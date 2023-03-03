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Омский губернатор рассказал о потенциале региона на форуме в Таджикистане - РИА Новости, 03.03.2023
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Омская область
 
10:47 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/omsk-1855547367.html
Омский губернатор рассказал о потенциале региона на форуме в Таджикистане
Омский губернатор рассказал о потенциале региона на форуме в Таджикистане - РИА Новости, 03.03.2023
Омский губернатор рассказал о потенциале региона на форуме в Таджикистане
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о планах по экономическому развитию, которые он обсудил во время рабочей поездки в Таджикистан совместно с... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:47
2023-03-03T10:47
омская область
экономика
омская область
россия
александр бурков
михаил мишустин
таджикистан
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ОМСК, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о планах по экономическому развитию, которые он обсудил во время рабочей поездки в Таджикистан совместно с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Губернатор представил направления торгово-экономического сотрудничества Омской области и Таджикистана на пленарном заседании конференции "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана". Заседание прошло под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина и его коллеги из Республики Таджикистан Кохира Расулзоды. "Мы используем географические преимущества нашего региона в условиях разворота российской экономики на Восток. Таджикистан важен для нас как перспективная площадка для промышленной кооперации, поскольку Омская область – это один из крупнейших российских центров машиностроения, химической и нефтехимической промышленности. В прошлом году товарооборот между Омской областью и республикой вырос более чем в четыре раза. При этом наш потенциал для увеличения объемов взаимной торговли далеко не исчерпан", - подчеркнул Александр Бурков. Между странами динамично развивается торгово-экономическое взаимодействие. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 18% и составил 1,5 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за последние 20 лет. В настоящее время в Таджикистане уже работают представительства омских предприятий, таких как кондитерская компания "Сладонеж". Несколько компаний прорабатывают вопрос о запуске совместных предприятий по производству текстильной продукции. "Омский завод инновационных технологий готов предложить разработки современного котельного оборудования для промышленных предприятий и объектов социальной сферы. В свою очередь наш регион заинтересован в увеличении поставок овощей и фруктов из Таджикистана. Омская логистическая компания "Зерно Сибири" уже прорабатывает этот вопрос", - добавили в пресс-службе. Александр Бурков напомнил, что в мае запустят прямой авиарейс из Омска в Душанбе. В планах также восстановить авиаперевозки с городами Куляб и Бохтар, что позволит более комфортно развивать деловые отношения.
https://ria.ru/20230303/tadzhikistan-1855539420.html
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экономика, омская область, россия, александр бурков, михаил мишустин, таджикистан
Омская область , Экономика, Омская область, Россия, Александр Бурков, Михаил Мишустин, Таджикистан
Омский губернатор рассказал о потенциале региона на форуме в Таджикистане

Омский губернатор Бурков рассказал о торговом потенциале региона на форуме в Таджикистане

© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о планах по экономическому развитию, которые он обсудил во время рабочей поездки в Таджикистан совместно с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Губернатор представил направления торгово-экономического сотрудничества Омской области и Таджикистана на пленарном заседании конференции "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана". Заседание прошло под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина и его коллеги из Республики Таджикистан Кохира Расулзоды.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада во время переговоров в Душанбе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Мишустин обсудил с премьером Таджикистана двустороннее сотрудничество
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"Мы используем географические преимущества нашего региона в условиях разворота российской экономики на Восток. Таджикистан важен для нас как перспективная площадка для промышленной кооперации, поскольку Омская область – это один из крупнейших российских центров машиностроения, химической и нефтехимической промышленности. В прошлом году товарооборот между Омской областью и республикой вырос более чем в четыре раза. При этом наш потенциал для увеличения объемов взаимной торговли далеко не исчерпан", - подчеркнул Александр Бурков.
Между странами динамично развивается торгово-экономическое взаимодействие. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 18% и составил 1,5 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за последние 20 лет. В настоящее время в Таджикистане уже работают представительства омских предприятий, таких как кондитерская компания "Сладонеж". Несколько компаний прорабатывают вопрос о запуске совместных предприятий по производству текстильной продукции.
"Омский завод инновационных технологий готов предложить разработки современного котельного оборудования для промышленных предприятий и объектов социальной сферы. В свою очередь наш регион заинтересован в увеличении поставок овощей и фруктов из Таджикистана. Омская логистическая компания "Зерно Сибири" уже прорабатывает этот вопрос", - добавили в пресс-службе.
Александр Бурков напомнил, что в мае запустят прямой авиарейс из Омска в Душанбе. В планах также восстановить авиаперевозки с городами Куляб и Бохтар, что позволит более комфортно развивать деловые отношения.
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Омская областьЭкономикаОмская областьРоссияАлександр БурковМихаил МишустинТаджикистан
 
 
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