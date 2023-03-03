https://ria.ru/20230303/karabakh-1855773618.html

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 03.03.2023

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

Три нарушения режима прекращения огня зафиксированы в зоне ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе в Мартунинском и Шушинском районах, сообщили в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T22:46

2023-03-03T22:46

2023-03-03T22:46

в мире

россия

нагорный карабах

степанакерт

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Три нарушения режима прекращения огня зафиксированы в зоне ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе в Мартунинском и Шушинском районах, сообщили в Минобороны РФ. "Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет", - говорится в бюллетене Минобороны о деятельности российских миротворцев. Уточняется, что командование российского миротворческого контингента вместе с представителями азербайджанской и армянской сторон проводит разбирательство. Также продолжается переговорный процесс по возобновлению беспрепятственного движения транспорта по дороге Степанакерт - Горис. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

россия

нагорный карабах

степанакерт

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в мире, россия, нагорный карабах, степанакерт, ситуация на армяно-азербайджанской границе