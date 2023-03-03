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В Петербурге прекратили дело против лектора, отрицавшего Холокост - РИА Новости, 03.03.2023
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11:53 03.03.2023 (обновлено: 11:54 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/lektor-1855568046.html
В Петербурге прекратили дело против лектора, отрицавшего Холокост
В Петербурге прекратили дело против лектора, отрицавшего Холокост - РИА Новости, 03.03.2023
В Петербурге прекратили дело против лектора, отрицавшего Холокост
Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева, который в своих лекциях заявлял, что... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:53
2023-03-03T11:54
происшествия
санкт-петербург
россия
владимир матвеев
холокост
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева, который в своих лекциях заявлял, что Холокоста не было, сообщили в объединённой пресс-службе судов. Зимой 2021 года Матвеева уволили из вуза после того, как он заявил студентам, что "Холокост - это миф", и усомнился в массовом уничтожении нацистами и других этнических групп. Позже он повторил это мнение на лекции для преподавателей Ленобласти. Матвеев пытался оспорить увольнение через суд, но его иск был отклонен. Как сообщает пресс-служба судов, Матвеев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.354.1 (Реабилитация нацизма) УК РФ. Уголовное дело рассматривалось присяжными заседателями, которые были распущены в связи ходатайством о прекращении уголовного дела.
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происшествия, санкт-петербург, россия, владимир матвеев, холокост
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Матвеев, Холокост
В Петербурге прекратили дело против лектора, отрицавшего Холокост

Суд в Петербурге прекратил дело против экс-преподавателя РАНХиГС, отрицавшего Холокост

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева, который в своих лекциях заявлял, что Холокоста не было, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
«
"Суд уголовное дело в отношении Матвеева прекратил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе.
Зимой 2021 года Матвеева уволили из вуза после того, как он заявил студентам, что "Холокост - это миф", и усомнился в массовом уничтожении нацистами и других этнических групп. Позже он повторил это мнение на лекции для преподавателей Ленобласти. Матвеев пытался оспорить увольнение через суд, но его иск был отклонен.
Как сообщает пресс-служба судов, Матвеев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.354.1 (Реабилитация нацизма) УК РФ. Уголовное дело рассматривалось присяжными заседателями, которые были распущены в связи ходатайством о прекращении уголовного дела.
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