https://ria.ru/20230303/khram-1855734458.html
Под Ржевом заложен камень на месте будущего храма памяти воинов ВОВ
Под Ржевом заложен камень на месте будущего храма памяти воинов ВОВ - РИА Новости, 03.03.2023
Под Ржевом заложен камень на месте будущего храма памяти воинов ВОВ
Церемония закладки и освещения камня на месте строительства храма в честь и память всех святых состоялась в пятницу в деревне Толстиково Ржевского округа... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:31
2023-03-03T18:31
2023-03-03T18:31
тверская область
игорь руденя
ржев
великая отечественная война (1941-1945)
тверская область
православие
русская православная церковь
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ТВЕРЬ, 3 мар - РИА Новости. Церемония закладки и освещения камня на месте строительства храма в честь и память всех святых состоялась в пятницу в деревне Толстиково Ржевского округа Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Третьего марта в области отмечают день 80-летия освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков. Храм будет построен в память о солдатах и офицерах, погибших в годы Великой Отечественной войны."Сила нашего народа в непреклонности и неизменности веры. Пришел наш черед внести свой вклад в историю. Мы создадим этот храм на века и для многих поколений. Он будет напоминать нашим детям и внукам о необходимости быть достойными своих предков", – отметил на церемонии губернатор региона Игорь Руденя, слова которого приводит пресс-служба.Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года, освобожден спустя 17 месяцев – 3 марта 1943 года войсками 30-й армии Западного фронта. Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. Согласно официальным данным, в боях на Ржевском выступе в 1942-1943 годах общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 миллиона солдат и офицеров. Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил Ржевский мемориал Советскому солдату. Его открытие стало одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.
https://ria.ru/20220711/dorozhka-1801688273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, ржев, великая отечественная война (1941-1945), тверская область, православие, русская православная церковь
Тверская область, Игорь Руденя, Ржев, Великая Отечественная война (1941-1945), Тверская область, Православие, Русская православная церковь
ТВЕРЬ, 3 мар - РИА Новости. Церемония закладки и освещения камня на месте строительства храма в честь и память всех святых состоялась в пятницу в деревне Толстиково Ржевского округа Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Третьего марта в области отмечают день 80-летия освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков. Храм будет построен в память о солдатах и офицерах, погибших в годы Великой Отечественной войны.
"Сила нашего народа в непреклонности и неизменности веры. Пришел наш черед внести свой вклад в историю. Мы создадим этот храм на века и для многих поколений. Он будет напоминать нашим детям и внукам о необходимости быть достойными своих предков", – отметил на церемонии губернатор региона Игорь Руденя
, слова которого приводит пресс-служба.
Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года, освобожден спустя 17 месяцев – 3 марта 1943 года войсками 30-й армии Западного фронта. Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. Согласно официальным данным, в боях на Ржевском выступе в 1942-1943 годах общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 миллиона солдат и офицеров. Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил Ржевский мемориал Советскому солдату. Его открытие стало одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.
Велопешеходную дорожку проложили от ж/д станции к Ржевскому мемориалу