Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска
Пригожин сообщил, что подразделения группы "Вагнер" практически окружили Артемовск
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" практически полностью окружили Артемовск, сообщил основатель подразделения Евгений Пригожин на видео, которое опубликовала в Telegram-канале его пресс-служба.
"Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), осталась одна дорога. Клещи сжимаются", — сказал Пригожин.
Он также призвал украинские власти дать ВСУ возможность покинуть город.
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"Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. <...> Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка, день-два. Дайте возможность им покинуть город, город фактически окружен", — сказал основатель "Вагнера".
На видео также показаны трое пленных — пожилой мужчина и двое молодых людей, они также призвали Зеленского позволить военным уйти из города и вернуться к семьям.
Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске для ВСУ критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла отстаивать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки, указал депутат.
Вместе с этим, днем ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о решении перебросить в Артемовск дополнительные подразделения ВСУ.
Во вторник на американском телеканале CNN вышло интервью украинского военного, в котором он признал, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем об этом говорят официально. Агентство Bloomberg также передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.
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