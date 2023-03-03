Петербург по-новому: необычные достопримечательности Северной столицы

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Елена Громова. Петербург снова оказался среди наиболее популярных направлений у туристов на лето. Впрочем, необязательно ждать белых ночей — в начале весны город тоже хорош. А в Северной столице много интересных мест и помимо Эрмитажа, Невского проспекта и Исаакиевского собора. Как пройти в самые красивые парадные и заглянуть в VIP-ложу главного стадиона, где полюбоваться сакурой и погладить котиков — в материале РИА Новости.Распутин, роскошь и совриск"В Юсуповском дворце на Мойке сохранились великолепные парадные интерьеры, картинная галерея, домашний театр, роскошные княжеские покои", — рассказывает Вера Белявская, гендиректор туристической компании. Именно в этом особняке убили Григория Распутина. Место преступления, которое до сих пор до конца не раскрыто, можно посетить с экскурсией или самостоятельно. В Музее Фаберже, что на набережной реки Фонтанки, — крупнейшая коллекция. "Попасть сюда проще, чем в Бриллиантовую кладовую Эрмитажа, а экспозиция не менее интересная: около четырех тысяч предметов прикладного и ювелирного искусства", — говорит Белявская.Самые модные выставки, по мнению питерцев, — в Манеже. До 21 мая здесь представляют проект "Первая позиция. Русский балет". Среди экспонатов — пачка Галины Улановой и пуанты Матильды Кшесинской.За совриском отправляйтесь на Васильевский остров, в Музей Эрарта, который занимает целых пять этажей. Недалеко — новый культурный квартал "Брусницын", открывшийся прошлым летом в бывшей кожевенной фабрике. Теперь здесь проводят лекции, ярмарки, выставки. По соседству — "Севкабель Порт", еще одно культурное пространство на месте промзоны. Здесь до 15 марта — выставка, посвященная режиссеру Алексею Балабанову. Бонусом к прогулке — великолепный вид на вантовый мост и Финский залив с набережной.Детям очень интересен Музей железных дорог России. "Там настоящие паровозы, локомотивы, вагоны разных эпох. Всего около 3500 экспонатов. И практически в каждый можно заглянуть", — поясняет Вера Белявская.Восток на СевереКитайский Сад дружбы — это подарок от Шанхая к 300-летию Петербурга. "Лучшее время для его посещения — конец апреля или начало мая, когда в наш северный город по-настоящему приходит весна. Среди китайских пагод зацветает сакура. Правда, в сезон тут очереди", — предупреждает гид-переводчик Надежда Руф.Есть в Санкт-Петербурге и буддийская святыня — дацан Гунзэчойнэй, называемый "Аметистовым" из-за цвета гранитной облицовки. Храм действующий. Экскурсии проводят лама или служитель дацана. Парадные и алхимикиО петербургских парадных ходят легенды. Но местные жители непрошеных гостей не любят. "Загляните лучше в те подъезды, за которыми приглядывают консьержи, а небольшая плата за вход идет на поддержание порядка", — советует Надежда Руф. Например, парадная "Ромашка" в доме Елисеевых с ажурным лифтом (ул. Ломоносова, 14) или "Ротонда" с необычными лестницами (ул. Гороховая, 57). По дороге, между ними, стоит зайти в симпатичный двор-кольцо (наб. Фонтанки, 92).В 2002-м в лютеранской церкви Анненкирхе в Петербурге был сильный пожар. Несколько лет здание не реставрировали, а после обновили лишь фасады. Внутри же все осталось обгоревшим. Но в этом есть свой шарм, считают местные. Здесь организуют концерты классической музыки, выставки и экскурсии. Музей-аптека Доктора Пеля и сыновей на Васильевском острове — одна из старейших в городе, отмечает гид-экскурсовод Марина Иванова. Провизор Вильгельм Пель открыл собственный магазин в середине XIX века. Ходили слухи, что за этими дверями занимаются алхимией.Котики и очарование стариныНа Якубовича, 10 — котокафе "Республика кошек", а на Литейном, 60 — "Республика котов". В меню — моккачино "Мурка", пирожное "Тирамяу" (и это вкусно). Атмосфера радушная — благодаря пушистым питомцам. Некоторые животные ждут новых хозяев. "Петровская акватория" — это музей-макет Петербурга и пригородов XVIII века. Фигурки людей, карет и кораблей передвигаются. И даже чередуется время суток — в макете день сменяет ночь.Вид сверхуФутбольным болельщикам стоит записаться на экскурсию по стадиону "Газпром Арена". Покажут раздевалку спортсменов, скамейку запасных и VIP-ложу. Увидеть Санкт-Петербург как на ладони можно не только с крыши Исаакия. Смотровые площадки — на колокольне Смольного собора и башне городской думы на Невском, уточняет гид Марина Иванова."Петербург у каждого свой, всегда есть тысяча и одна причина возвращаться сюда", — добавляют в комитете по развитию туризма города. Какие на ближайшее время запланированы события, сообщают на официальном портале Visit-Petersburg.ru.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Елена Громова. Петербург снова оказался среди наиболее популярных направлений у туристов на лето. Впрочем, необязательно ждать белых ночей — в начале весны город тоже хорош. А в Северной столице много интересных мест и помимо Эрмитажа, Невского проспекта и Исаакиевского собора. Как пройти в самые красивые парадные и заглянуть в VIP-ложу главного стадиона, где полюбоваться сакурой и погладить котиков — в материале РИА Новости.
Распутин, роскошь и совриск
"В Юсуповском дворце на Мойке сохранились великолепные парадные интерьеры, картинная галерея, домашний театр, роскошные княжеские покои", — рассказывает Вера Белявская, гендиректор туристической компании.
Именно в этом особняке убили Григория Распутина. Место преступления, которое до сих пор до конца не раскрыто, можно посетить с экскурсией или самостоятельно.
В Музее Фаберже, что на набережной реки Фонтанки, — крупнейшая коллекция. "Попасть сюда проще, чем в Бриллиантовую кладовую Эрмитажа, а экспозиция не менее интересная: около четырех тысяч предметов прикладного и ювелирного искусства", — говорит Белявская.
Самые модные выставки, по мнению питерцев, — в Манеже. До 21 мая здесь представляют проект "Первая позиция. Русский балет". Среди экспонатов — пачка Галины Улановой и пуанты Матильды Кшесинской.
За совриском отправляйтесь на Васильевский остров, в Музей Эрарта, который занимает целых пять этажей. Недалеко — новый культурный квартал "Брусницын", открывшийся прошлым летом в бывшей кожевенной фабрике. Теперь здесь проводят лекции, ярмарки, выставки.
По соседству — "Севкабель Порт", еще одно культурное пространство на месте промзоны. Здесь до 15 марта — выставка, посвященная режиссеру Алексею Балабанову. Бонусом к прогулке — великолепный вид на вантовый мост и Финский залив с набережной.
Детям очень интересен Музей железных дорог России. "Там настоящие паровозы, локомотивы, вагоны разных эпох. Всего около 3500 экспонатов. И практически в каждый можно заглянуть", — поясняет Вера Белявская.
Восток на Севере
Китайский Сад дружбы — это подарок от Шанхая к 300-летию Петербурга.
Сад дружбы на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге
"Лучшее время для его посещения — конец апреля или начало мая, когда в наш северный город по-настоящему приходит весна. Среди китайских пагод зацветает сакура. Правда, в сезон тут очереди", — предупреждает гид-переводчик Надежда Руф.
"Загляните лучше в те подъезды, за которыми приглядывают консьержи, а небольшая плата за вход идет на поддержание порядка", — советует Надежда Руф. Например, парадная "Ромашка" в доме Елисеевых с ажурным лифтом (ул. Ломоносова, 14) или "Ротонда" с необычными лестницами (ул. Гороховая, 57). По дороге, между ними, стоит зайти в симпатичный двор-кольцо (наб. Фонтанки, 92).
В 2002-м в лютеранской церкви Анненкирхе в Петербурге был сильный пожар. Несколько лет здание не реставрировали, а после обновили лишь фасады. Внутри же все осталось обгоревшим. Но в этом есть свой шарм, считают местные. Здесь организуют концерты классической музыки, выставки и экскурсии.
Музей-аптека Доктора Пеля и сыновей на Васильевском острове — одна из старейших в городе, отмечает гид-экскурсовод Марина Иванова. Провизор Вильгельм Пель открыл собственный магазин в середине XIX века. Ходили слухи, что за этими дверями занимаются алхимией.
Котики и очарование старины
На Якубовича, 10 — котокафе "Республика кошек", а на Литейном, 60 — "Республика котов". В меню — моккачино "Мурка", пирожное "Тирамяу" (и это вкусно). Атмосфера радушная — благодаря пушистым питомцам. Некоторые животные ждут новых хозяев.
Футбольным болельщикам стоит записаться на экскурсию по стадиону "Газпром Арена". Покажут раздевалку спортсменов, скамейку запасных и VIP-ложу.
Увидеть Санкт-Петербург как на ладони можно не только с крыши Исаакия. Смотровые площадки — на колокольне Смольного собора и башне городской думы на Невском, уточняет гид Марина Иванова.
"Петербург у каждого свой, всегда есть тысяча и одна причина возвращаться сюда", — добавляют в комитете по развитию туризма города. Какие на ближайшее время запланированы события, сообщают на официальном портале Visit-Petersburg.ru.
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