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Кравцов рассказал про подготовку учителей в педвузах
Кравцов рассказал про подготовку учителей в педвузах - РИА Новости, 03.03.2023
Кравцов рассказал про подготовку учителей в педвузах
Единые школьные программы стали основой содержания подготовки учителей в педагогических вузах, а сами вузы готовят выпускников по единым программам обучения,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T09:59
2023-03-03T09:59
2023-03-03T09:59
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Единые школьные программы стали основой содержания подготовки учителей в педагогических вузах, а сами вузы готовят выпускников по единым программам обучения, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он добавил, что конкурс на педагогические специальности доходит до десяти человек на место, это направление занимает третью позицию по популярности у абитуриентов, со школьниками ведется активная профориентационная работа. Министр также напомнил, что по всей стране будет открыто пяти тысяч психолого-педагогических классов. "Мы готовим с депутатами Государственной Думы законопроект, повышающий статус учителя. Его разработка и принятие станут замечательным результатом этого Года педагога и наставника", — заключил глава министерства.
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социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Единые школьные программы стали основой содержания подготовки учителей в педагогических вузах, а сами вузы готовят выпускников по единым программам обучения, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
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"Разработано ядро педагогического образования: единые программы, утвержденные в школах, ложатся в основу содержания подготовки учителей. Сегодня все педагогические вузы синхронизированы и готовят будущих учителей по единым программам, чтобы школьники могли получать качественное образование вне зависимости от того, где они живут и учатся — в крупном городе или небольшом селе", — сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства.
Он добавил, что конкурс на педагогические специальности доходит до десяти человек на место, это направление занимает третью позицию по популярности у абитуриентов, со школьниками ведется активная профориентационная работа.
Министр также напомнил, что по всей стране будет открыто пяти тысяч психолого-педагогических классов.
"Мы готовим с депутатами Государственной Думы законопроект, повышающий статус учителя. Его разработка и принятие станут замечательным результатом этого Года педагога и наставника", — заключил глава министерства.
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