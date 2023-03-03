https://ria.ru/20230303/lektor-1855568046.html

В Петербурге прекратили дело против лектора, отрицавшего Холокост

В Петербурге прекратили дело против лектора, отрицавшего Холокост - РИА Новости, 03.03.2023

В Петербурге прекратили дело против лектора, отрицавшего Холокост

Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева, который в своих лекциях заявлял, что... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:53

2023-03-03T11:53

2023-03-03T11:54

происшествия

санкт-петербург

россия

владимир матвеев

холокост

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева, который в своих лекциях заявлял, что Холокоста не было, сообщили в объединённой пресс-службе судов. Зимой 2021 года Матвеева уволили из вуза после того, как он заявил студентам, что "Холокост - это миф", и усомнился в массовом уничтожении нацистами и других этнических групп. Позже он повторил это мнение на лекции для преподавателей Ленобласти. Матвеев пытался оспорить увольнение через суд, но его иск был отклонен. Как сообщает пресс-служба судов, Матвеев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.354.1 (Реабилитация нацизма) УК РФ. Уголовное дело рассматривалось присяжными заседателями, которые были распущены в связи ходатайством о прекращении уголовного дела.

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847765474.html

санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, владимир матвеев, холокост