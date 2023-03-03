https://ria.ru/20230303/kino-1855568447.html
Киносборы в России за два месяца 2023 года побили исторический рекорд
Киносборы в России за два месяца 2023 года побили исторический рекорд - РИА Новости, 03.03.2023
Киносборы в России за два месяца 2023 года побили исторический рекорд
Киносборы за январь-февраль 2023 года превысили показатели всего допандемийного 2019 года и стали рекордными за всю историю российского проката, сообщила в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:21
2023-03-03T12:21
2023-03-03T12:21
культура
новости культуры
кино и сериалы
сборы
ольга любимова
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Киносборы за январь-февраль 2023 года превысили показатели всего допандемийного 2019 года и стали рекордными за всю историю российского проката, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. Глава ведомства уточнила, что за первые месяцы 2023 года было продано 40 миллионов билетов. Кроме того, сумма сборов за два месяца оказалась на 56 процентов больше, чем за аналогичный период в 2022-м, и на 46 процентов больше, чем в 2021-м. Ранее министр сообщила, что в число премьер при поддержке Минкультуры и Фонда кино вошли фильм "Нюрнберг" по книге Александра Звягинцева, первый снятый в космосе художественный фильм "Вызов", а также вторая часть фильма "Холоп".На днях американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко.
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новости культуры, кино и сериалы, сборы, ольга любимова
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Сборы, Ольга Любимова
Киносборы в России за два месяца 2023 года побили исторический рекорд
Любимова: киносборы в России за два месяца 2023 года побили исторический рекорд
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Киносборы за январь-февраль 2023 года превысили показатели всего допандемийного 2019 года и стали рекордными за всю историю российского проката, сообщила
в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.
«
"Они "составили 13,1 миллиарда рублей (13 миллиардов в 2020-м и 11,7 миллиарда в 2019-м)", — указала министр.
Глава ведомства уточнила, что за первые месяцы 2023 года было продано 40 миллионов билетов. Кроме того, сумма сборов за два месяца оказалась на 56 процентов больше, чем за аналогичный период в 2022-м, и на 46 процентов больше, чем в 2021-м.
«
"Мы с радостью отмечаем, что российское кино интересно самому широкому кругу зрителей. В этом году запланировано еще около 30 премьер при нашей поддержке", — добавила Любимова.
Ранее министр сообщила, что в число премьер при поддержке Минкультуры и Фонда кино вошли фильм "Нюрнберг" по книге Александра Звягинцева, первый снятый в космосе художественный фильм "Вызов", а также вторая часть фильма "Холоп".
На днях американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился
снятым в космосе "Вызовом" Шипенко.
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