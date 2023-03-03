https://ria.ru/20230303/lavrov-1855545602.html

Лавров сравнил подходы Запада к вопросу Косово с минскими договоренностями

Лавров сравнил подходы Запада к вопросу Косово с минскими договоренностями - РИА Новости, 03.03.2023

Лавров сравнил подходы Запада к вопросу Косово с минскими договоренностями

Подходы Запада к проблеме сербов в Косово идентичны тому, как Запад отнесся к выполнению минских договоренностей по Украине, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:40

2023-03-03T10:40

2023-03-03T10:40

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сергей лавров

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар - РИА Новости. Подходы Запада к проблеме сербов в Косово идентичны тому, как Запад отнесся к выполнению минских договоренностей по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Та же самая история: обман сербов в том, что касается сообщества сербских муниципалитетов в Косово, обман России в том, что касается минских договоренностей", - сказал он в ходе форума Raisina Dialogue. Страны Запады не собирались выполнять минские договоренности, отметил министр, добавив, что они не намеревались реализовать соглашения по поводу сербов в Косово. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Власти Сербии и посольства стран Запада в Приштине обращают внимание на участившиеся заявления премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти о нежелании формировать ССО по соглашению при посредничестве ЕС. Брюссельское соглашение предполагает, что 10 муниципалитетов Косово и Метохии с сербским большинством получат дополнительные полномочия в сфере хозяйства, образования, медицины, флаг и другие атрибуты автономного самоуправления. Курти в публичных речах называет будущее ССО "ассоциацией" и выступает против ее национального характера. Ранее Анела Меркель, которая занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился в этом с Меркель. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". Как заявлял Лавров, подписанты минских договоренностей откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.

https://ria.ru/20230228/dogovorennosti-1854985893.html

https://ria.ru/20230228/serbiya-1854742302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, косово, сергей лавров, альбин курти, франсуа олланд, евросоюз, украина, россия