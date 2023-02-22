Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные направления для отдыха на лето - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230222/puteshestviya-1853330754.html
Названы самые популярные направления для отдыха на лето
Названы самые популярные направления для отдыха на лето - РИА Новости, 22.02.2023
Названы самые популярные направления для отдыха на лето
Эксперты определили маршруты, по которым самостоятельные путешественники планируют больше всего перелетов летом 2023 года, сообщает Туту. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T03:58
2023-02-22T03:58
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
санкт-петербург
москва
баку
анталья (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808103392_0:255:3077:1986_1920x0_80_0_0_d1b6865424e69348d7de36efe1d501c3.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Эксперты определили маршруты, по которым самостоятельные путешественники планируют больше всего перелетов летом 2023 года, сообщает Туту.Оказалось, что 93 процента предварительных заказов приходится на внутренние направления. Около 35 процентов авиабилетов оформляется в Сочи, далее по популярности следуют Москва (девять процентов), Санкт-Петербург (семь процентов), Калининград (шесть процентов) и Минеральные Воды (4,6 процента).Больше всего заявок в Сочи делают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Кроме них, в пятерку самых востребованных рейсов вошел перелет из столицы в Калининград.Среди зарубежных направлений у самостоятельных путешественников лидируют маршруты из Москвы в Баку, Анталью, Стамбул, Ташкент и Ереван.
https://ria.ru/20230216/suveniry-1847980666.html
сочи
санкт-петербург
москва
баку
анталья (провинция)
стамбул
ереван
ташкент
екатеринбург
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808103392_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_04f9c3ccba32ab049858b20b823a7fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, сочи, санкт-петербург, москва, баку, анталья (провинция), стамбул, ереван, ташкент, екатеринбург, новосибирск
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Баку, Анталья (провинция), Стамбул, Ереван, Ташкент, Екатеринбург, Новосибирск
03:58 22.02.2023
 
Названы самые популярные направления для отдыха на лето

Туту: Сочи — самое популярное направления летнего отдыха при раннем бронировании туров

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОтдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Эксперты определили маршруты, по которым самостоятельные путешественники планируют больше всего перелетов летом 2023 года, сообщает Туту.
Оказалось, что 93 процента предварительных заказов приходится на внутренние направления. Около 35 процентов авиабилетов оформляется в Сочи, далее по популярности следуют Москва (девять процентов), Санкт-Петербург (семь процентов), Калининград (шесть процентов) и Минеральные Воды (4,6 процента).
Больше всего заявок в Сочи делают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Кроме них, в пятерку самых востребованных рейсов вошел перелет из столицы в Калининград.
Среди зарубежных направлений у самостоятельных путешественников лидируют маршруты из Москвы в Баку, Анталью, Стамбул, Ташкент и Ереван.
Продажа сувениров в магазине - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 08:00Туризм
Самовар и тельняшка. Как российские сувениры вытесняют китайские подделки
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочиСанкт-ПетербургМоскваБакуАнталья (провинция)СтамбулЕреванТашкентЕкатеринбургНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала