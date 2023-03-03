https://ria.ru/20230303/obivka-1855511372.html

Производитель рассказал о новых вагонах метро Москвы

Производитель рассказал о новых вагонах метро Москвы - РИА Новости, 03.03.2023

Производитель рассказал о новых вагонах метро Москвы

Обивка сидений в новых составах вагонов для столичного метро, выпускаемых с конца 2022 года, сделана сразу из несохраняющих пятна тканей, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T02:34

2023-03-03T02:34

2023-03-03T02:37

москва

московский метрополитен

метровагонмаш

трансмашхолдинг

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Обивка сидений в новых составах вагонов для столичного метро, выпускаемых с конца 2022 года, сделана сразу из несохраняющих пятна тканей, сообщили РИА Новости в производителе этого подвижного состава "Трансмашхолдинге" (ТМХ). Пассажиры столичного метро говорят РИА Новости, что коричневая тканевая обивка сидений вагонов с буковкой "М" в уже курсирующих вагонах сохраняет пятна, чем вводит в заблуждение: кажется, что оно грязное. Некоторые сказали, что ткань сохраняет и неприятные запахи. ТМХ ранее сообщил РИА Новости, что она будет постепенно заменена в этих составах на новую. "Все новые вагоны, выходящие с завода "Метровагонмаш" (входит в "Трансмашхолдинг"), уже с конца прошлого года оборудованы сиденьями с обивкой из шенилловой ткани", - сообщили в ТМХ на вопрос, будет ли ТМХ сразу использовать другую тканевую обивку на сиденьях в новых поставляемых вагонах для метро Москвы вместо сохраняющей пятна и разводы. Тут сразу используется ткань длинноворсовый шенилл. "На котором не остается разводов и пятен и он легко чистится. При этом мягкая и тактильно приятная ткань добавляет атмосферы домашнего уюта", - рассказали в ТМХ. Новая обивка в течение 2022 года проходила эксплуатационные испытания на Московском метрополитене. Вагоны, планируемые к поставке в Московский метрополитен с 2024 года, будут иметь измененный интерьер, в том числе и в части сидений. Цветовые решения и материал обивки в настоящее время проходит согласование с заказчиком. Их детали в ТМХ не раскрыли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московский метрополитен, метровагонмаш, трансмашхолдинг, общество