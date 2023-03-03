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Инвестиции в основной капитал Ленобласти в 2022 году выросли почти на 12% - РИА Новости, 03.03.2023
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Ленинградская область
 
12:14 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/investitsii-1855573989.html
Инвестиции в основной капитал Ленобласти в 2022 году выросли почти на 12%
Инвестиции в основной капитал Ленобласти в 2022 году выросли почти на 12% - РИА Новости, 03.03.2023
Инвестиции в основной капитал Ленобласти в 2022 году выросли почти на 12%
Объем вложений в основной капитал Ленинградской области по итогам 2022 года составил 545,7 миллиарда рублей, что на 11,6% выше уровня 2021 года, сообщил РИА... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:14
2023-03-03T12:14
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Объем вложений в основной капитал Ленинградской области по итогам 2022 года составил 545,7 миллиарда рублей, что на 11,6% выше уровня 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, объем инвестиций в основной капитал традиционно сформирован крупными инфраструктурными и промышленными проектами, реализуемыми в Ленинградской области. В их числе ― порты и обрабатывающая промышленность."Из общего объема инвестиций крупных и средних предприятий 47% вложены в обрабатывающие производства, в том числе 35% ― в производство химических веществ и химических продуктов, а также 22% в сферу с транспортировки и хранения", - пояснили в обладминистрации.На сопровождение Агентства экономического развития Ленинградской области в 2022 году привлечено 63 новых проекта, добавили в пресс-службе уточнив, что весь инвестиционный портфель увеличился на 1,5 триллиона рублей и превысил 6 триллионов рублей."Внешние вызовы и изменения логистических потоков не изменили намерений бизнеса инвестировать в Ленинградскую область. Важно, что продолжилась реализация не только начатых ранее проектов, но и новые, воплощение которых началось в 2022 году", ― прокомментировал итоги года глава региона Александр Дрозденко.
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александр дрозденко, ленинградская область, экономика
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область, Экономика

Инвестиции в основной капитал Ленобласти в 2022 году выросли почти на 12%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Объем вложений в основной капитал Ленинградской области по итогам 2022 года составил 545,7 миллиарда рублей, что на 11,6% выше уровня 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, объем инвестиций в основной капитал традиционно сформирован крупными инфраструктурными и промышленными проектами, реализуемыми в Ленинградской области. В их числе ― порты и обрабатывающая промышленность.
"Из общего объема инвестиций крупных и средних предприятий 47% вложены в обрабатывающие производства, в том числе 35% ― в производство химических веществ и химических продуктов, а также 22% в сферу с транспортировки и хранения", - пояснили в обладминистрации.
На сопровождение Агентства экономического развития Ленинградской области в 2022 году привлечено 63 новых проекта, добавили в пресс-службе уточнив, что весь инвестиционный портфель увеличился на 1,5 триллиона рублей и превысил 6 триллионов рублей.
"Внешние вызовы и изменения логистических потоков не изменили намерений бизнеса инвестировать в Ленинградскую область. Важно, что продолжилась реализация не только начатых ранее проектов, но и новые, воплощение которых началось в 2022 году", ― прокомментировал итоги года глава региона Александр Дрозденко.
Глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Индекс промпроизводства Ленобласти по итогам 2022 года – 97,1%
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьЭкономика
 
 
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