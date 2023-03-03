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Украинская армия взорвала практически все мосты на подступах к Артемовску - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 03.03.2023 (обновлено: 13:47 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/mosty-1855585191.html
Украинская армия взорвала практически все мосты на подступах к Артемовску
Украинская армия взорвала практически все мосты на подступах к Артемовску - РИА Новости, 03.03.2023
Украинская армия взорвала практически все мосты на подступах к Артемовску
Украинские военные взорвали практически все мосты на подступах к Артемовску, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер". РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:32
2023-03-03T13:47
специальная военная операция на украине
артемовск
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БЛАГОДАТНОЕ (ДНР), 3 мар — РИА Новости. Украинские военные взорвали практически все мосты на подступах к Артемовску, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер".ВСУ обстреливают объекты в оставленных населенных пунктах под Артемовском, пытаясь остановить окружение города "Вагнером", продолжил боец группы.Кроме того, украинские силы делают все, чтобы российской стороны в дальнейшем пришлось восстанавливать больше гражданской инфраструктуры, заключил он.Ранее сегодня основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск практически полностью окружен. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского позволить частям ВСУ уйти из города.Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске для ВСУ критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки войск, указал депутат.Во вторник на американском телеканале CNN вышло интервью украинского военного, в котором он признал, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем об этом говорят официально. Агентство Bloomberg также передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855582325.html
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Боец группы "Вагнер" о попытках ВСУ остановить окружение под Артемовском
Боец группы "Вагнер" о попытках ВСУ остановить окружение под Артемовском
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артемовск
Специальная военная операция на Украине, Артемовск
Украинская армия взорвала практически все мосты на подступах к Артемовску

Боец группы "Вагнер" сообщил о подрыве ВСУ почти всех мостов на подступах к Артемовску

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БЛАГОДАТНОЕ (ДНР), 3 мар — РИА Новости. Украинские военные взорвали практически все мосты на подступах к Артемовску, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер".
«
"При отступлении украинская армия все взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким способом они хотят нас задержать. Практически все мосты на подступах к Бахмуту (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) — они все уничтожили", — рассказал собеседник агентства.
ВСУ обстреливают объекты в оставленных населенных пунктах под Артемовском, пытаясь остановить окружение города "Вагнером", продолжил боец группы.
Кроме того, украинские силы делают все, чтобы российской стороны в дальнейшем пришлось восстанавливать больше гражданской инфраструктуры, заключил он.
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Ранее сегодня основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск практически полностью окружен. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского позволить частям ВСУ уйти из города.
Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске для ВСУ критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки войск, указал депутат.
Во вторник на американском телеканале CNN вышло интервью украинского военного, в котором он признал, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем об этом говорят официально. Агентство Bloomberg также передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовск
 
 
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