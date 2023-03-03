https://ria.ru/20230303/kino-1855695396.html

Российский фильм "Праведник" выйдет в широкий прокат в Израиле

Российский фильм "Праведник" выйдет в широкий прокат в Израиле - РИА Новости, 03.03.2023

Российский фильм "Праведник" выйдет в широкий прокат в Израиле

Военная драма "Праведник" выйдет в широкий прокат в Израиле, сообщает пресс-служба ВГТРК. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:34

2023-03-03T17:34

2023-03-03T17:34

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новости культуры

израиль

никита михалков

сергей урсуляк

николай киселев

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вгтрк

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Военная драма "Праведник" выйдет в широкий прокат в Израиле, сообщает пресс-служба ВГТРК. Отмечается, что израильские зрители увидят картину с субтитрами на иврите с 13 апреля, после праздника Песах, в канун Дня памяти жертв Холокоста и героев сопротивления. Выпуск на большие экраны Израиля "Праведника" станет уникальным: планируется выход фильма в кинотеатрах, которые редко работают с российским кино, указывается в релизе. "Мы рады сотрудничать с таким надежным партнером, прекрасно знающим всю специфику рынка страны. И мы вместе с коллегами верим, что для израильских зрителей "Праведник" станет совершенно особенным киноопытом, важным эмоциональным подключением, пробуждающим историческую память", — говорит генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин. В релизе указывается, что специальный показ фильма в Израиле состоялся в декабре 2022 года при участии режиссера Сергея Урсуляка, представившего проект потомкам участников драматических событий, о которых рассказывает "Праведник". В основе фильма, съемки которого в том числе прошли в Израиле, – подвиг Николая Киселева, офицера Красной Армии, который в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта. Картина "Праведник" лидировала в покате в РФ и СНГ за прошедший уикенд.

https://ria.ru/20230209/pravednik-1850781518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, израиль, никита михалков, сергей урсуляк, николай киселев, централ партнершип, вгтрк, тритэ, что посмотреть , кино и сериалы