https://ria.ru/20230303/omsk-1855547367.html

Омский губернатор рассказал о потенциале региона на форуме в Таджикистане

Омский губернатор рассказал о потенциале региона на форуме в Таджикистане - РИА Новости, 03.03.2023

Омский губернатор рассказал о потенциале региона на форуме в Таджикистане

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о планах по экономическому развитию, которые он обсудил во время рабочей поездки в Таджикистан совместно с... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:47

2023-03-03T10:47

2023-03-03T10:47

омская область

экономика

омская область

россия

александр бурков

михаил мишустин

таджикистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852330759_0:87:1207:766_1920x0_80_0_0_9cf74b83eaa1ab36842337562c0deebc.jpg

ОМСК, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о планах по экономическому развитию, которые он обсудил во время рабочей поездки в Таджикистан совместно с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Губернатор представил направления торгово-экономического сотрудничества Омской области и Таджикистана на пленарном заседании конференции "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана". Заседание прошло под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина и его коллеги из Республики Таджикистан Кохира Расулзоды. "Мы используем географические преимущества нашего региона в условиях разворота российской экономики на Восток. Таджикистан важен для нас как перспективная площадка для промышленной кооперации, поскольку Омская область – это один из крупнейших российских центров машиностроения, химической и нефтехимической промышленности. В прошлом году товарооборот между Омской областью и республикой вырос более чем в четыре раза. При этом наш потенциал для увеличения объемов взаимной торговли далеко не исчерпан", - подчеркнул Александр Бурков. Между странами динамично развивается торгово-экономическое взаимодействие. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 18% и составил 1,5 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за последние 20 лет. В настоящее время в Таджикистане уже работают представительства омских предприятий, таких как кондитерская компания "Сладонеж". Несколько компаний прорабатывают вопрос о запуске совместных предприятий по производству текстильной продукции. "Омский завод инновационных технологий готов предложить разработки современного котельного оборудования для промышленных предприятий и объектов социальной сферы. В свою очередь наш регион заинтересован в увеличении поставок овощей и фруктов из Таджикистана. Омская логистическая компания "Зерно Сибири" уже прорабатывает этот вопрос", - добавили в пресс-службе. Александр Бурков напомнил, что в мае запустят прямой авиарейс из Омска в Душанбе. В планах также восстановить авиаперевозки с городами Куляб и Бохтар, что позволит более комфортно развивать деловые отношения.

https://ria.ru/20230303/tadzhikistan-1855539420.html

https://ria.ru/20230302/rynok-1855424056.html

омская область

россия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, омская область, россия, александр бурков, михаил мишустин, таджикистан