https://ria.ru/20230303/marochko-1855520612.html

Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ

Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ - РИА Новости, 03.03.2023

Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ

Украинские силовики безуспешно пытались перейти в контратаку на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T07:37

2023-03-03T07:37

2023-03-03T09:13

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

макеевка

киев

андрей марочко

войска рхбз

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ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Украинские силовики безуспешно пытались перейти в контратаку на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По словам Марочко, противника остановили силами артиллерийских и мотострелковых подразделений, а также специальных войск РХБЗ.Накануне в Минобороны сообщили, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам в районах сел Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР). Там уничтожены около 160 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

https://ria.ru/20230303/donetsk-1855517983.html

луганская народная республика

макеевка

киев

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безопасность, луганская народная республика, макеевка, киев, андрей марочко, войска рхбз