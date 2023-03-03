https://ria.ru/20230303/kino-1855568447.html

Киносборы в России за два месяца 2023 года побили исторический рекорд

Киносборы в России за два месяца 2023 года побили исторический рекорд - РИА Новости, 03.03.2023

Киносборы в России за два месяца 2023 года побили исторический рекорд

Киносборы за январь-февраль 2023 года превысили показатели всего допандемийного 2019 года и стали рекордными за всю историю российского проката, сообщила в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:21

2023-03-03T12:21

2023-03-03T12:21

культура

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сборы

ольга любимова

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Киносборы за январь-февраль 2023 года превысили показатели всего допандемийного 2019 года и стали рекордными за всю историю российского проката, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. Глава ведомства уточнила, что за первые месяцы 2023 года было продано 40 миллионов билетов. Кроме того, сумма сборов за два месяца оказалась на 56 процентов больше, чем за аналогичный период в 2022-м, и на 46 процентов больше, чем в 2021-м. Ранее министр сообщила, что в число премьер при поддержке Минкультуры и Фонда кино вошли фильм "Нюрнберг" по книге Александра Звягинцева, первый снятый в космосе художественный фильм "Вызов", а также вторая часть фильма "Холоп".На днях американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко.

https://ria.ru/20230301/kino-1854886590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, сборы, ольга любимова