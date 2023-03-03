https://ria.ru/20230303/deputat-1855631961.html
Зюганов назвал дело депутата с лапшой на ушах внутрипартийным вопросом
Зюганов назвал дело депутата с лапшой на ушах внутрипартийным вопросом - РИА Новости, 03.03.2023
Зюганов назвал дело депутата с лапшой на ушах внутрипартийным вопросом
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал внутрипартийным вопросом дело депутата "с лапшой на ушах" от Самарской губернской думы Михаила Абдалкина и отметил,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:31
2023-03-03T14:31
2023-03-03T14:33
россия
политика
геннадий зюганов
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал внутрипартийным вопросом дело депутата "с лапшой на ушах" от Самарской губернской думы Михаила Абдалкина и отметил, что в партии с этим разберутся, при этом Зюганов не ответил прямо на вопрос об исключении из партии Абдалкина. Полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, сообщает Новокуйбышевский районный суд. Абдалкин на своей странице во "ВКонтакте" подтвердил, что 7 марта – это следующий вторник - состоится заседание суда. По его словам, он "будет бороться, доказывать свою непричастность и невиновность". "Это внутрипартийный вопрос, партия разберется… Что касается внутри партии, ну мало ли что там кто взболтнет, разберутся там, у нас есть контроль, комиссия, все… Дело не в этом, что значит - планируют (исключать – ред.), у партии есть свои порядки, есть свой устав, есть контрольная комиссия, разберутся", - сказал Зюганов РИА Новости на вопрос, планируют ли в КПРФ исключить Абдалкина из партии. Публикация в Telegram-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти". Президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, геннадий зюганов, владимир кошелев, владимир путин, кпрф, самарская губернская дума, госдума рф
Россия, Политика, Геннадий Зюганов, Владимир Кошелев, Владимир Путин, КПРФ, Самарская Губернская Дума, Госдума РФ
Зюганов назвал дело депутата с лапшой на ушах внутрипартийным вопросом
Зюганов заявил, что с самарским депутатом с лапшой на ушах разберутся внутри КПРФ
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал внутрипартийным вопросом дело депутата "с лапшой на ушах" от Самарской губернской думы Михаила Абдалкина и отметил, что в партии с этим разберутся, при этом Зюганов не ответил прямо на вопрос об исключении из партии Абдалкина.
Полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, сообщает Новокуйбышевский районный суд. Абдалкин на своей странице во "ВКонтакте" подтвердил, что 7 марта – это следующий вторник - состоится заседание суда. По его словам, он "будет бороться, доказывать свою непричастность и невиновность".
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"Это внутрипартийный вопрос, партия разберется… Что касается внутри партии, ну мало ли что там кто взболтнет, разберутся там, у нас есть контроль, комиссия, все… Дело не в этом, что значит - планируют (исключать – ред.), у партии есть свои порядки, есть свой устав, есть контрольная комиссия, разберутся", - сказал Зюганов РИА Новости на вопрос, планируют ли в КПРФ исключить Абдалкина из партии.
Публикация в Telegram-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы
от ЛДПР Владимир Кошелев
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