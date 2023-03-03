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Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы - РИА Новости, 03.03.2023
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11:46 03.03.2023 (обновлено: 11:59 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ege-1855566475.html
Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы
Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы - РИА Новости, 03.03.2023
Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы
Отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из Болонской системы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:46
2023-03-03T11:59
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
общество
образование - общество
анзор музаев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из Болонской системы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с Единым государственным экзаменом", - сказал Музаев журналистам.По его словам, ЕГЭ никогда не был элементом Болонской системы.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование, общество, образование - общество, анзор музаев
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Образование - Общество, Анзор Музаев
Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы

Глава Рособрнадзора Музаев: отмена ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы не обсуждается

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из Болонской системы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с Единым государственным экзаменом", - сказал Музаев журналистам.
По его словам, ЕГЭ никогда не был элементом Болонской системы.
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ
3 февраля, 20:02
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоОбразование - ОбществоАнзор Музаев
 
 
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