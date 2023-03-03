https://ria.ru/20230303/deputat-1855631961.html

Зюганов назвал дело депутата с лапшой на ушах внутрипартийным вопросом

Зюганов назвал дело депутата с лапшой на ушах внутрипартийным вопросом - РИА Новости, 03.03.2023

Зюганов назвал дело депутата с лапшой на ушах внутрипартийным вопросом

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал внутрипартийным вопросом дело депутата "с лапшой на ушах" от Самарской губернской думы Михаила Абдалкина и отметил,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:31

2023-03-03T14:31

2023-03-03T14:33

россия

политика

геннадий зюганов

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владимир путин

кпрф

самарская губернская дума

госдума рф

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал внутрипартийным вопросом дело депутата "с лапшой на ушах" от Самарской губернской думы Михаила Абдалкина и отметил, что в партии с этим разберутся, при этом Зюганов не ответил прямо на вопрос об исключении из партии Абдалкина. Полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, сообщает Новокуйбышевский районный суд. Абдалкин на своей странице во "ВКонтакте" подтвердил, что 7 марта – это следующий вторник - состоится заседание суда. По его словам, он "будет бороться, доказывать свою непричастность и невиновность". "Это внутрипартийный вопрос, партия разберется… Что касается внутри партии, ну мало ли что там кто взболтнет, разберутся там, у нас есть контроль, комиссия, все… Дело не в этом, что значит - планируют (исключать – ред.), у партии есть свои порядки, есть свой устав, есть контрольная комиссия, разберутся", - сказал Зюганов РИА Новости на вопрос, планируют ли в КПРФ исключить Абдалкина из партии. Публикация в Telegram-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти". Президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.

https://ria.ru/20230228/imuschestvo-1854824318.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, геннадий зюганов, владимир кошелев, владимир путин, кпрф, самарская губернская дума, госдума рф