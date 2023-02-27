https://ria.ru/20230227/prokat-1854554956.html

Драма "Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд

Драма "Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 27.02.2023

Драма "Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд

Драма "Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд со сборами 187,5 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:34

2023-02-27T12:34

2023-02-27T12:34

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Драма "Праведник" лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд со сборами 187,5 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщается на сайте kinobusiness.com. В основе сценария — реальные события: подвиг офицера Николая Киселева. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста "Яд Вашем" присвоил ему звание "Праведник народов мира". В августе — октябре 1942 года тот спас 218 советских евреев.Второе место у "Чебурашки". Касса ленты пополнилась на 120,5 миллиона рублей. Главный герой — зверек, который ищет друзей. На третьей строчке комедия "Папы против мам", заработавшая 69 миллионов рублей. В центре — две семьи, в которых родители устали от неурядиц. Помирить их пытаются дети и дедушка. Четвертая — эротическая мелодрама "Непослушная". Она собрала 60 миллионов рублей. Александр Петров играет бизнесмена-строителя, заключившего пари со студенткой-экоактивисткой. Замыкает пятерку лидеров триллер "Бешенство" с кассой 47,1 миллиона рублей. Главные роли у Алексея Серебрякова, Евгения Ткачука и других. В фильме рассказывается об эпидемии смертоносной болезни среди зверей в тайге. И отце с сыном-наркоманом, которые оказались в это время в лесу.

https://ria.ru/20230223/kino-1853366432.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , алексей серебряков, александр петров (актер)