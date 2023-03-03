https://ria.ru/20230303/mayning-1855698435.html

Суд в Петербурге поддержал взыскание за тайный майнинг на птицеферме

Суд в Петербурге поддержал взыскание за тайный майнинг на птицеферме - РИА Новости, 03.03.2023

Суд в Петербурге поддержал взыскание за тайный майнинг на птицеферме

Арбитражный суд Северо-Западного округа согласился с нижестоящими инстанциями, которые взыскали с бывшего конкурсного управляющего новгородской птицефабрики... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:11

2023-03-03T17:11

2023-03-03T17:11

происшествия

санкт-петербург

новгородская область

россия

криптовалюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа согласился с нижестоящими инстанциями, которые взыскали с бывшего конкурсного управляющего новгородской птицефабрики "Гвардеец" Максима Добычина более 118,5 миллиона рублей убытков – на такую сумму нажгло электричества обнаруженное на фабрике правоохранительными органами оборудование для майнинга криптовалюты. Как следует из опубликованного постановления суда, окружной суд отклонил жалобу ассоциации арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса" (ЦФОП АПК), куда входил Добычин, на вынесенное в октябре определение арбитражного суда Новгородской области и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда. Таким образом, суды уже трех инстанций признали незаконным бездействие Добычина, выразившиеся в непринятии мер по обеспечению сохранности имущества должника. Правоохранители в апреле 2020 года обнаружили на территории бывшей птицефабрики почти тысячу системных блоков, предназначенных для майнинга. Так называемые майнинг-фермы были подключены к электропитанию в обход приборов учета электроэнергии. Поставщик электроэнергии "ТНС энерго Великий Новгород" в 2021 году потребовал взыскать стоимость потребленной электроэнергии с Добычина, который был конкурсным управляющим обанкротившейся птицефабрики в период работы майнинг-ферм. Представитель ЦФОП АПК в суде заявил, что вины управляющего нет, так как не доказано, что именно он разместил оборудование для майнинга. Однако суд в Новгороде частично удовлетворил требования "ТНС энерго Великий Новгород" к Добычину, взыскав с него более 118,5 миллиона рублей, но не в пользу компании-заявителя, а в конкурсную массу должника. Это решение не устроило поставщика электроэнергии. Он тоже, как и ассоциации арбитражных управляющих Добычина, подавал апелляцию и кассацию на него. Однако вышестоящие суды отказали и ему. По мнению судов, бездействие Добычина привело к увеличению текущих расходов на электроэнергию и как следствие – к уменьшению конкурсной массы, что нарушило права всех кредиторов должника, поэтому взысканные убытки должны пойти в конкурсную массу.

https://ria.ru/20230210/kripto-1851213520.html

https://realty.ria.ru/20230216/ferma-1851672919.html

https://ria.ru/20230303/lektor-1855568046.html

санкт-петербург

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, новгородская область, россия, криптовалюта