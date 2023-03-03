https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855552057.html

Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска

Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска - РИА Новости, 03.03.2023

Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска

Бойцы группы "Вагнер" практически полностью окружили Артемовск, сообщил основатель подразделения Евгений Пригожин на видео, которое опубликовала в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:00

2023-03-03T11:00

2023-03-03T11:37

специальная военная операция на украине

артемовск

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" практически полностью окружили Артемовск, сообщил основатель подразделения Евгений Пригожин на видео, которое опубликовала в Telegram-канале его пресс-служба."Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), осталась одна дорога. Клещи сжимаются", — сказал Пригожин.Он также призвал украинские власти дать ВСУ возможность покинуть город.На видео также показаны трое пленных — пожилой мужчина и двое молодых людей, они также призвали Зеленского позволить военным уйти из города и вернуться к семьям.Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске для ВСУ критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла отстаивать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки, указал депутат.Вместе с этим, днем ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о решении перебросить в Артемовск дополнительные подразделения ВСУ.Во вторник на американском телеканале CNN вышло интервью украинского военного, в котором он признал, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем об этом говорят официально. Агентство Bloomberg также передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855526459.html

артемовск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Город фактически окружен" – Пригожин о ситуации в Артемовске Бойцы группы "Вагнер" практически полностью окружили Артемовск, сообщил основатель подразделения Евгений Пригожин на видео, которое опубликовала в Telegram-канале его пресс-служба. 2023-03-03T11:00 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск