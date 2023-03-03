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Донецкий кузнец готовит выставку о событиях на Донбассе из гильз и осколков - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:45 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/donbass-1855526145.html
Донецкий кузнец готовит выставку о событиях на Донбассе из гильз и осколков
Донецкий кузнец готовит выставку о событиях на Донбассе из гильз и осколков - РИА Новости, 03.03.2023
Донецкий кузнец готовит выставку о событиях на Донбассе из гильз и осколков
Донецкий кузнец Виктор Михалев, известный работами с использованием настоящих гильз, оружия и осколков снарядов, готовит персональную выставку, которая... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:45
2023-03-03T08:45
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
донецк
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Донецкий кузнец Виктор Михалев, известный работами с использованием настоящих гильз, оружия и осколков снарядов, готовит персональную выставку, которая отправится по городам России, рассказал РИА Новости сам мастер. "Донецкий краеведческий музей предложил мне проект "Слезы Донбасса", который уже ждут в Краснодаре, а затем в Перми. Я должен до 15 марта подготовить десять работ", - рассказал РИА Новости Михалев. Все кузнечные работы выполняются с использованием настоящих гильз, осколков снарядов и даже оружия. Одна работа, например, сделана из каски. "Ее привезли с "Азовстали" (завод в Мариуполе - ред.), это каска одного из тех, кто против нас воевал. На ней еще свастика была, но я ее снял", - рассказал Михалев. Каска проткнута настоящим штыком. "Как говорил великий Александр Невский - кто к нам с мечом придет, тот с мечом и погибнет. Такой в ней смысл", - отметил Михалев. Еще одна работа сделана из кепки украинского подполковника. В следующей работе разрывается мина, но сквозь нее уже пробивается жизнь - на осколках уже расположилась птичка с гнездом, которую также выковал Михалев. В некоторых работах кузнец, наоборот, принципиально не использует никаких военных артефактов - как правило, это работы на религиозную или мирную тему. Такой стала и новая работа, над которой заканчивает работать Михалев - сплетенная из стальной проволоки "Матушка, молящаяся о погибших детях". "После выставки, дай Бог, поставим ее на "Аллею ангелов", - заключил Михалев. "Аллея ангелов" находится в Донецке, она посвящена всем детям, погибшим от обстрелов с 2014 года. Начиналась аллея с кованой арки, которую также выковал Виктор Михалев. "Я рассчитываю, что после моей выставки посетители будут выходить другими людьми. Что она заставит их задуматься, что происходит на Донбассе", - поделился с РИА Новости Михалев.
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донбасс, россия, донецк, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Донецкий кузнец готовит выставку о событиях на Донбассе из гильз и осколков

Донецкий кузнец Михалев готовит выставку "Слезы Донбасса" из гильз и осколков снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Донецкий кузнец Виктор Михалев, известный работами с использованием настоящих гильз, оружия и осколков снарядов, готовит персональную выставку, которая отправится по городам России, рассказал РИА Новости сам мастер.
"Донецкий краеведческий музей предложил мне проект "Слезы Донбасса", который уже ждут в Краснодаре, а затем в Перми. Я должен до 15 марта подготовить десять работ", - рассказал РИА Новости Михалев.
Все кузнечные работы выполняются с использованием настоящих гильз, осколков снарядов и даже оружия. Одна работа, например, сделана из каски.
"Ее привезли с "Азовстали" (завод в Мариуполе - ред.), это каска одного из тех, кто против нас воевал. На ней еще свастика была, но я ее снял", - рассказал Михалев.
Каска проткнута настоящим штыком.
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Максима Блинова
© РИА Новости / Максим Блинов

Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.

На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.

Отправка к местам захоронения тел ополченцев ДНР и местных жителей, погибших в ходе штурма аэропорта Донецка войсками национальной гвардии 26 мая.

Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.

На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
1 из 7
© РИА Новости / Максим Блинов

Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.

Ребенок в профилактории от шахты Заря в городе Снежное Донецкой области, где разместились беженцы из Славянска в 2014 году.

Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.

© РИА Новости / Максим Блинов
2 из 7
© РИА Новости / Максим Блинов

Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.

 Беженцы с детьми из города Славянск перед отправкой на автобусах из пригорода Донецка на территорию России

Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
3 из 7
© РИА Новости / Максим Блинов

Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.

Лагерь украинских беженцев в Ростовской области, 2014 год.

Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
4 из 7
© РИА Новости / Максим Блинов

Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.

На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.

Местные жители у воронки от снаряда, разорвавшегося рядом с одной из школ в Краматорске, 2014 год.

Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.

На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
5 из 7
© РИА Новости / Максим Блинов

Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.

Местные жители прячутся в бомбоубежище на одном из заводов в Краматорске, 2014 год.

Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
6 из 7
© РИА Новости / Максим Блинов

Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.

Одна из квартир в доме, пострадавшем во время артиллерийского обстрела Краматорска, 2014 год.

Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 7

Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.

На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
1 из 7

Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.

© РИА Новости / Максим Блинов
2 из 7

Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
3 из 7

Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
4 из 7

Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.

На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
5 из 7

Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
6 из 7

Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 7
"Как говорил великий Александр Невский - кто к нам с мечом придет, тот с мечом и погибнет. Такой в ней смысл", - отметил Михалев.
Еще одна работа сделана из кепки украинского подполковника. В следующей работе разрывается мина, но сквозь нее уже пробивается жизнь - на осколках уже расположилась птичка с гнездом, которую также выковал Михалев.
В некоторых работах кузнец, наоборот, принципиально не использует никаких военных артефактов - как правило, это работы на религиозную или мирную тему. Такой стала и новая работа, над которой заканчивает работать Михалев - сплетенная из стальной проволоки "Матушка, молящаяся о погибших детях".
"После выставки, дай Бог, поставим ее на "Аллею ангелов", - заключил Михалев.
"Аллея ангелов" находится в Донецке, она посвящена всем детям, погибшим от обстрелов с 2014 года. Начиналась аллея с кованой арки, которую также выковал Виктор Михалев.
"Я рассчитываю, что после моей выставки посетители будут выходить другими людьми. Что она заставит их задуматься, что происходит на Донбассе", - поделился с РИА Новости Михалев.
"Непрожитые жизни ангелов". День памяти детей — жертв войны в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Двадцать седьмое июля — еще одна страшная дата в календаре новейшей истории.

Девушка возлагает цветы к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины

Двадцать седьмое июля — еще одна страшная дата в календаре новейшей истории.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Сегодня отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины

Сегодня отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 8
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли 130 детей.

Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины

За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли 130 детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 8
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Члены Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" возлагают цветы к "Аллее Ангелов" в Донецке.

Члены всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России возлагают цветы к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка

Члены Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" возлагают цветы к "Аллее Ангелов" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Геноцид на юго-востоке Украины продолжается девятый год.

Люди возлагают цветы и ставят свечи к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины

Геноцид на юго-востоке Украины продолжается девятый год.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс, гибнут мирные люди.

Свечи и цветы, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины

Украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс, гибнут мирные люди.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

"Непрожитые жизни ангелов стали немым свидетельством преступлений против добра и милосердия, человечности и терпимости", — считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса на площади Донецкой Народной Республики в Москве

"Непрожитые жизни ангелов стали немым свидетельством преступлений против добра и милосердия, человечности и терпимости", — считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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7 из 8
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, инициативу рассмотрят осенью.

Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса на площади Донецкой Народной Республики в Москве

Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, инициативу рассмотрят осенью.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 8

Двадцать седьмое июля — еще одна страшная дата в календаре новейшей истории.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 8

Сегодня отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 8

За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли 130 детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 8

Члены Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" возлагают цветы к "Аллее Ангелов" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 8

Геноцид на юго-востоке Украины продолжается девятый год.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 8

Украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс, гибнут мирные люди.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 8

"Непрожитые жизни ангелов стали немым свидетельством преступлений против добра и милосердия, человечности и терпимости", — считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 8

Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, инициативу рассмотрят осенью.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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