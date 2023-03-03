https://ria.ru/20230303/marochko-1855520612.html
Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ
Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ - РИА Новости, 03.03.2023
Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ
Украинские силовики безуспешно пытались перейти в контратаку на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T07:37
2023-03-03T07:37
2023-03-03T09:13
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
макеевка
киев
андрей марочко
войска рхбз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818520_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd929556a84b34b41cb0ca58e21a616e.jpg
ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Украинские силовики безуспешно пытались перейти в контратаку на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По словам Марочко, противника остановили силами артиллерийских и мотострелковых подразделений, а также специальных войск РХБЗ.Накануне в Минобороны сообщили, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам в районах сел Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР). Там уничтожены около 160 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
https://ria.ru/20230303/donetsk-1855517983.html
луганская народная республика
макеевка
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818520_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1f54941b426428492c51668c4fcd6d6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, макеевка, киев, андрей марочко, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Макеевка, Киев, Андрей Марочко, Войска РХБЗ
Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ
Марочко заявил о неудачной попытке ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении