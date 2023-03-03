Российский фильм "Праведник" выйдет в широкий прокат в Израиле
Военная драма Сергея Урсуляка "Праведник" выйдет в широкий прокат в Израиле
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Военная драма "Праведник" выйдет в широкий прокат в Израиле, сообщает пресс-служба ВГТРК.
«
"Военная драма "Праведник" производства "Централ Партнершип", "ВайТ Медиа", Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, телеканала "Россия 1", при поддержке Фонда Кино и Группы компаний "Киевская площадь" выйдет в широкий кинотеатральный прокат в Израиле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что израильские зрители увидят картину с субтитрами на иврите с 13 апреля, после праздника Песах, в канун Дня памяти жертв Холокоста и героев сопротивления.
«
"Дистрибьютором выступит кинокомпания "КиноРай". Она стал официальным и эксклюзивным дистрибьютором в Израиле проектов ведущих голливудских студий, а также других зарубежных фильмов с русским дубляжом и выпускает в прокат российское кино", — поясняет пресс-служба.
Выпуск на большие экраны Израиля "Праведника" станет уникальным: планируется выход фильма в кинотеатрах, которые редко работают с российским кино, указывается в релизе.
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
1 из 3
© Предоставлено пресс-службой Централ-ПартнершипКадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
2 из 3
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
3 из 3
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
1 из 3
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
2 из 3
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
3 из 3
"Мы рады сотрудничать с таким надежным партнером, прекрасно знающим всю специфику рынка страны. И мы вместе с коллегами верим, что для израильских зрителей "Праведник" станет совершенно особенным киноопытом, важным эмоциональным подключением, пробуждающим историческую память", — говорит генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин.
В релизе указывается, что специальный показ фильма в Израиле состоялся в декабре 2022 года при участии режиссера Сергея Урсуляка, представившего проект потомкам участников драматических событий, о которых рассказывает "Праведник".
В основе фильма, съемки которого в том числе прошли в Израиле, – подвиг Николая Киселева, офицера Красной Армии, который в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.
Картина "Праведник" лидировала в покате в РФ и СНГ за прошедший уикенд.