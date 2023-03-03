https://ria.ru/20230303/opros-1855538020.html

Уровень тревожного настроения россиян составил 48 процентов, показал опрос

Уровень тревожного настроения россиян составил 48 процентов, показал опрос - РИА Новости, 03.03.2023

Уровень тревожного настроения россиян составил 48 процентов, показал опрос

Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 48%, спокойствие ощущают 46% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:16

2023-03-03T10:16

2023-03-03T10:16

россия

общество

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 48%, спокойствие ощущают 46% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное мнение". Согласно опросу, 48% россиян сообщили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение, при этом 46% респондентов ответили, что преобладает спокойное настроение. Опрос "ФОМнибус" проводился 24-26 февраля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230218/depressiya-1852667757.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, фонд "общественное мнение"