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Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 03.03.2023 (обновлено: 09:13 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/marochko-1855520612.html
Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ
Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ - РИА Новости, 03.03.2023
Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ
Украинские силовики безуспешно пытались перейти в контратаку на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T07:37
2023-03-03T09:13
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
макеевка
киев
андрей марочко
войска рхбз
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ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Украинские силовики безуспешно пытались перейти в контратаку на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По словам Марочко, противника остановили силами артиллерийских и мотострелковых подразделений, а также специальных войск РХБЗ.Накануне в Минобороны сообщили, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам в районах сел Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР). Там уничтожены около 160 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
https://ria.ru/20230303/donetsk-1855517983.html
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безопасность, луганская народная республика, макеевка, киев, андрей марочко, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Макеевка, Киев, Андрей Марочко, Войска РХБЗ
Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ

Марочко заявил о неудачной попытке ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Украинские силовики безуспешно пытались перейти в контратаку на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«
"Вооруженные формирования Украины в очередной раз предприняли попытку в районах населенных пунктов Макеевка (ЛНР), Невское и Червонопоповка контратаковать наши наступающие порядки, но были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи", — сказал он.
По словам Марочко, противника остановили силами артиллерийских и мотострелковых подразделений, а также специальных войск РХБЗ.
Накануне в Минобороны сообщили, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" нанесли поражение украинским войскам в районах сел Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР). Там уничтожены около 160 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаМакеевкаКиевАндрей МарочкоВойска РХБЗ
 
 
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