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Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 03.03.2023 (обновлено: 11:37 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855552057.html
Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска
Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска - РИА Новости, 03.03.2023
Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска
Бойцы группы "Вагнер" практически полностью окружили Артемовск, сообщил основатель подразделения Евгений Пригожин на видео, которое опубликовала в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:00
2023-03-03T11:37
специальная военная операция на украине
артемовск
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" практически полностью окружили Артемовск, сообщил основатель подразделения Евгений Пригожин на видео, которое опубликовала в Telegram-канале его пресс-служба."Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), осталась одна дорога. Клещи сжимаются", — сказал Пригожин.Он также призвал украинские власти дать ВСУ возможность покинуть город.На видео также показаны трое пленных — пожилой мужчина и двое молодых людей, они также призвали Зеленского позволить военным уйти из города и вернуться к семьям.Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске для ВСУ критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла отстаивать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки, указал депутат.Вместе с этим, днем ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о решении перебросить в Артемовск дополнительные подразделения ВСУ.Во вторник на американском телеканале CNN вышло интервью украинского военного, в котором он признал, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем об этом говорят официально. Агентство Bloomberg также передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855526459.html
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353
60
353
60
"Город фактически окружен" – Пригожин о ситуации в Артемовске
Бойцы группы "Вагнер" практически полностью окружили Артемовск, сообщил основатель подразделения Евгений Пригожин на видео, которое опубликовала в Telegram-канале его пресс-служба.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск
Специальная военная операция на Украине, Артемовск
Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска

Пригожин сообщил, что подразделения группы "Вагнер" практически окружили Артемовск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" практически полностью окружили Артемовск, сообщил основатель подразделения Евгений Пригожин на видео, которое опубликовала в Telegram-канале его пресс-служба.
"Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), осталась одна дорога. Клещи сжимаются", — сказал Пригожин.
Он также призвал украинские власти дать ВСУ возможность покинуть город.
«

"Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. <...> Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка, день-два. Дайте возможность им покинуть город, город фактически окружен", — сказал основатель "Вагнера".

На видео также показаны трое пленных — пожилой мужчина и двое молодых людей, они также призвали Зеленского позволить военным уйти из города и вернуться к семьям.
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Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске для ВСУ критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла отстаивать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки, указал депутат.
Вместе с этим, днем ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о решении перебросить в Артемовск дополнительные подразделения ВСУ.
Во вторник на американском телеканале CNN вышло интервью украинского военного, в котором он признал, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем об этом говорят официально. Агентство Bloomberg также передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовск
 
 
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