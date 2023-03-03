https://ria.ru/20230303/ege-1855594127.html

Толстой прокомментировал возможную отмену ЕГЭ

Толстой прокомментировал возможную отмену ЕГЭ - РИА Новости, 03.03.2023

Толстой прокомментировал возможную отмену ЕГЭ

Тема отмены ЕГЭ обсуждается, систему будут "демонтировать" постепенно, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:48

2023-03-03T12:48

2023-03-03T13:16

россия

общество

петр толстой

анзор музаев

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тема отмены ЕГЭ обсуждается, систему будут "демонтировать" постепенно, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил журналистам, что отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из Болонской системы. "Необходимость отмены ЕГЭ обсуждается и будет обсуждаться как необходимый шаг по возвращению нашего образования в традиционное национальное русло", - написал политик в Telegram-канале, комментируя слова Музаева. По словам политика, внедренную "с таким трудом" систему придется "демонтировать" постепенно.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. На этом фоне депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил отказаться и от ЕГЭ. При этом заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Наталия Косихина заявляла, что отмена или резкий пересмотр ЕГЭ не должны проходить одномоментно.

https://ria.ru/20230303/ege-1855576077.html

https://sn.ria.ru/20230301/ege-1855066267.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, петр толстой, анзор музаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)