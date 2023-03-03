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В метро Москвы заменят обивку сидений, сохраняющую пятна - РИА Новости, 03.03.2023
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02:07 03.03.2023 (обновлено: 02:58 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/metro-1855511023.html
В метро Москвы заменят обивку сидений, сохраняющую пятна
В метро Москвы заменят обивку сидений, сохраняющую пятна - РИА Новости, 03.03.2023
В метро Москвы заменят обивку сидений, сохраняющую пятна
Тканевая обивка сидений коричневого цвета с буковками "М" в уже курсирующих вагонах метрополитена Москвы, сохранявшая пятна, будет постепенно заменена на новую, РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T02:07
2023-03-03T02:58
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тканевая обивка сидений коричневого цвета с буковками "М" в уже курсирующих вагонах метрополитена Москвы, сохранявшая пятна, будет постепенно заменена на новую, на которой не остаются разводы, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя подвижного состава группе "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Пассажиры столичного метро, опрошенные РИА Новости, говорят, что эта обивка сидений вагонов сохраняет пятна, чем вводит в заблуждение: кажется, что оно грязное. Некоторые говорили, что ткань сохраняет и неприятные запахи. "Обивка сидений в вагонах метро имеет определенный срок службы и заменяется в эксплуатации сервисной компанией по мере износа. На уже выпущенных и курсирующих в метрополитене вагонах она также будет заменяться на новую. Цветовые решения новой обивки соответствуют согласованному изначально дизайн-проекту поезда", - рассказали в ТМХ. Ткань новой обивки сидений будет совершенно другая. "Это длинноворсовый шенилл, на котором не остается разводов и пятен, и он легко чистится. При этом мягкая и тактильно приятная ткань добавляет атмосферы домашнего уюта", - уточнили в компании. Новая обивка в течение 2022 года проходила эксплуатационные испытания на Московском метрополитене. "Старая обивка также имеет транспортное исполнение и полностью отвечает всем требованиям по безопасности и износостойкости, но в эксплуатации показала себя не с лучшей стороны. В настоящее время обивка на всех сидениях вагонов "Москва-2020" поэтапно будет заменена на новую", - резюмировали в компании.
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москва, московский метрополитен, общество
Москва, Московский метрополитен, Общество
В метро Москвы заменят обивку сидений, сохраняющую пятна

ТМХ: обивку сидений вагонов метро Москвы, сохраняющую пятна, постепенно заменят на новую

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВагон нового поезда московского метрополитена "Москва", представленного в электродепо "Митино"
Вагон нового поезда московского метрополитена Москва, представленного в электродепо Митино - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вагон нового поезда московского метрополитена "Москва", представленного в электродепо "Митино". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тканевая обивка сидений коричневого цвета с буковками "М" в уже курсирующих вагонах метрополитена Москвы, сохранявшая пятна, будет постепенно заменена на новую, на которой не остаются разводы, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя подвижного состава группе "Трансмашхолдинг" (ТМХ).
Пассажиры столичного метро, опрошенные РИА Новости, говорят, что эта обивка сидений вагонов сохраняет пятна, чем вводит в заблуждение: кажется, что оно грязное. Некоторые говорили, что ткань сохраняет и неприятные запахи.
У Москвы забилось второе сердце: открытие Большой кольцевой линии
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению поездов по Большой кольцевой линии метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин на станции Варшавская после церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению поездов по Большой кольцевой линии метро.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В эксплуатацию ввели девять последних станций: "Марьину рощу", "Рижскую", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширскую" и "Варшавскую".

Панно на станции Сокольники Большой кольцевой линии Московского метро

В эксплуатацию ввели девять последних станций: "Марьину рощу", "Рижскую", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширскую" и "Варшавскую".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Запуск новой линии позволит пассажирам экономить при поездках до 35-45 минут.

Спуск к станции Сокольники Большой кольцевой линии Московского метро

Запуск новой линии позволит пассажирам экономить при поездках до 35-45 минут.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Глава города лично проехал по новому маршруту. Он поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что все будет функционировать без перебоев.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метро

Глава города лично проехал по новому маршруту. Он поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что все будет функционировать без перебоев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Мэр отметил, что строительство БКЛ дало толчок для масштабного обновления пассажирского состава и возведения новых линий.

Станция Варшавская Большой кольцевой линии Московского метро

Мэр отметил, что строительство БКЛ дало толчок для масштабного обновления пассажирского состава и возведения новых линий.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент принял участие в церемонии открытия по видеосвязи и оставил автограф на обновленной карте московского метро.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро

Президент принял участие в церемонии открытия по видеосвязи и оставил автограф на обновленной карте московского метро.

© РИА Новости / POOL
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6 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

По его словам, проект удалось реализовать благодаря настойчивой работе правительства столицы.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро

По его словам, проект удалось реализовать благодаря настойчивой работе правительства столицы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

В состав Большой кольцевой линии теперь входят 31 станция и три электродепо.

Вход на станцию Варшавская Большой кольцевой линии Московского метро

В состав Большой кольцевой линии теперь входят 31 станция и три электродепо.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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8 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Общая протяженность БКЛ составляет 70 километров.

Мэр Москвы Сергей Собянин на станции Варшавская после церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метро

Общая протяженность БКЛ составляет 70 километров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Облик станций создавался с учетом мнения москвичей.

Станция Варшавская Большой кольцевой линии Московского метро

Облик станций создавался с учетом мнения москвичей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего на Большой кольцевой линии будут курсировать 92 современных состава российского производства.

Эскалатор Сокольники Большой кольцевой линии Московского метро

Всего на Большой кольцевой линии будут курсировать 92 современных состава российского производства.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Открытие БКЛ позволит улучшить транспортную доступность столицы.

Станция Варшавская Большой кольцевой линии Московского метро

Открытие БКЛ позволит улучшить транспортную доступность столицы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 12

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению поездов по Большой кольцевой линии метро.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 12

В эксплуатацию ввели девять последних станций: "Марьину рощу", "Рижскую", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширскую" и "Варшавскую".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 12

Запуск новой линии позволит пассажирам экономить при поездках до 35-45 минут.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 12

Глава города лично проехал по новому маршруту. Он поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что все будет функционировать без перебоев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 12

Мэр отметил, что строительство БКЛ дало толчок для масштабного обновления пассажирского состава и возведения новых линий.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 12

Президент принял участие в церемонии открытия по видеосвязи и оставил автограф на обновленной карте московского метро.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 12

По его словам, проект удалось реализовать благодаря настойчивой работе правительства столицы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 12

В состав Большой кольцевой линии теперь входят 31 станция и три электродепо.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
8 из 12

Общая протяженность БКЛ составляет 70 километров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 12

Облик станций создавался с учетом мнения москвичей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 12

Всего на Большой кольцевой линии будут курсировать 92 современных состава российского производства.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 12

Открытие БКЛ позволит улучшить транспортную доступность столицы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 12
"Обивка сидений в вагонах метро имеет определенный срок службы и заменяется в эксплуатации сервисной компанией по мере износа. На уже выпущенных и курсирующих в метрополитене вагонах она также будет заменяться на новую. Цветовые решения новой обивки соответствуют согласованному изначально дизайн-проекту поезда", - рассказали в ТМХ.
Ткань новой обивки сидений будет совершенно другая. "Это длинноворсовый шенилл, на котором не остается разводов и пятен, и он легко чистится. При этом мягкая и тактильно приятная ткань добавляет атмосферы домашнего уюта", - уточнили в компании.
Новая обивка в течение 2022 года проходила эксплуатационные испытания на Московском метрополитене.
"Старая обивка также имеет транспортное исполнение и полностью отвечает всем требованиям по безопасности и износостойкости, но в эксплуатации показала себя не с лучшей стороны. В настоящее время обивка на всех сидениях вагонов "Москва-2020" поэтапно будет заменена на новую", - резюмировали в компании.
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
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