https://ria.ru/20230222/puteshestviya-1853330754.html

Названы самые популярные направления для отдыха на лето

Названы самые популярные направления для отдыха на лето - РИА Новости, 22.02.2023

Названы самые популярные направления для отдыха на лето

Эксперты определили маршруты, по которым самостоятельные путешественники планируют больше всего перелетов летом 2023 года, сообщает Туту. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T03:58

2023-02-22T03:58

2023-02-22T03:58

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

санкт-петербург

москва

баку

анталья (провинция)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Эксперты определили маршруты, по которым самостоятельные путешественники планируют больше всего перелетов летом 2023 года, сообщает Туту.Оказалось, что 93 процента предварительных заказов приходится на внутренние направления. Около 35 процентов авиабилетов оформляется в Сочи, далее по популярности следуют Москва (девять процентов), Санкт-Петербург (семь процентов), Калининград (шесть процентов) и Минеральные Воды (4,6 процента).Больше всего заявок в Сочи делают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Кроме них, в пятерку самых востребованных рейсов вошел перелет из столицы в Калининград.Среди зарубежных направлений у самостоятельных путешественников лидируют маршруты из Москвы в Баку, Анталью, Стамбул, Ташкент и Ереван.

https://ria.ru/20230216/suveniry-1847980666.html

сочи

санкт-петербург

москва

баку

анталья (провинция)

стамбул

ереван

ташкент

екатеринбург

новосибирск

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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