https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html
"Готовят большой котел". Что происходит на линии фронта
"Готовят большой котел". Что происходит на линии фронта - РИА Новости, 03.03.2023
"Готовят большой котел". Что происходит на линии фронта
На крупное зимнее наступление стороны конфликта так и не решились. Линия соприкосновения стабильная. Однако на некоторых участках назрели большие перемены... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:00
2023-03-03T08:00
2023-03-03T11:43
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
луганская народная республика
сватово
владимир рогов
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392475_0:304:3074:2033_1920x0_80_0_0_4b7585e70320f4a1936b769f98df5cc9.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Андрей Коц. На крупное зимнее наступление стороны конфликта так и не решились. Линия соприкосновения стабильная. Однако на некоторых участках назрели большие перемены. Какие именно — в материале РИА Новости.Разрезать пополамЧасти Западного и Центрального военных округов продолжают методично продавливать позиции ВСУ на рубеже Кременная — Сватово. Российская армия избрала тактику активной обороны. Войска окапываются, укрепляют, маскируют позиции и ждут атаки. Отбив ее, контратакуют — занимают лесопосадки, высоты, опорные пункты. Продвижение медленное, но постоянное.Для России этот рубеж — плацдарм для возвращения территорий Харьковской области, потерянных осенью. Для Украины — исходный район для наступления на ЛНР с северо-запада.ВСУ хотят захватить Сватово, крупный транспортный узел, и нарушить снабжение российской группировки. Тогда откроется дорога на Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Старобельск."Мы наблюдаем за концентрацией их сил по ту сторону линии фронта, — говорит офицер 2-го армейского корпуса с позывным Лютый. — Они активно перебрасывают технику в ночное время — как на наше направление, так и на юг, под Артемовск. Каких-то решительных действий в настоящее время не ожидаем. Инициатива полностью на нашей стороне. У вэсэушников здесь сильно меньше артиллерии. Видно, что экономят боеприпасы. Скоро угодят в котел".В ЛНР мощная глубокоэшелонированная оборона, которую спешно создавали с октября-ноября. Пробить ее с наскоку точно не получится, даже при помощи западной тяжелой бронетехники.К тому же бойцы ЗВО и ЦВО, воюющие на этом направлении, освоили разведывательно-ударный контур: артиллерия поражает цели практически сразу после обнаружения.Хрупкое снабжениеСущественный прогресс и южнее. Положение украинского гарнизона в Артемовске численностью до 50 тысяч штыков близко к критическому. Севернее города российские части заняли Берховку и Ягодное, физически перерезав трассу на Славянск. До дороги на Часов Яр — единственной, связывающей осажденную группировку с тылом, — чуть больше километра.Когда перережут и ее, у ВСУ останется лишь два варианта: капитулировать или пойти на прорыв. Гарнизон пытаются снабжать по грунтовкам. Однако скоро они станут непроходимыми — из-за весенней распутицы.Штурмовые подразделения закрепились в черте города, на востоке и севере. В частности, освободили район Ступки и вышли на Ильиновку.На юге Артемовска заняли опорные пункты в районе Буденовка. Наступают к заводу АЗОМ.ВСУ делают ставку на оборону западных районов города, основные силы сосредоточили именно там. Наиболее серьезные позиции — у населенного пункта Хромово.Кроме того, по сообщениям разведки, на днях в Часов Яр перебросили значительное количество реактивной артиллерии. Не исключено, что с задачей прикрывать отход из Артемовска.Артиллерийский террорНа Донецком направлении без особых изменений. Продолжаются тяжелые бои в Марьинке. Линия боевого соприкосновения проходит по проспекту Дружбы, который делит населенный пункт пополам. ВСУ занимают часть центральных районов и западные.Продвигаться вперед здесь очень тяжело — речь, по сути, о неприступной крепости. Большие проблемы штурмовым группам создают разведчики, снайперы и гранатометчики, засевшие на верхних этажах высотных зданий.Российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии наступают на Первомайское со стороны Песков и Водяного. От Опытного вышли к южным окраинам Авдеевки, однако сам авдеевский укрепрайон еще не атакуют.Чуть севернее идет движение на Каменку с целью перерезать трассу Н-20, по которой снабжают значительную часть украинской группировки. По позициям в Красногоровке, Нетайлово, Орловке и Веселом бьет артиллерия.В Угледаре — позиционные бои на окраинах. Морпехи из 40-й и 155-й бригад Тихоокеанского флота закрепляются в зоне пригородных дач. Разведка ДНР отмечает, что ВСУ активно перебрасывают сюда подкрепления. Возможно, решатся наступать на Волноваху, чтобы отрезать Донецк от Мариуполя.В январе активизировалось и южное, Запорожское направление. Бои — практически по всей линии соприкосновения. Основные участки — у городов Орехов и Гуляйполе. Взятие этих населенных пунктов под контроль значительно сдвинет линию фронта на север. Запорожская область преимущественно равнинная — потеря даже одного города пробьет в линии обороны ВСУ большую брешь. Киевский режим выбрал на этом направлении тактику артиллерийского террора."Интенсивность обстрелов увеличилась, — отмечает член главного совета администрации региона Владимир Рогов. — Бьют по Токмаку, Пологам, Васильевке. В общем, по всем мирным городам и пригородам, куда могут дотянуться. К сожалению, иногда кажется, что это естественный фон для Запорожской области".Рогов подчеркнул, что Киев хочет перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область. Вероятно, первый удар примет на себя Токмак. Потом — наступление на Мелитополь и Бердянск. Российские военные знают об этих планах — в регионе возвели несколько линий эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230228/ukraina-1854837542.html
https://ria.ru/20230228/abrams-1854988912.html
https://ria.ru/20230302/artilleristy-1855403104.html
артемовск
луганская народная республика
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Андрей Коц
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, артемовск, луганская народная республика, сватово, владимир рогов, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Луганская Народная Республика, Сватово, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО), Центральный военный округ
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Андрей Коц. На крупное зимнее наступление стороны конфликта так и не решились. Линия соприкосновения стабильная. Однако на некоторых участках назрели большие перемены. Какие именно — в материале РИА Новости.
Части Западного и Центрального военных округов продолжают методично продавливать позиции ВСУ на рубеже Кременная — Сватово. Российская армия избрала тактику активной обороны. Войска окапываются, укрепляют, маскируют позиции и ждут атаки. Отбив ее, контратакуют — занимают лесопосадки, высоты, опорные пункты. Продвижение медленное, но постоянное.
Для России этот рубеж — плацдарм для возвращения территорий Харьковской области, потерянных осенью. Для Украины — исходный район для наступления на ЛНР с северо-запада.
ВСУ хотят захватить Сватово, крупный транспортный узел, и нарушить снабжение российской группировки. Тогда откроется дорога на Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Старобельск.
"Мы наблюдаем за концентрацией их сил по ту сторону линии фронта, — говорит офицер 2-го армейского корпуса с позывным Лютый. — Они активно перебрасывают технику в ночное время — как на наше направление, так и на юг, под Артемовск. Каких-то решительных действий в настоящее время не ожидаем. Инициатива полностью на нашей стороне. У вэсэушников здесь сильно меньше артиллерии. Видно, что экономят боеприпасы. Скоро угодят в котел".
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В ЛНР мощная глубокоэшелонированная оборона, которую спешно создавали с октября-ноября. Пробить ее с наскоку точно не получится, даже при помощи западной тяжелой бронетехники.
К тому же бойцы ЗВО и ЦВО, воюющие на этом направлении, освоили разведывательно-ударный контур: артиллерия поражает цели практически сразу после обнаружения.
Существенный прогресс и южнее. Положение украинского гарнизона в Артемовске численностью до 50 тысяч штыков близко к критическому. Севернее города российские части заняли Берховку и Ягодное, физически перерезав трассу на Славянск. До дороги на Часов Яр — единственной, связывающей осажденную группировку с тылом, — чуть больше километра.
Когда перережут и ее, у ВСУ останется лишь два варианта: капитулировать или пойти на прорыв. Гарнизон пытаются снабжать по грунтовкам. Однако скоро они станут непроходимыми — из-за весенней распутицы.
Штурмовые подразделения закрепились в черте города, на востоке и севере. В частности, освободили район Ступки и вышли на Ильиновку.
На юге Артемовска заняли опорные пункты в районе Буденовка. Наступают к заводу АЗОМ.
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ВСУ делают ставку на оборону западных районов города, основные силы сосредоточили именно там. Наиболее серьезные позиции — у населенного пункта Хромово.
Кроме того, по сообщениям разведки, на днях в Часов Яр перебросили значительное количество реактивной артиллерии. Не исключено, что с задачей прикрывать отход из Артемовска.
На Донецком направлении без особых изменений. Продолжаются тяжелые бои в Марьинке. Линия боевого соприкосновения проходит по проспекту Дружбы, который делит населенный пункт пополам. ВСУ занимают часть центральных районов и западные.
Продвигаться вперед здесь очень тяжело — речь, по сути, о неприступной крепости. Большие проблемы штурмовым группам создают разведчики, снайперы и гранатометчики, засевшие на верхних этажах высотных зданий.
Российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии наступают на Первомайское со стороны Песков и Водяного. От Опытного вышли к южным окраинам Авдеевки, однако сам авдеевский укрепрайон еще не атакуют.
Чуть севернее идет движение на Каменку с целью перерезать трассу Н-20, по которой снабжают значительную часть украинской группировки. По позициям в Красногоровке, Нетайлово, Орловке и Веселом бьет артиллерия.
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В Угледаре — позиционные бои на окраинах. Морпехи из 40-й и 155-й бригад Тихоокеанского флота закрепляются в зоне пригородных дач. Разведка ДНР отмечает, что ВСУ активно перебрасывают сюда подкрепления. Возможно, решатся наступать на Волноваху, чтобы отрезать Донецк от Мариуполя.
В январе активизировалось и южное, Запорожское направление. Бои — практически по всей линии соприкосновения. Основные участки — у городов Орехов и Гуляйполе. Взятие этих населенных пунктов под контроль значительно сдвинет линию фронта на север. Запорожская область преимущественно равнинная — потеря даже одного города пробьет в линии обороны ВСУ большую брешь. Киевский режим выбрал на этом направлении тактику артиллерийского террора.
"Интенсивность обстрелов увеличилась, — отмечает член главного совета администрации региона Владимир Рогов. — Бьют по Токмаку, Пологам, Васильевке. В общем, по всем мирным городам и пригородам, куда могут дотянуться. К сожалению, иногда кажется, что это естественный фон для Запорожской области".
Рогов подчеркнул, что Киев хочет перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область. Вероятно, первый удар примет на себя Токмак. Потом — наступление на Мелитополь и Бердянск. Российские военные знают об этих планах — в регионе возвели несколько линий эшелонированной обороны.