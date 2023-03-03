https://ria.ru/20230303/ege-1855566475.html

Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы

Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы - РИА Новости, 03.03.2023

Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы

Отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из Болонской системы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:46

2023-03-03T11:46

2023-03-03T11:59

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

общество

образование - общество

анзор музаев

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из Болонской системы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с Единым государственным экзаменом", - сказал Музаев журналистам.По его словам, ЕГЭ никогда не был элементом Болонской системы.

https://ria.ru/20230203/ege-1849647648.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование, общество, образование - общество, анзор музаев