Рейтинг@Mail.ru
Кулеба провел переговоры с Блинкеном - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 03.03.2023 (обновлено: 12:43 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/kuleba-1855586656.html
Кулеба провел переговоры с Блинкеном
Кулеба провел переговоры с Блинкеном - РИА Новости, 03.03.2023
Кулеба провел переговоры с Блинкеном
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который проинформировал его об обсуждениях на G20. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:35
2023-03-03T12:43
в мире
сша
мид украины
большая двадцатка
энтони блинкен
россия
индия
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842426090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2a70396dfd40d78a4f6d47071c47405.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который проинформировал его об обсуждениях на G20."Я поговорил с госсекретарем Блинкеном, он проинформировал меня по поводу своих обсуждений на G20", - написал Кулеба в Twitter.Ранее Блинкен рассказал о деталях краткого разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской "двадцатки" в Индии. В частности, он, по его словам, призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ и поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в РФ за шпионаж, и призвал Россию прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог.Как заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, Блинкен в ходе беседы с Лавровым поднял волнующие Вашингтон темы, поэтому США не станут за нее извиняться. Так он ответил на вопрос о том, по чьей инициативе состоялся контакт. Ранее в МИД РФ сообщили, что о беседе попросил Блинкен.
https://ria.ru/20230302/konflikt-1855389482.html
сша
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842426090_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_724ba5c0b9f9e19192afc9f86ff7104a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мид украины, большая двадцатка, энтони блинкен, россия, индия, дмитрий кулеба, сергей лавров, twitter, саммит g20
В мире, США, МИД Украины, Большая двадцатка, Энтони Блинкен, Россия, Индия, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, Twitter, Саммит G20
Кулеба провел переговоры с Блинкеном

Госсекретарь Блинкен проинформировал главу МИД Украины Кулебу об обсуждениях на G20

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который проинформировал его об обсуждениях на G20.
"Я поговорил с госсекретарем Блинкеном, он проинформировал меня по поводу своих обсуждений на G20", - написал Кулеба в Twitter.
Ранее Блинкен рассказал о деталях краткого разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской "двадцатки" в Индии. В частности, он, по его словам, призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ и поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в РФ за шпионаж, и призвал Россию прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог.
Как заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, Блинкен в ходе беседы с Лавровым поднял волнующие Вашингтон темы, поэтому США не станут за нее извиняться. Так он ответил на вопрос о том, по чьей инициативе состоялся контакт. Ранее в МИД РФ сообщили, что о беседе попросил Блинкен.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Шольц заявил, что НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине
2 марта, 15:08
 
В миреСШАМИД УкраиныБольшая двадцаткаЭнтони БлинкенРоссияИндияДмитрий КулебаСергей ЛавровTwitterСаммит G20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала