https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html

"Готовят большой котел". Что происходит на линии фронта

"Готовят большой котел". Что происходит на линии фронта - РИА Новости, 03.03.2023

"Готовят большой котел". Что происходит на линии фронта

На крупное зимнее наступление стороны конфликта так и не решились. Линия соприкосновения стабильная. Однако на некоторых участках назрели большие перемены... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:00

2023-03-03T08:00

2023-03-03T11:43

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

луганская народная республика

сватово

владимир рогов

вооруженные силы украины

западный военный округ (зво)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Андрей Коц. На крупное зимнее наступление стороны конфликта так и не решились. Линия соприкосновения стабильная. Однако на некоторых участках назрели большие перемены. Какие именно — в материале РИА Новости.Разрезать пополамЧасти Западного и Центрального военных округов продолжают методично продавливать позиции ВСУ на рубеже Кременная — Сватово. Российская армия избрала тактику активной обороны. Войска окапываются, укрепляют, маскируют позиции и ждут атаки. Отбив ее, контратакуют — занимают лесопосадки, высоты, опорные пункты. Продвижение медленное, но постоянное.Для России этот рубеж — плацдарм для возвращения территорий Харьковской области, потерянных осенью. Для Украины — исходный район для наступления на ЛНР с северо-запада.ВСУ хотят захватить Сватово, крупный транспортный узел, и нарушить снабжение российской группировки. Тогда откроется дорога на Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Старобельск."Мы наблюдаем за концентрацией их сил по ту сторону линии фронта, — говорит офицер 2-го армейского корпуса с позывным Лютый. — Они активно перебрасывают технику в ночное время — как на наше направление, так и на юг, под Артемовск. Каких-то решительных действий в настоящее время не ожидаем. Инициатива полностью на нашей стороне. У вэсэушников здесь сильно меньше артиллерии. Видно, что экономят боеприпасы. Скоро угодят в котел".В ЛНР мощная глубокоэшелонированная оборона, которую спешно создавали с октября-ноября. Пробить ее с наскоку точно не получится, даже при помощи западной тяжелой бронетехники.К тому же бойцы ЗВО и ЦВО, воюющие на этом направлении, освоили разведывательно-ударный контур: артиллерия поражает цели практически сразу после обнаружения.Хрупкое снабжениеСущественный прогресс и южнее. Положение украинского гарнизона в Артемовске численностью до 50 тысяч штыков близко к критическому. Севернее города российские части заняли Берховку и Ягодное, физически перерезав трассу на Славянск. До дороги на Часов Яр — единственной, связывающей осажденную группировку с тылом, — чуть больше километра.Когда перережут и ее, у ВСУ останется лишь два варианта: капитулировать или пойти на прорыв. Гарнизон пытаются снабжать по грунтовкам. Однако скоро они станут непроходимыми — из-за весенней распутицы.Штурмовые подразделения закрепились в черте города, на востоке и севере. В частности, освободили район Ступки и вышли на Ильиновку.На юге Артемовска заняли опорные пункты в районе Буденовка. Наступают к заводу АЗОМ.ВСУ делают ставку на оборону западных районов города, основные силы сосредоточили именно там. Наиболее серьезные позиции — у населенного пункта Хромово.Кроме того, по сообщениям разведки, на днях в Часов Яр перебросили значительное количество реактивной артиллерии. Не исключено, что с задачей прикрывать отход из Артемовска.Артиллерийский террорНа Донецком направлении без особых изменений. Продолжаются тяжелые бои в Марьинке. Линия боевого соприкосновения проходит по проспекту Дружбы, который делит населенный пункт пополам. ВСУ занимают часть центральных районов и западные.Продвигаться вперед здесь очень тяжело — речь, по сути, о неприступной крепости. Большие проблемы штурмовым группам создают разведчики, снайперы и гранатометчики, засевшие на верхних этажах высотных зданий.Российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии наступают на Первомайское со стороны Песков и Водяного. От Опытного вышли к южным окраинам Авдеевки, однако сам авдеевский укрепрайон еще не атакуют.Чуть севернее идет движение на Каменку с целью перерезать трассу Н-20, по которой снабжают значительную часть украинской группировки. По позициям в Красногоровке, Нетайлово, Орловке и Веселом бьет артиллерия.В Угледаре — позиционные бои на окраинах. Морпехи из 40-й и 155-й бригад Тихоокеанского флота закрепляются в зоне пригородных дач. Разведка ДНР отмечает, что ВСУ активно перебрасывают сюда подкрепления. Возможно, решатся наступать на Волноваху, чтобы отрезать Донецк от Мариуполя.В январе активизировалось и южное, Запорожское направление. Бои — практически по всей линии соприкосновения. Основные участки — у городов Орехов и Гуляйполе. Взятие этих населенных пунктов под контроль значительно сдвинет линию фронта на север. Запорожская область преимущественно равнинная — потеря даже одного города пробьет в линии обороны ВСУ большую брешь. Киевский режим выбрал на этом направлении тактику артиллерийского террора."Интенсивность обстрелов увеличилась, — отмечает член главного совета администрации региона Владимир Рогов. — Бьют по Токмаку, Пологам, Васильевке. В общем, по всем мирным городам и пригородам, куда могут дотянуться. К сожалению, иногда кажется, что это естественный фон для Запорожской области".Рогов подчеркнул, что Киев хочет перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область. Вероятно, первый удар примет на себя Токмак. Потом — наступление на Мелитополь и Бердянск. Российские военные знают об этих планах — в регионе возвели несколько линий эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230228/ukraina-1854837542.html

https://ria.ru/20230228/abrams-1854988912.html

https://ria.ru/20230302/artilleristy-1855403104.html

артемовск

луганская народная республика

сватово

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, артемовск, луганская народная республика, сватово, владимир рогов, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), центральный военный округ