https://ria.ru/20230303/investitsii-1855573989.html

Инвестиции в основной капитал Ленобласти в 2022 году выросли почти на 12%

Инвестиции в основной капитал Ленобласти в 2022 году выросли почти на 12% - РИА Новости, 03.03.2023

Инвестиции в основной капитал Ленобласти в 2022 году выросли почти на 12%

Объем вложений в основной капитал Ленинградской области по итогам 2022 года составил 545,7 миллиарда рублей, что на 11,6% выше уровня 2021 года, сообщил РИА... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:14

2023-03-03T12:14

2023-03-03T12:14

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Объем вложений в основной капитал Ленинградской области по итогам 2022 года составил 545,7 миллиарда рублей, что на 11,6% выше уровня 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, объем инвестиций в основной капитал традиционно сформирован крупными инфраструктурными и промышленными проектами, реализуемыми в Ленинградской области. В их числе ― порты и обрабатывающая промышленность."Из общего объема инвестиций крупных и средних предприятий 47% вложены в обрабатывающие производства, в том числе 35% ― в производство химических веществ и химических продуктов, а также 22% в сферу с транспортировки и хранения", - пояснили в обладминистрации.На сопровождение Агентства экономического развития Ленинградской области в 2022 году привлечено 63 новых проекта, добавили в пресс-службе уточнив, что весь инвестиционный портфель увеличился на 1,5 триллиона рублей и превысил 6 триллионов рублей."Внешние вызовы и изменения логистических потоков не изменили намерений бизнеса инвестировать в Ленинградскую область. Важно, что продолжилась реализация не только начатых ранее проектов, но и новые, воплощение которых началось в 2022 году", ― прокомментировал итоги года глава региона Александр Дрозденко.

https://ria.ru/20230202/promproizvodstvo-1849216919.html

ленинградская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, ленинградская область, экономика