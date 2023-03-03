https://ria.ru/20230303/donbass-1855526145.html

Донецкий кузнец готовит выставку о событиях на Донбассе из гильз и осколков

Донецкий кузнец готовит выставку о событиях на Донбассе из гильз и осколков - РИА Новости, 03.03.2023

Донецкий кузнец готовит выставку о событиях на Донбассе из гильз и осколков

Донецкий кузнец Виктор Михалев, известный работами с использованием настоящих гильз, оружия и осколков снарядов, готовит персональную выставку, которая... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:45

2023-03-03T08:45

2023-03-03T08:45

специальная военная операция на украине

донбасс

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донецк

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Донецкий кузнец Виктор Михалев, известный работами с использованием настоящих гильз, оружия и осколков снарядов, готовит персональную выставку, которая отправится по городам России, рассказал РИА Новости сам мастер. "Донецкий краеведческий музей предложил мне проект "Слезы Донбасса", который уже ждут в Краснодаре, а затем в Перми. Я должен до 15 марта подготовить десять работ", - рассказал РИА Новости Михалев. Все кузнечные работы выполняются с использованием настоящих гильз, осколков снарядов и даже оружия. Одна работа, например, сделана из каски. "Ее привезли с "Азовстали" (завод в Мариуполе - ред.), это каска одного из тех, кто против нас воевал. На ней еще свастика была, но я ее снял", - рассказал Михалев. Каска проткнута настоящим штыком. "Как говорил великий Александр Невский - кто к нам с мечом придет, тот с мечом и погибнет. Такой в ней смысл", - отметил Михалев. Еще одна работа сделана из кепки украинского подполковника. В следующей работе разрывается мина, но сквозь нее уже пробивается жизнь - на осколках уже расположилась птичка с гнездом, которую также выковал Михалев. В некоторых работах кузнец, наоборот, принципиально не использует никаких военных артефактов - как правило, это работы на религиозную или мирную тему. Такой стала и новая работа, над которой заканчивает работать Михалев - сплетенная из стальной проволоки "Матушка, молящаяся о погибших детях". "После выставки, дай Бог, поставим ее на "Аллею ангелов", - заключил Михалев. "Аллея ангелов" находится в Донецке, она посвящена всем детям, погибшим от обстрелов с 2014 года. Начиналась аллея с кованой арки, которую также выковал Виктор Михалев. "Я рассчитываю, что после моей выставки посетители будут выходить другими людьми. Что она заставит их задуматься, что происходит на Донбассе", - поделился с РИА Новости Михалев.

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, россия, донецк, донецкая народная республика, луганская народная республика