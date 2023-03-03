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Ученые проследят за здоровьем космонавтов, вынужденных задержаться на МКС - РИА Новости, 03.03.2023
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10:57 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/kosmonavty-1855550825.html
Ученые проследят за здоровьем космонавтов, вынужденных задержаться на МКС
Ученые проследят за здоровьем космонавтов, вынужденных задержаться на МКС - РИА Новости, 03.03.2023
Ученые проследят за здоровьем космонавтов, вынужденных задержаться на МКС
В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН проанализируют медицинские показатели космонавтов, вынужденных задержаться на МКС еще на полгода, рассказал... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:57
2023-03-03T10:57
космос - риа наука
сергей пономарев
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН проанализируют медицинские показатели космонавтов, вынужденных задержаться на МКС еще на полгода, рассказал в интервью РИА Новости ответственный исполнитель проекта SIRIUS Сергей Пономарев. Ранее стало известно, что экспедиция российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта США Фрэнка Рубио продлится до 27 сентября 2023 года. Это уже второй случай внепланового продления экспедиции на МКС в истории. "Безусловно, каждое продление экспедиции - это бесценные данные, которые тщательно обрабатывается и анализируются в интересах развития космической биологии и медицины", - сказал Пономарев. Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС 21 сентября 2022 года и должны были вернуться на Землю в марте 2023-го. Однако им пришлось остаться на станции еще на полгода из-за того, что в их корабле "Союз МС-22" 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация системы терморегулирования. Экипаж вернется домой в сентябре 2023-го на другом корабле — "Союзе МС-23". 26 февраля он пристыковался к МКС.
https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html
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космос - риа наука, сергей пономарев, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, международная космическая станция (мкс), россия
Космос - РИА Наука, Сергей Пономарев, Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук, Международная космическая станция (МКС), Россия
Ученые проследят за здоровьем космонавтов, вынужденных задержаться на МКС

ИМБП РАН проанализирует медицинские показатели космонавтов, вынужденных задержаться на МКС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКосмонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио
Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН проанализируют медицинские показатели космонавтов, вынужденных задержаться на МКС еще на полгода, рассказал в интервью РИА Новости ответственный исполнитель проекта SIRIUS Сергей Пономарев.
Ранее стало известно, что экспедиция российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта США Фрэнка Рубио продлится до 27 сентября 2023 года. Это уже второй случай внепланового продления экспедиции на МКС в истории.
"Безусловно, каждое продление экспедиции - это бесценные данные, которые тщательно обрабатывается и анализируются в интересах развития космической биологии и медицины", - сказал Пономарев.
Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС 21 сентября 2022 года и должны были вернуться на Землю в марте 2023-го. Однако им пришлось остаться на станции еще на полгода из-за того, что в их корабле "Союз МС-22" 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация системы терморегулирования. Экипаж вернется домой в сентябре 2023-го на другом корабле — "Союзе МС-23". 26 февраля он пристыковался к МКС.
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