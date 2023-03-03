https://ria.ru/20230303/klub-1855561044.html
В Петербурге открылся молодежный клуб при "ЧВК Вагнер Центре"
В Петербурге открылся молодежный клуб при "ЧВК Вагнер Центре" - РИА Новости, 03.03.2023
В Петербурге открылся молодежный клуб при "ЧВК Вагнер Центре"
Молодежный клуб, который ставит своей задачей привить молодому поколению любовь к родине, открылся при "ЧВК Вагнер Центре" в Санкт-Петербурге, сообщил РИА... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:30
2023-03-03T11:30
2023-03-03T12:22
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Молодежный клуб, который ставит своей задачей привить молодому поколению любовь к родине, открылся при "ЧВК Вагнер Центре" в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости заместитель куратора клуба Кирилл Овчинников."Сейчас актив клуба составляет около 60 человек, и почти каждый день нам пишут желающие. Мы стараемся принять всех", - рассказал он.По словам собеседника агентства, средний возраст участников клуба, который носит неофициальное название "Вагнеренок", составляет около 18 лет. Среди них есть как юноши, так и девушки. Помимо мероприятий патриотической направленности они в качестве волонтеров помогают семьям участников специальной военной операции на Украине.Согласно материалам на странице клуба в соцсети "ВКонтакте", здесь проходят встречи и круглые столы с участием политиков, блогеров, военнослужащих, а также всех тех, кто "продвигает истинные ценности России и работает на благо нашей Родины". Также в клубе занимаются подготовкой молодежи к прохождению службы."В стенах центра находится компьютерный клуб, где любой желающий может обучиться управлению БПЛА", - отмечают в молодежном клубе при "ЧВК Вагнер Центре".Куратором этой организации является Александр Тронин, помощник депутата Госдумы Василия Власова.Как обращает внимание пресс-служба "ЧВК Вагнер Центр", Тронин в феврале стал резидентом "ЧВК Вагнер Центра", еще раньше им был создан молодежный клуб "Лидер". "Молодежный клуб является сторонником "ЧВК Вагнер", а Александр является резидентом "ЧВК Вагнер Центра". Отсюда появилась информация в СМИ про "Вагнеренок", но это недостоверная информация, клуб носит название "Лидер", - говорится в сообщении центра."ЧВК Вагнер Центр", который будет заниматься развитием оборонных технологий, открылся в Петербурге 4 ноября. "ЧВК Вагнер Центр" включает комплекс зданий, где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. По словам бизнесмена Евгения Пригожина, миссией центра является "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной".
https://ria.ru/20230226/plennye-1854391891.html
https://ria.ru/20230218/prigozhin-1852850003.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, общество, василий власов, евгений пригожин, россия, украина, госдума рф
Санкт-Петербург, Общество, Василий Власов, Евгений Пригожин, Россия, Украина, Госдума РФ
В Петербурге открылся молодежный клуб при "ЧВК Вагнер Центре"
В Петербурге открыли молодежный патриотический клуб с неофициальным названием "Вагнеренок"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Молодежный клуб, который ставит своей задачей привить молодому поколению любовь к родине, открылся при "ЧВК Вагнер Центре" в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости заместитель куратора клуба Кирилл Овчинников.
"Сейчас актив клуба составляет около 60 человек, и почти каждый день нам пишут желающие. Мы стараемся принять всех", - рассказал он.
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По словам собеседника агентства, средний возраст участников клуба, который носит неофициальное название "Вагнеренок", составляет около 18 лет. Среди них есть как юноши, так и девушки. Помимо мероприятий патриотической направленности они в качестве волонтеров помогают семьям участников специальной военной операции на Украине.
Согласно материалам на странице клуба в соцсети "ВКонтакте", здесь проходят встречи и круглые столы с участием политиков, блогеров, военнослужащих, а также всех тех, кто "продвигает истинные ценности России и работает на благо нашей Родины". Также в клубе занимаются подготовкой молодежи к прохождению службы.
"В стенах центра находится компьютерный клуб, где любой желающий может обучиться управлению БПЛА", - отмечают в молодежном клубе при "ЧВК Вагнер Центре".
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Куратором этой организации является Александр Тронин, помощник депутата Госдумы Василия Власова.
Как обращает внимание пресс-служба "ЧВК Вагнер Центр", Тронин в феврале стал резидентом "ЧВК Вагнер Центра", еще раньше им был создан молодежный клуб "Лидер". "Молодежный клуб является сторонником "ЧВК Вагнер", а Александр является резидентом "ЧВК Вагнер Центра". Отсюда появилась информация в СМИ про "Вагнеренок", но это недостоверная информация, клуб носит название "Лидер", - говорится в сообщении центра.
"ЧВК Вагнер Центр", который будет заниматься развитием оборонных технологий, открылся в Петербурге 4 ноября. "ЧВК Вагнер Центр" включает комплекс зданий, где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. По словам бизнесмена Евгения Пригожина, миссией центра является "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной".
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