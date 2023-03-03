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Во Франции рассказали, какие факты об Украине Западу все труднее скрывать
Во Франции рассказали, какие факты об Украине Западу все труднее скрывать - РИА Новости, 03.03.2023
Во Франции рассказали, какие факты об Украине Западу все труднее скрывать
Западу все труднее скрывать правду о неудачах ВСУ и мнение украинцев о конфликте, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз"... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T07:47
2023-03-03T07:47
2023-03-03T10:23
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Западу все труднее скрывать правду о неудачах ВСУ и мнение украинцев о конфликте, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.Он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Америке придется "отправить своих сыновей и дочерей" на войну против России ради защиты НАТО."Это утверждение, уже широко освещенное в США, свидетельствует о двух фактах, которые Америка и ЕС с трудом скрывают. Во-первых, армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте. Во-вторых, конфликт вызывает больше недовольства среди настроенных против России украинцев, так как они понимают, что Штаты цинично используют их как пушечное мясо", — считает Асселино.Он добавил, что высказывание Зеленского ставит его под риск получения "смертельного выстрела", который США поспешат "приписать Путину".
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В мире, Америка, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Twitter, НАТО
Во Франции рассказали, какие факты об Украине Западу все труднее скрывать
Французский политик Асселино: Западу все труднее скрывать неудачи армии Украины