майкл маккол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Украина, Йенс Столтенберг, Джон Кирби, НАТО, Майкл Маккол
США хотят, чтобы Китай оказал Украине военную поддержку

Кирби: США хотели бы, чтобы Китай помог Украине в военном плане

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. США хотели бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане "самообороны", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы бы хотели, чтобы Китай присоединился к остальному миру в осуждении этого вторжения и не предпринимал ничего для помощи России в продолжении этой войны. На самом деле, мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Блинкен пригрозил Китаю в случае поставок вооружения России
2 марта, 19:03
Кирби в очередной раз предостерег КНР от оказания "военной помощи России", но заявил, что, по американским данным, "такого решения китайские власти еще не приняли".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. США предупредили Китай, что так поступать не следует.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
"Пора это прекращать". В США требуют остановить помощь Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКитайУкраинаЙенс СтолтенбергДжон КирбиНАТОМайкл Маккол
 
 
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