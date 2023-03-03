https://ria.ru/20230303/metro-1855511023.html

В метро Москвы заменят обивку сидений, сохраняющую пятна

В метро Москвы заменят обивку сидений, сохраняющую пятна - РИА Новости, 03.03.2023

В метро Москвы заменят обивку сидений, сохраняющую пятна

Тканевая обивка сидений коричневого цвета с буковками "М" в уже курсирующих вагонах метрополитена Москвы, сохранявшая пятна, будет постепенно заменена на новую, РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T02:07

2023-03-03T02:07

2023-03-03T02:58

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тканевая обивка сидений коричневого цвета с буковками "М" в уже курсирующих вагонах метрополитена Москвы, сохранявшая пятна, будет постепенно заменена на новую, на которой не остаются разводы, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя подвижного состава группе "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Пассажиры столичного метро, опрошенные РИА Новости, говорят, что эта обивка сидений вагонов сохраняет пятна, чем вводит в заблуждение: кажется, что оно грязное. Некоторые говорили, что ткань сохраняет и неприятные запахи. "Обивка сидений в вагонах метро имеет определенный срок службы и заменяется в эксплуатации сервисной компанией по мере износа. На уже выпущенных и курсирующих в метрополитене вагонах она также будет заменяться на новую. Цветовые решения новой обивки соответствуют согласованному изначально дизайн-проекту поезда", - рассказали в ТМХ. Ткань новой обивки сидений будет совершенно другая. "Это длинноворсовый шенилл, на котором не остается разводов и пятен, и он легко чистится. При этом мягкая и тактильно приятная ткань добавляет атмосферы домашнего уюта", - уточнили в компании. Новая обивка в течение 2022 года проходила эксплуатационные испытания на Московском метрополитене. "Старая обивка также имеет транспортное исполнение и полностью отвечает всем требованиям по безопасности и износостойкости, но в эксплуатации показала себя не с лучшей стороны. В настоящее время обивка на всех сидениях вагонов "Москва-2020" поэтапно будет заменена на новую", - резюмировали в компании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московский метрополитен, общество