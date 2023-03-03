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США не предоставили ВОЗ доступ к отчетам о происхождении вспышки COVID-19 - РИА Новости, 03.03.2023
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18:04 03.03.2023 (обновлено: 20:46 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/covid-19-1855725397.html
США не предоставили ВОЗ доступ к отчетам о происхождении вспышки COVID-19
США не предоставили ВОЗ доступ к отчетам о происхождении вспышки COVID-19 - РИА Новости, 03.03.2023
США не предоставили ВОЗ доступ к отчетам о происхождении вспышки COVID-19
США не предоставили доступ к данным, которые стали основанием для отчетов с обвинением китайской лаборатории в возникновении COVID-19, заявила эксперт ВОЗ Мария РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:04
2023-03-03T20:46
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ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости. США не предоставили доступ к данным, которые стали основанием для отчетов с обвинением китайской лаборатории в возникновении COVID-19, заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.Представитель организации призвала все стороны делиться с ВОЗ информацией для продвижения научных дебатов о происхождении вспышки заболевания.В начале марта директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса, а предполагаемым источником пандемии — потенциальный лабораторный инцидент в Ухане.До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, ведомство направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США. При этом советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя это сообщение, заявил, что на сегодняшний день не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса.Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. В марте прошлого года международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали "крайне маловероятной", а из других версий рассматривали передачу вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.
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сша, воз, в мире, китай, ухань, кристофер рэй, фбр, тедрос адханом гебрейесус, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, женева (город), джейк салливан, оон
США, ВОЗ, В мире, Китай, Ухань, Кристофер Рэй, ФБР, Тедрос Адханом Гебрейесус, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Женева (город), Джейк Салливан, ООН
США не предоставили ВОЗ доступ к отчетам о происхождении вспышки COVID-19

Эксперт ВОЗ ван Керкхове: США не предоставили отчеты о происхождении вспышки COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости. США не предоставили доступ к данным, которые стали основанием для отчетов с обвинением китайской лаборатории в возникновении COVID-19, заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.
«

"Мы направили запросы здесь, в Женеве, в представительство США в ООН, чтобы получить информацию о последних отчетах, предоставленных Министерством энергетики, и о других. Мы также направили эти запросы в Министерство здравоохранения и социальных служб США. На данный момент у нас нет доступа к этим отчетам или к данным, которые использовались при подготовке этих отчетов", — сказала она на брифинге.

Представитель организации призвала все стороны делиться с ВОЗ информацией для продвижения научных дебатов о происхождении вспышки заболевания.
В начале марта директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса, а предполагаемым источником пандемии — потенциальный лабораторный инцидент в Ухане.
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До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, ведомство направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США. При этом советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя это сообщение, заявил, что на сегодняшний день не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса.

Вспышка заболевания, которое впоследствии получило название COVID-19, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020-го в Китае официально объявили, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. В начале марта 2020 года ВОЗ объявила о всемирной пандемии.

Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. В марте прошлого года международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали "крайне маловероятной", а из других версий рассматривали передачу вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.
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