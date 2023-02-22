https://ria.ru/20230222/puteshestviya-1853330754.html
Названы самые популярные направления для отдыха на лето
Названы самые популярные направления для отдыха на лето - РИА Новости, 22.02.2023
Названы самые популярные направления для отдыха на лето
Эксперты определили маршруты, по которым самостоятельные путешественники планируют больше всего перелетов летом 2023 года, сообщает Туту. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T03:58
2023-02-22T03:58
2023-02-22T03:58
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
санкт-петербург
москва
баку
анталья (провинция)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Эксперты определили маршруты, по которым самостоятельные путешественники планируют больше всего перелетов летом 2023 года, сообщает Туту.Оказалось, что 93 процента предварительных заказов приходится на внутренние направления. Около 35 процентов авиабилетов оформляется в Сочи, далее по популярности следуют Москва (девять процентов), Санкт-Петербург (семь процентов), Калининград (шесть процентов) и Минеральные Воды (4,6 процента).Больше всего заявок в Сочи делают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Кроме них, в пятерку самых востребованных рейсов вошел перелет из столицы в Калининград.Среди зарубежных направлений у самостоятельных путешественников лидируют маршруты из Москвы в Баку, Анталью, Стамбул, Ташкент и Ереван.
https://ria.ru/20230216/suveniry-1847980666.html
сочи
санкт-петербург
москва
баку
анталья (провинция)
стамбул
ереван
ташкент
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, сочи, санкт-петербург, москва, баку, анталья (провинция), стамбул, ереван, ташкент, екатеринбург, новосибирск
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Баку, Анталья (провинция), Стамбул, Ереван, Ташкент, Екатеринбург, Новосибирск
Названы самые популярные направления для отдыха на лето
Туту: Сочи — самое популярное направления летнего отдыха при раннем бронировании туров