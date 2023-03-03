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В метро Москвы заменят обивку сидений, сохраняющую пятна
В метро Москвы заменят обивку сидений, сохраняющую пятна - РИА Новости, 03.03.2023
В метро Москвы заменят обивку сидений, сохраняющую пятна
Тканевая обивка сидений коричневого цвета с буковками "М" в уже курсирующих вагонах метрополитена Москвы, сохранявшая пятна, будет постепенно заменена на новую, РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T02:07
2023-03-03T02:07
2023-03-03T02:58
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тканевая обивка сидений коричневого цвета с буковками "М" в уже курсирующих вагонах метрополитена Москвы, сохранявшая пятна, будет постепенно заменена на новую, на которой не остаются разводы, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя подвижного состава группе "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Пассажиры столичного метро, опрошенные РИА Новости, говорят, что эта обивка сидений вагонов сохраняет пятна, чем вводит в заблуждение: кажется, что оно грязное. Некоторые говорили, что ткань сохраняет и неприятные запахи. "Обивка сидений в вагонах метро имеет определенный срок службы и заменяется в эксплуатации сервисной компанией по мере износа. На уже выпущенных и курсирующих в метрополитене вагонах она также будет заменяться на новую. Цветовые решения новой обивки соответствуют согласованному изначально дизайн-проекту поезда", - рассказали в ТМХ. Ткань новой обивки сидений будет совершенно другая. "Это длинноворсовый шенилл, на котором не остается разводов и пятен, и он легко чистится. При этом мягкая и тактильно приятная ткань добавляет атмосферы домашнего уюта", - уточнили в компании. Новая обивка в течение 2022 года проходила эксплуатационные испытания на Московском метрополитене. "Старая обивка также имеет транспортное исполнение и полностью отвечает всем требованиям по безопасности и износостойкости, но в эксплуатации показала себя не с лучшей стороны. В настоящее время обивка на всех сидениях вагонов "Москва-2020" поэтапно будет заменена на новую", - резюмировали в компании.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, московский метрополитен, общество
Москва, Московский метрополитен, Общество
В метро Москвы заменят обивку сидений, сохраняющую пятна
ТМХ: обивку сидений вагонов метро Москвы, сохраняющую пятна, постепенно заменят на новую
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тканевая обивка сидений коричневого цвета с буковками "М" в уже курсирующих вагонах метрополитена Москвы, сохранявшая пятна, будет постепенно заменена на новую, на которой не остаются разводы, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя подвижного состава группе "Трансмашхолдинг" (ТМХ).
Пассажиры столичного метро, опрошенные РИА Новости, говорят, что эта обивка сидений вагонов сохраняет пятна, чем вводит в заблуждение: кажется, что оно грязное. Некоторые говорили, что ткань сохраняет и неприятные запахи.
У Москвы забилось второе сердце: открытие Большой кольцевой линии
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению поездов по Большой кольцевой линии метро.
1 из 12
В эксплуатацию ввели девять последних станций: "Марьину рощу", "Рижскую", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширскую" и "Варшавскую".
2 из 12
Запуск новой линии позволит пассажирам экономить при поездках до 35-45 минут.
3 из 12
Глава города лично проехал по новому маршруту. Он поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что все будет функционировать без перебоев.
4 из 12
Мэр отметил, что строительство БКЛ дало толчок для масштабного обновления пассажирского состава и возведения новых линий.
5 из 12
Президент принял участие в церемонии открытия по видеосвязи и оставил автограф на обновленной карте московского метро.
6 из 12
По его словам, проект удалось реализовать благодаря настойчивой работе правительства столицы.
7 из 12
В состав Большой кольцевой линии теперь входят 31 станция и три электродепо.
8 из 12
Общая протяженность БКЛ составляет 70 километров.
9 из 12
Облик станций создавался с учетом мнения москвичей.
10 из 12
Всего на Большой кольцевой линии будут курсировать 92 современных состава российского производства.
11 из 12
Открытие БКЛ позволит улучшить транспортную доступность столицы.
12 из 12
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению поездов по Большой кольцевой линии метро.
1 из 12
В эксплуатацию ввели девять последних станций: "Марьину рощу", "Рижскую", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширскую" и "Варшавскую".
2 из 12
Запуск новой линии позволит пассажирам экономить при поездках до 35-45 минут.
3 из 12
Глава города лично проехал по новому маршруту. Он поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что все будет функционировать без перебоев.
4 из 12
Мэр отметил, что строительство БКЛ дало толчок для масштабного обновления пассажирского состава и возведения новых линий.
5 из 12
Президент принял участие в церемонии открытия по видеосвязи и оставил автограф на обновленной карте московского метро.
6 из 12
По его словам, проект удалось реализовать благодаря настойчивой работе правительства столицы.
7 из 12
В состав Большой кольцевой линии теперь входят 31 станция и три электродепо.
8 из 12
Общая протяженность БКЛ составляет 70 километров.
9 из 12
Облик станций создавался с учетом мнения москвичей.
10 из 12
Всего на Большой кольцевой линии будут курсировать 92 современных состава российского производства.
11 из 12
Открытие БКЛ позволит улучшить транспортную доступность столицы.
12 из 12
"Обивка сидений в вагонах метро имеет определенный срок службы и заменяется в эксплуатации сервисной компанией по мере износа. На уже выпущенных и курсирующих в метрополитене вагонах она также будет заменяться на новую. Цветовые решения новой обивки соответствуют согласованному изначально дизайн-проекту поезда", - рассказали в ТМХ.
Ткань новой обивки сидений будет совершенно другая. "Это длинноворсовый шенилл, на котором не остается разводов и пятен, и он легко чистится. При этом мягкая и тактильно приятная ткань добавляет атмосферы домашнего уюта", - уточнили в компании.
Новая обивка в течение 2022 года проходила эксплуатационные испытания на Московском метрополитене
.
"Старая обивка также имеет транспортное исполнение и полностью отвечает всем требованиям по безопасности и износостойкости, но в эксплуатации показала себя не с лучшей стороны. В настоящее время обивка на всех сидениях вагонов "Москва-2020" поэтапно будет заменена на новую", - резюмировали в компании.