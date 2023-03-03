https://ria.ru/20230303/lavrov-1855545602.html
Лавров сравнил подходы Запада к вопросу Косово с минскими договоренностями
Лавров сравнил подходы Запада к вопросу Косово с минскими договоренностями - РИА Новости, 03.03.2023
Лавров сравнил подходы Запада к вопросу Косово с минскими договоренностями
Подходы Запада к проблеме сербов в Косово идентичны тому, как Запад отнесся к выполнению минских договоренностей по Украине, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:40
2023-03-03T10:40
2023-03-03T10:40
в мире
косово
сергей лавров
альбин курти
франсуа олланд
евросоюз
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855547878_0:68:3519:2047_1920x0_80_0_0_149e62d59a5f73f289dafc0e0d6eb1b1.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар - РИА Новости. Подходы Запада к проблеме сербов в Косово идентичны тому, как Запад отнесся к выполнению минских договоренностей по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Та же самая история: обман сербов в том, что касается сообщества сербских муниципалитетов в Косово, обман России в том, что касается минских договоренностей", - сказал он в ходе форума Raisina Dialogue. Страны Запады не собирались выполнять минские договоренности, отметил министр, добавив, что они не намеревались реализовать соглашения по поводу сербов в Косово. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Власти Сербии и посольства стран Запада в Приштине обращают внимание на участившиеся заявления премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти о нежелании формировать ССО по соглашению при посредничестве ЕС. Брюссельское соглашение предполагает, что 10 муниципалитетов Косово и Метохии с сербским большинством получат дополнительные полномочия в сфере хозяйства, образования, медицины, флаг и другие атрибуты автономного самоуправления. Курти в публичных речах называет будущее ССО "ассоциацией" и выступает против ее национального характера. Ранее Анела Меркель, которая занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился в этом с Меркель. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". Как заявлял Лавров, подписанты минских договоренностей откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.
https://ria.ru/20230228/dogovorennosti-1854985893.html
https://ria.ru/20230228/serbiya-1854742302.html
косово
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855547878_365:0:3094:2047_1920x0_80_0_0_f7e306c90357cd06f05904218cf07af4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сергей лавров, альбин курти, франсуа олланд, евросоюз, украина, россия
В мире, Косово, Сергей Лавров, Альбин Курти, Франсуа Олланд, Евросоюз, Украина, Россия
Лавров сравнил подходы Запада к вопросу Косово с минскими договоренностями
Лавров сравнил подходы Запада к проблемам сербов в Косово с минскими договоренностями
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар - РИА Новости. Подходы Запада к проблеме сербов в Косово идентичны тому, как Запад отнесся к выполнению минских договоренностей по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Та же самая история: обман сербов в том, что касается сообщества сербских муниципалитетов в Косово, обман России в том, что касается минских договоренностей", - сказал он в ходе форума Raisina Dialogue.
Президент Сербии опроверг достижение договоренности по плану ЕС по Косово
Страны Запады не собирались выполнять минские договоренности, отметил министр, добавив, что они не намеревались реализовать соглашения по поводу сербов в Косово.
Руководство Сербии
в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС
. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда
и Приштины
, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Власти Сербии и посольства стран Запада в Приштине обращают внимание на участившиеся заявления премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти
о нежелании формировать ССО по соглашению при посредничестве ЕС. Брюссельское соглашение предполагает, что 10 муниципалитетов Косово и Метохии с сербским большинством получат дополнительные полномочия в сфере хозяйства, образования, медицины, флаг и другие атрибуты автономного самоуправления. Курти в публичных речах называет будущее ССО "ассоциацией" и выступает против ее национального характера.
Ранее Анела Меркель, которая занимала пост канцлера Германии
с 2005 по 2021 год, сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд
, занимавший пост президента Франции
с 2012 по 2017 год, согласился в этом с Меркель. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон
во время визита в Киев
в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".
Как заявлял Лавров, подписанты минских договоренностей откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.
Сербия согласилась не мешать членству Косово в международных организациях