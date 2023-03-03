https://ria.ru/20230303/kosmonavty-1855550825.html

Ученые проследят за здоровьем космонавтов, вынужденных задержаться на МКС

Ученые проследят за здоровьем космонавтов, вынужденных задержаться на МКС - РИА Новости, 03.03.2023

Ученые проследят за здоровьем космонавтов, вынужденных задержаться на МКС

В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН проанализируют медицинские показатели космонавтов, вынужденных задержаться на МКС еще на полгода, рассказал... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:57

2023-03-03T10:57

2023-03-03T10:57

космос - риа наука

сергей пономарев

институт медико-биологических проблем ран

российская академия наук

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН проанализируют медицинские показатели космонавтов, вынужденных задержаться на МКС еще на полгода, рассказал в интервью РИА Новости ответственный исполнитель проекта SIRIUS Сергей Пономарев. Ранее стало известно, что экспедиция российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта США Фрэнка Рубио продлится до 27 сентября 2023 года. Это уже второй случай внепланового продления экспедиции на МКС в истории. "Безусловно, каждое продление экспедиции - это бесценные данные, которые тщательно обрабатывается и анализируются в интересах развития космической биологии и медицины", - сказал Пономарев. Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС 21 сентября 2022 года и должны были вернуться на Землю в марте 2023-го. Однако им пришлось остаться на станции еще на полгода из-за того, что в их корабле "Союз МС-22" 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация системы терморегулирования. Экипаж вернется домой в сентябре 2023-го на другом корабле — "Союзе МС-23". 26 февраля он пристыковался к МКС.

https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html

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Кирилл Волков

космос - риа наука, сергей пономарев, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, международная космическая станция (мкс), россия