https://ria.ru/20230303/ege-1855566475.html
Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы
Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы - РИА Новости, 03.03.2023
Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы
Отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из Болонской системы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:46
2023-03-03T11:46
2023-03-03T11:59
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
общество
образование - общество
анзор музаев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из Болонской системы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с Единым государственным экзаменом", - сказал Музаев журналистам.По его словам, ЕГЭ никогда не был элементом Болонской системы.
https://ria.ru/20230203/ege-1849647648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование, общество, образование - общество, анзор музаев
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Образование - Общество, Анзор Музаев
Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы
Глава Рособрнадзора Музаев: отмена ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы не обсуждается