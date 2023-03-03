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Под Ржевом заложен камень на месте будущего храма памяти воинов ВОВ

Под Ржевом заложен камень на месте будущего храма памяти воинов ВОВ - РИА Новости, 03.03.2023

Под Ржевом заложен камень на месте будущего храма памяти воинов ВОВ

Церемония закладки и освещения камня на месте строительства храма в честь и память всех святых состоялась в пятницу в деревне Толстиково Ржевского округа... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T18:31

2023-03-03T18:31

2023-03-03T18:31

тверская область

игорь руденя

ржев

великая отечественная война (1941-1945)

тверская область

православие

русская православная церковь

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ТВЕРЬ, 3 мар - РИА Новости. Церемония закладки и освещения камня на месте строительства храма в честь и память всех святых состоялась в пятницу в деревне Толстиково Ржевского округа Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Третьего марта в области отмечают день 80-летия освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков. Храм будет построен в память о солдатах и офицерах, погибших в годы Великой Отечественной войны."Сила нашего народа в непреклонности и неизменности веры. Пришел наш черед внести свой вклад в историю. Мы создадим этот храм на века и для многих поколений. Он будет напоминать нашим детям и внукам о необходимости быть достойными своих предков", – отметил на церемонии губернатор региона Игорь Руденя, слова которого приводит пресс-служба.Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года, освобожден спустя 17 месяцев – 3 марта 1943 года войсками 30-й армии Западного фронта. Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. Согласно официальным данным, в боях на Ржевском выступе в 1942-1943 годах общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 миллиона солдат и офицеров. Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил Ржевский мемориал Советскому солдату. Его открытие стало одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.

https://ria.ru/20220711/dorozhka-1801688273.html

ржев

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, ржев, великая отечественная война (1941-1945), тверская область, православие, русская православная церковь