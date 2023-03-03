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Петербург по-новому: необычные достопримечательности Северной столицы - РИА Новости, 03.03.2023
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Туризм
 
08:00 03.03.2023 (обновлено: 11:49 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/peterburg-1853565471.html
Петербург по-новому: необычные достопримечательности Северной столицы
Петербург по-новому: необычные достопримечательности Северной столицы - РИА Новости, 03.03.2023
Петербург по-новому: необычные достопримечательности Северной столицы
Петербург снова оказался среди наиболее популярных направлений у туристов на лето. Впрочем, необязательно ждать белых ночей — в начале весны город тоже хорош. А РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:00
2023-03-03T11:49
туризм
маршруты
маршруты - туризм
санкт-петербург
эрмитаж (музей)
государственный эрмитаж
исаакиевский собор
григорий распутин
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Елена Громова. Петербург снова оказался среди наиболее популярных направлений у туристов на лето. Впрочем, необязательно ждать белых ночей — в начале весны город тоже хорош. А в Северной столице много интересных мест и помимо Эрмитажа, Невского проспекта и Исаакиевского собора. Как пройти в самые красивые парадные и заглянуть в VIP-ложу главного стадиона, где полюбоваться сакурой и погладить котиков — в материале РИА Новости.Распутин, роскошь и совриск"В Юсуповском дворце на Мойке сохранились великолепные парадные интерьеры, картинная галерея, домашний театр, роскошные княжеские покои", — рассказывает Вера Белявская, гендиректор туристической компании. Именно в этом особняке убили Григория Распутина. Место преступления, которое до сих пор до конца не раскрыто, можно посетить с экскурсией или самостоятельно. В Музее Фаберже, что на набережной реки Фонтанки, — крупнейшая коллекция. "Попасть сюда проще, чем в Бриллиантовую кладовую Эрмитажа, а экспозиция не менее интересная: около четырех тысяч предметов прикладного и ювелирного искусства", — говорит Белявская.Самые модные выставки, по мнению питерцев, — в Манеже. До 21 мая здесь представляют проект "Первая позиция. Русский балет". Среди экспонатов — пачка Галины Улановой и пуанты Матильды Кшесинской.За совриском отправляйтесь на Васильевский остров, в Музей Эрарта, который занимает целых пять этажей. Недалеко — новый культурный квартал "Брусницын", открывшийся прошлым летом в бывшей кожевенной фабрике. Теперь здесь проводят лекции, ярмарки, выставки. По соседству — "Севкабель Порт", еще одно культурное пространство на месте промзоны. Здесь до 15 марта — выставка, посвященная режиссеру Алексею Балабанову. Бонусом к прогулке — великолепный вид на вантовый мост и Финский залив с набережной.Детям очень интересен Музей железных дорог России. "Там настоящие паровозы, локомотивы, вагоны разных эпох. Всего около 3500 экспонатов. И практически в каждый можно заглянуть", — поясняет Вера Белявская.Восток на СевереКитайский Сад дружбы — это подарок от Шанхая к 300-летию Петербурга. "Лучшее время для его посещения — конец апреля или начало мая, когда в наш северный город по-настоящему приходит весна. Среди китайских пагод зацветает сакура. Правда, в сезон тут очереди", — предупреждает гид-переводчик Надежда Руф.Есть в Санкт-Петербурге и буддийская святыня — дацан Гунзэчойнэй, называемый "Аметистовым" из-за цвета гранитной облицовки. Храм действующий. Экскурсии проводят лама или служитель дацана. Парадные и алхимикиО петербургских парадных ходят легенды. Но местные жители непрошеных гостей не любят. "Загляните лучше в те подъезды, за которыми приглядывают консьержи, а небольшая плата за вход идет на поддержание порядка", — советует Надежда Руф. Например, парадная "Ромашка" в доме Елисеевых с ажурным лифтом (ул. Ломоносова, 14) или "Ротонда" с необычными лестницами (ул. Гороховая, 57). По дороге, между ними, стоит зайти в симпатичный двор-кольцо (наб. Фонтанки, 92).В 2002-м в лютеранской церкви Анненкирхе в Петербурге был сильный пожар. Несколько лет здание не реставрировали, а после обновили лишь фасады. Внутри же все осталось обгоревшим. Но в этом есть свой шарм, считают местные. Здесь организуют концерты классической музыки, выставки и экскурсии. Музей-аптека Доктора Пеля и сыновей на Васильевском острове — одна из старейших в городе, отмечает гид-экскурсовод Марина Иванова. Провизор Вильгельм Пель открыл собственный магазин в середине XIX века. Ходили слухи, что за этими дверями занимаются алхимией.Котики и очарование стариныНа Якубовича, 10 — котокафе "Республика кошек", а на Литейном, 60 — "Республика котов". В меню — моккачино "Мурка", пирожное "Тирамяу" (и это вкусно). Атмосфера радушная — благодаря пушистым питомцам. Некоторые животные ждут новых хозяев. "Петровская акватория" — это музей-макет Петербурга и пригородов XVIII века. Фигурки людей, карет и кораблей передвигаются. И даже чередуется время суток — в макете день сменяет ночь.Вид сверхуФутбольным болельщикам стоит записаться на экскурсию по стадиону "Газпром Арена". Покажут раздевалку спортсменов, скамейку запасных и VIP-ложу. Увидеть Санкт-Петербург как на ладони можно не только с крыши Исаакия. Смотровые площадки — на колокольне Смольного собора и башне городской думы на Невском, уточняет гид Марина Иванова."Петербург у каждого свой, всегда есть тысяча и одна причина возвращаться сюда", — добавляют в комитете по развитию туризма города. Какие на ближайшее время запланированы события, сообщают на официальном портале Visit-Petersburg.ru.
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Елена Громова
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маршруты, маршруты - туризм, санкт-петербург, эрмитаж (музей), государственный эрмитаж, исаакиевский собор, григорий распутин, новая голландия, манеж, отдых в россии
Туризм, маршруты, Маршруты - Туризм, Санкт-Петербург, Эрмитаж (музей), Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор, Григорий Распутин, Новая Голландия, Манеж, отдых в России

Петербург по-новому: необычные достопримечательности Северной столицы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСолнечный день в Санкт-Петербурге
Солнечный день в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Елена Громова. Петербург снова оказался среди наиболее популярных направлений у туристов на лето. Впрочем, необязательно ждать белых ночей — в начале весны город тоже хорош. А в Северной столице много интересных мест и помимо Эрмитажа, Невского проспекта и Исаакиевского собора. Как пройти в самые красивые парадные и заглянуть в VIP-ложу главного стадиона, где полюбоваться сакурой и погладить котиков — в материале РИА Новости.

Распутин, роскошь и совриск

"В Юсуповском дворце на Мойке сохранились великолепные парадные интерьеры, картинная галерея, домашний театр, роскошные княжеские покои", — рассказывает Вера Белявская, гендиректор туристической компании.
Именно в этом особняке убили Григория Распутина. Место преступления, которое до сих пор до конца не раскрыто, можно посетить с экскурсией или самостоятельно.
© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанк

Один из залов Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге

Юсуповский дворец

Один из залов Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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© Фото : Музей Фаберже

Парадная лестница в Музее Фаберже

Парадная лестница в музее Фаберже

Парадная лестница в Музее Фаберже

© Фото : Музей Фаберже
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© Фото : Музей Фаберже / Terebenin V.& A.Музей Фаберже. Яйца с каретой
Музей Фаберже. Яйца с каретой
Музей Фаберже. Яйца с каретой
© Фото : Музей Фаберже / Terebenin V.& A.
3 из 3

Один из залов Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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1 из 3

Парадная лестница в Музее Фаберже

© Фото : Музей Фаберже
2 из 3
Музей Фаберже. Яйца с каретой
© Фото : Музей Фаберже / Terebenin V.& A.
3 из 3
В Музее Фаберже, что на набережной реки Фонтанки, — крупнейшая коллекция. "Попасть сюда проще, чем в Бриллиантовую кладовую Эрмитажа, а экспозиция не менее интересная: около четырех тысяч предметов прикладного и ювелирного искусства", — говорит Белявская.
Самые модные выставки, по мнению питерцев, — в Манеже. До 21 мая здесь представляют проект "Первая позиция. Русский балет". Среди экспонатов — пачка Галины Улановой и пуанты Матильды Кшесинской.
© Фото : пресс-служба ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет"
Выставка Первая позиция. Русский балет
Выставка "Первая позиция. Русский балет"
© Фото : пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
1 из 3
© Фото : пресс-служба ЦВЗ "Манеж"

На выставке "Первая позиция. Русский балет"

Выставка Первая позиция. Русский балет

На выставке "Первая позиция. Русский балет"

© Фото : пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
2 из 3
© Фото : пресс-служба ЦВЗ "Манеж"

Выставка "Первая позиция. Русский балет" в "Манеже"

Выставка Первая позиция. Русский балет

Выставка "Первая позиция. Русский балет" в "Манеже"

© Фото : пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
3 из 3
Выставка "Первая позиция. Русский балет"
© Фото : пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
1 из 3

На выставке "Первая позиция. Русский балет"

© Фото : пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
2 из 3

Выставка "Первая позиция. Русский балет" в "Манеже"

© Фото : пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
3 из 3
За совриском отправляйтесь на Васильевский остров, в Музей Эрарта, который занимает целых пять этажей. Недалеко — новый культурный квартал "Брусницын", открывшийся прошлым летом в бывшей кожевенной фабрике. Теперь здесь проводят лекции, ярмарки, выставки.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Посетители на выставке-путешествии "Балабанов" в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге

Посетители на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге

Посетители на выставке-путешествии "Балабанов" в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Посетитель на выставке-путешествии "Балабанов" в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге

Посетитель на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге

Посетитель на выставке-путешествии "Балабанов" в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 2

Посетители на выставке-путешествии "Балабанов" в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 2

Посетитель на выставке-путешествии "Балабанов" в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 2
По соседству — "Севкабель Порт", еще одно культурное пространство на месте промзоны. Здесь до 15 марта — выставка, посвященная режиссеру Алексею Балабанову. Бонусом к прогулке — великолепный вид на вантовый мост и Финский залив с набережной.
Детям очень интересен Музей железных дорог России. "Там настоящие паровозы, локомотивы, вагоны разных эпох. Всего около 3500 экспонатов. И практически в каждый можно заглянуть", — поясняет Вера Белявская.

Восток на Севере

Китайский Сад дружбы — это подарок от Шанхая к 300-летию Петербурга.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк Сад дружбы на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге
 Сад Дружбы на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сад дружбы на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге
"Лучшее время для его посещения — конец апреля или начало мая, когда в наш северный город по-настоящему приходит весна. Среди китайских пагод зацветает сакура. Правда, в сезон тут очереди", — предупреждает гид-переводчик Надежда Руф.
© РИА Новости / Ольга ЛипичСанкт-Петербургский дацан Гунзэчойнэй после реставрации
Санкт-Петербургский дацан Гунзэчойнэй после реставрации - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Ольга Липич
Санкт-Петербургский дацан Гунзэчойнэй после реставрации
Есть в Санкт-Петербурге и буддийская святыня — дацан Гунзэчойнэй, называемый "Аметистовым" из-за цвета гранитной облицовки. Храм действующий. Экскурсии проводят лама или служитель дацана.

Парадные и алхимики

О петербургских парадных ходят легенды. Но местные жители непрошеных гостей не любят.
© Фото : Сергей ГенкинПарадная в Санкт-Петербурге
Парадная в Санкт-Петербурге
Парадная в Санкт-Петербурге
© Фото : Сергей Генкин
1 из 2
CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova / Дом Евментьева по адресу Гороховая улица, 57 / Набережная реки Фонтанки, 81 в Санкт-Петербурге
Дом Евментьева по адресу Гороховая улица, 57 / Набережная реки Фонтанки, 81 в Санкт-Петербурге
Дом Евментьева по адресу Гороховая улица, 57 / Набережная реки Фонтанки, 81 в Санкт-Петербурге
CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova /
2 из 2
Парадная в Санкт-Петербурге
© Фото : Сергей Генкин
1 из 2
Дом Евментьева по адресу Гороховая улица, 57 / Набережная реки Фонтанки, 81 в Санкт-Петербурге
CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova /
2 из 2
"Загляните лучше в те подъезды, за которыми приглядывают консьержи, а небольшая плата за вход идет на поддержание порядка", — советует Надежда Руф. Например, парадная "Ромашка" в доме Елисеевых с ажурным лифтом (ул. Ломоносова, 14) или "Ротонда" с необычными лестницами (ул. Гороховая, 57). По дороге, между ними, стоит зайти в симпатичный двор-кольцо (наб. Фонтанки, 92).
© РИА Новости / Мария СеливановаИнсталяция в Анненкирхе
Инсталяция в Анненкирхе - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Инсталяция в Анненкирхе
В 2002-м в лютеранской церкви Анненкирхе в Петербурге был сильный пожар. Несколько лет здание не реставрировали, а после обновили лишь фасады. Внутри же все осталось обгоревшим. Но в этом есть свой шарм, считают местные. Здесь организуют концерты классической музыки, выставки и экскурсии.
© РИА Новости / Юлия МедведовскаяЭкспонаты в аптеке Пеля
Экспонаты в аптеке Пеля - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Юлия Медведовская
Экспонаты в аптеке Пеля
Музей-аптека Доктора Пеля и сыновей на Васильевском острове — одна из старейших в городе, отмечает гид-экскурсовод Марина Иванова. Провизор Вильгельм Пель открыл собственный магазин в середине XIX века. Ходили слухи, что за этими дверями занимаются алхимией.

Котики и очарование старины

На Якубовича, 10 — котокафе "Республика кошек", а на Литейном, 60 — "Республика котов". В меню — моккачино "Мурка", пирожное "Тирамяу" (и это вкусно). Атмосфера радушная — благодаря пушистым питомцам. Некоторые животные ждут новых хозяев.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Посетительница котокафе "Республика кошек" в Санкт-Петербурге

Посетительница котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге

Посетительница котокафе "Республика кошек" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
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1 из 2
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Эрмитажный кот-оракул Ахилл, "работающий" в Эрмитаже

Эрмитажный кот-оракул Ахилл, работающий в Эрмитаже

Эрмитажный кот-оракул Ахилл, "работающий" в Эрмитаже

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 2

Посетительница котокафе "Республика кошек" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
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1 из 2

Эрмитажный кот-оракул Ахилл, "работающий" в Эрмитаже

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 2
"Петровская акватория" — это музей-макет Петербурга и пригородов XVIII века. Фигурки людей, карет и кораблей передвигаются. И даже чередуется время суток — в макете день сменяет ночь.
© РИА Новости / Игорь РуссакТеатр-макет "Петровская акватория" в Петербурге
Театр-макет Петровская акватория в Петербурге
Театр-макет "Петровская акватория" в Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
1 из 3
© РИА Новости / Игорь Руссак

Театр-макет "Петровская акватория"

Театр-макет Петровская акватория в Петербурге

Театр-макет "Петровская акватория"

© РИА Новости / Игорь Руссак
2 из 3
© РИА Новости / Игорь Руссак

"Петровская акватория" в Петербурге

Театр-макет Петровская акватория в Петербурге

"Петровская акватория" в Петербурге

© РИА Новости / Игорь Руссак
3 из 3
Театр-макет "Петровская акватория" в Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
1 из 3

Театр-макет "Петровская акватория"

© РИА Новости / Игорь Руссак
2 из 3

"Петровская акватория" в Петербурге

© РИА Новости / Игорь Руссак
3 из 3

Вид сверху

Футбольным болельщикам стоит записаться на экскурсию по стадиону "Газпром Арена". Покажут раздевалку спортсменов, скамейку запасных и VIP-ложу.
Увидеть Санкт-Петербург как на ладони можно не только с крыши Исаакия. Смотровые площадки — на колокольне Смольного собора и башне городской думы на Невском, уточняет гид Марина Иванова.
"Петербург у каждого свой, всегда есть тысяча и одна причина возвращаться сюда", — добавляют в комитете по развитию туризма города. Какие на ближайшее время запланированы события, сообщают на официальном портале Visit-Petersburg.ru.
Ростовская улица, Симеоновская церковь (1771 г.) - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Идеальный город для поездки на выходные. Переславль-Залесский ждет гостей
30 января, 08:00
 
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