https://ria.ru/20230303/ege-1855594127.html
Толстой прокомментировал возможную отмену ЕГЭ
Толстой прокомментировал возможную отмену ЕГЭ - РИА Новости, 03.03.2023
Толстой прокомментировал возможную отмену ЕГЭ
Тема отмены ЕГЭ обсуждается, систему будут "демонтировать" постепенно, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:48
2023-03-03T12:48
2023-03-03T13:16
россия
общество
петр толстой
анзор музаев
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тема отмены ЕГЭ обсуждается, систему будут "демонтировать" постепенно, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил журналистам, что отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из Болонской системы. "Необходимость отмены ЕГЭ обсуждается и будет обсуждаться как необходимый шаг по возвращению нашего образования в традиционное национальное русло", - написал политик в Telegram-канале, комментируя слова Музаева. По словам политика, внедренную "с таким трудом" систему придется "демонтировать" постепенно.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. На этом фоне депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил отказаться и от ЕГЭ. При этом заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Наталия Косихина заявляла, что отмена или резкий пересмотр ЕГЭ не должны проходить одномоментно.
https://ria.ru/20230303/ege-1855576077.html
https://sn.ria.ru/20230301/ege-1855066267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, петр толстой, анзор музаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Россия, Общество, Петр Толстой, Анзор Музаев, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Толстой прокомментировал возможную отмену ЕГЭ
Толстой заявил, что тема отмены ЕГЭ обсуждается, систему будут демонтировать постепенно