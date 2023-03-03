https://ria.ru/20230303/covid-19-1855725397.html
США не предоставили ВОЗ доступ к отчетам о происхождении вспышки COVID-19
США не предоставили ВОЗ доступ к отчетам о происхождении вспышки COVID-19 - РИА Новости, 03.03.2023
США не предоставили ВОЗ доступ к отчетам о происхождении вспышки COVID-19
США не предоставили доступ к данным, которые стали основанием для отчетов с обвинением китайской лаборатории в возникновении COVID-19, заявила эксперт ВОЗ Мария РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:04
2023-03-03T18:04
2023-03-03T20:46
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ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости. США не предоставили доступ к данным, которые стали основанием для отчетов с обвинением китайской лаборатории в возникновении COVID-19, заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.Представитель организации призвала все стороны делиться с ВОЗ информацией для продвижения научных дебатов о происхождении вспышки заболевания.В начале марта директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса, а предполагаемым источником пандемии — потенциальный лабораторный инцидент в Ухане.До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, ведомство направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США. При этом советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя это сообщение, заявил, что на сегодняшний день не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса.Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. В марте прошлого года международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали "крайне маловероятной", а из других версий рассматривали передачу вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.
https://ria.ru/20230302/covid-19-1855322134.html
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РИА Новости
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США не предоставили ВОЗ доступ к отчетам о происхождении вспышки COVID-19
Эксперт ВОЗ ван Керкхове: США не предоставили отчеты о происхождении вспышки COVID-19