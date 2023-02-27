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Драма "Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 27.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230227/prokat-1854554956.html
Драма "Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд
Драма "Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 27.02.2023
Драма "Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд
Драма "Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд со сборами 187,5 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:34
2023-02-27T12:34
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кино и сериалы
что посмотреть
алексей серебряков
александр петров (актер)
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Драма "Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд со сборами 187,5 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщается на сайте kinobusiness.com. В основе сценария — реальные события: подвиг офицера Николая Киселева. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста "Яд Вашем" присвоил ему звание "Праведник народов мира". В августе — октябре 1942 года тот спас 218 советских евреев.Второе место у "Чебурашки". Касса ленты пополнилась на 120,5 миллиона рублей. Главный герой — зверек, который ищет друзей. На третьей строчке комедия "Папы против мам", заработавшая 69 миллионов рублей. В центре — две семьи, в которых родители устали от неурядиц. Помирить их пытаются дети и дедушка. Четвертая — эротическая мелодрама "Непослушная". Она собрала 60 миллионов рублей. Александр Петров играет бизнесмена-строителя, заключившего пари со студенткой-экоактивисткой. Замыкает пятерку лидеров триллер "Бешенство" с кассой 47,1 миллиона рублей. Главные роли у Алексея Серебрякова, Евгения Ткачука и других. В фильме рассказывается об эпидемии смертоносной болезни среди зверей в тайге. И отце с сыном-наркоманом, которые оказались в это время в лесу.
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , алексей серебряков, александр петров (актер)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Алексей Серебряков, Александр Петров (актер)
12:34 27.02.2023
 
Драма "Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд

"Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд со сборами 187,5 миллиона рублей

© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Драма "Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд со сборами 187,5 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщается на сайте kinobusiness.com.
В основе сценария — реальные события: подвиг офицера Николая Киселева. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста "Яд Вашем" присвоил ему звание "Праведник народов мира". В августе — октябре 1942 года тот спас 218 советских евреев.
Второе место у "Чебурашки". Касса ленты пополнилась на 120,5 миллиона рублей. Главный герой — зверек, который ищет друзей.
На третьей строчке комедия "Папы против мам", заработавшая 69 миллионов рублей. В центре — две семьи, в которых родители устали от неурядиц. Помирить их пытаются дети и дедушка.
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
1 из 4
Кадр из фильма "Чебурашка"
© Централ Партнершип (2022)
© Стартфильм Групп, Наше творческое объединение (2022)Кадр из фильма "Папы против мам"
Кадр из фильма Папы против мам
2 из 4
Кадр из фильма "Папы против мам"
© Стартфильм Групп, Наше творческое объединение (2022)
© Фото предоставлено пресс-службой OkkoАлександр Петров на съемках фильма "Непослушная"
Александр Петров на съемках фильма Непослушная
3 из 4
Александр Петров на съемках фильма "Непослушная"
© Фото предоставлено пресс-службой Okko
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Бешенство"
Кадр из фильма Бешенство
4 из 4
Кадр из фильма "Бешенство"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
1 из 4
Кадр из фильма "Чебурашка"
© Централ Партнершип (2022)
2 из 4
Кадр из фильма "Папы против мам"
© Стартфильм Групп, Наше творческое объединение (2022)
3 из 4
Александр Петров на съемках фильма "Непослушная"
© Фото предоставлено пресс-службой Okko
4 из 4
Кадр из фильма "Бешенство"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Четвертая — эротическая мелодрама "Непослушная". Она собрала 60 миллионов рублей. Александр Петров играет бизнесмена-строителя, заключившего пари со студенткой-экоактивисткой.
Замыкает пятерку лидеров триллер "Бешенство" с кассой 47,1 миллиона рублей. Главные роли у Алексея Серебрякова, Евгения Ткачука и других. В фильме рассказывается об эпидемии смертоносной болезни среди зверей в тайге. И отце с сыном-наркоманом, которые оказались в это время в лесу.
Кадр из фильма Рыцарь теней
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КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьАлексей СеребряковАлександр Петров (актер)
 
 
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