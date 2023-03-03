https://ria.ru/20230303/kuleba-1855586656.html
Кулеба провел переговоры с Блинкеном
Кулеба провел переговоры с Блинкеном - РИА Новости, 03.03.2023
Кулеба провел переговоры с Блинкеном
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который проинформировал его об обсуждениях на G20. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:35
2023-03-03T12:35
2023-03-03T12:43
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который проинформировал его об обсуждениях на G20."Я поговорил с госсекретарем Блинкеном, он проинформировал меня по поводу своих обсуждений на G20", - написал Кулеба в Twitter.Ранее Блинкен рассказал о деталях краткого разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской "двадцатки" в Индии. В частности, он, по его словам, призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ и поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в РФ за шпионаж, и призвал Россию прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог.Как заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, Блинкен в ходе беседы с Лавровым поднял волнующие Вашингтон темы, поэтому США не станут за нее извиняться. Так он ответил на вопрос о том, по чьей инициативе состоялся контакт. Ранее в МИД РФ сообщили, что о беседе попросил Блинкен.
https://ria.ru/20230302/konflikt-1855389482.html
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Кулеба провел переговоры с Блинкеном
Госсекретарь Блинкен проинформировал главу МИД Украины Кулебу об обсуждениях на G20