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Лавров сравнил подходы Запада к вопросу Косово с минскими договоренностями - РИА Новости, 03.03.2023
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10:40 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/lavrov-1855545602.html
Лавров сравнил подходы Запада к вопросу Косово с минскими договоренностями
Лавров сравнил подходы Запада к вопросу Косово с минскими договоренностями - РИА Новости, 03.03.2023
Лавров сравнил подходы Запада к вопросу Косово с минскими договоренностями
Подходы Запада к проблеме сербов в Косово идентичны тому, как Запад отнесся к выполнению минских договоренностей по Украине, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:40
2023-03-03T10:40
в мире
косово
сергей лавров
альбин курти
франсуа олланд
евросоюз
украина
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар - РИА Новости. Подходы Запада к проблеме сербов в Косово идентичны тому, как Запад отнесся к выполнению минских договоренностей по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Та же самая история: обман сербов в том, что касается сообщества сербских муниципалитетов в Косово, обман России в том, что касается минских договоренностей", - сказал он в ходе форума Raisina Dialogue. Страны Запады не собирались выполнять минские договоренности, отметил министр, добавив, что они не намеревались реализовать соглашения по поводу сербов в Косово. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Власти Сербии и посольства стран Запада в Приштине обращают внимание на участившиеся заявления премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти о нежелании формировать ССО по соглашению при посредничестве ЕС. Брюссельское соглашение предполагает, что 10 муниципалитетов Косово и Метохии с сербским большинством получат дополнительные полномочия в сфере хозяйства, образования, медицины, флаг и другие атрибуты автономного самоуправления. Курти в публичных речах называет будущее ССО "ассоциацией" и выступает против ее национального характера. Ранее Анела Меркель, которая занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился в этом с Меркель. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". Как заявлял Лавров, подписанты минских договоренностей откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.
https://ria.ru/20230228/dogovorennosti-1854985893.html
https://ria.ru/20230228/serbiya-1854742302.html
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в мире, косово, сергей лавров, альбин курти, франсуа олланд, евросоюз, украина, россия
В мире, Косово, Сергей Лавров, Альбин Курти, Франсуа Олланд, Евросоюз, Украина, Россия
Лавров сравнил подходы Запада к вопросу Косово с минскими договоренностями

Лавров сравнил подходы Запада к проблемам сербов в Косово с минскими договоренностями

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Культурном центре президентского дворца в Нью-Дели
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Культурном центре президентского дворца в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Культурном центре президентского дворца в Нью-Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар - РИА Новости. Подходы Запада к проблеме сербов в Косово идентичны тому, как Запад отнесся к выполнению минских договоренностей по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Та же самая история: обман сербов в том, что касается сообщества сербских муниципалитетов в Косово, обман России в том, что касается минских договоренностей", - сказал он в ходе форума Raisina Dialogue.
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Страны Запады не собирались выполнять минские договоренности, отметил министр, добавив, что они не намеревались реализовать соглашения по поводу сербов в Косово.
Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Власти Сербии и посольства стран Запада в Приштине обращают внимание на участившиеся заявления премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти о нежелании формировать ССО по соглашению при посредничестве ЕС. Брюссельское соглашение предполагает, что 10 муниципалитетов Косово и Метохии с сербским большинством получат дополнительные полномочия в сфере хозяйства, образования, медицины, флаг и другие атрибуты автономного самоуправления. Курти в публичных речах называет будущее ССО "ассоциацией" и выступает против ее национального характера.
Ранее Анела Меркель, которая занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился в этом с Меркель. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".
Как заявлял Лавров, подписанты минских договоренностей откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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В миреКосовоСергей ЛавровАльбин КуртиФрансуа ОлландЕвросоюзУкраинаРоссия
 
 
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