https://ria.ru/20230303/boepripasy-1855609005.html

СМИ: ЕС разработал план для стимулирования поставок боеприпасов Украине

СМИ: ЕС разработал план для стимулирования поставок боеприпасов Украине - РИА Новости, 03.03.2023

СМИ: ЕС разработал план для стимулирования поставок боеприпасов Украине

Евросоюз разработал план по стимулированию поставок боеприпасов натовского стандарта Украине как в срочной, так и долгосрочной перспективе, а также подготовил... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:17

2023-03-03T13:17

2023-03-03T13:17

специальная военная операция на украине

украина

евросоюз

нато

в мире

оружие

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БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Евросоюз разработал план по стимулированию поставок боеприпасов натовского стандарта Украине как в срочной, так и долгосрочной перспективе, а также подготовил предложения для пополнения арсеналов европейских армий за счет наращивания производства и совместных закупок, сообщает бельгийское издание LeSoir. Как ожидается, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель озвучит эти предложения на предстоящей неформальной встрече министров обороны Евросоюза в Стокгольме 7-8 марта, в которой также примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Первый пункт плана наращивания военных поставок Киеву предусматривает срочную отправку боеприпасов, которые уже имеются на складах. За это европейские страны смогут получить компенсацию из межправительственного Европейского фонда мира. При этом, чем быстрее снаряды будут переданы Украине, тем больше будет компенсация. "Из Европейского фонда мира для Украины уже использовано 3,6 миллиарда евро, уровень возмещения (военных поставок) составляет 40%", - указывает издание. Однако в соответствии с новым предложением, "если поставки снарядов будут осуществлены до конца апреля", то страны смогут получить компенсацию из фонда на уровне 90% от стоимости поставляемой продукции. Соответственно, чем позже будут осуществлены поставки, тем меньше будет уровень компенсации расходов. Глава евродипломатии предлагает для этих целей только на начальном этапе дополнительно привлечь миллиард евро. Второй пункт плана ЕС предусматривает усилия по восполнению опустевших складов европейских армий. "Идея состоит в том, чтобы агрегировать спрос государств-членов. Как минимум, три государства будут формировать совместные заказы у европейских производителей", - указывается в сообщении. Идея заключается в том, чтобы предоставить производителям четкие перспективы сбыта продукции, а также сэкономить, благодаря общим закупкам. Издание указывает, что 12 компаний в девяти государствах Евросоюза производят снаряды 155 калибра. Первый общий заказ на производство снарядов может поступить уже в конце апреля – начале мая. Обсуждается выделение на эти цели 500 миллионов евро. На долгосрочную перспективу предлагается расширить производственные мощности в Европе с привлечением средств европейского бюджета, а также обеспечение производителей необходимым сырьем. Как ожидается, данный план может быть утверждён на предстоящем 23-24 марта саммите Евросоюза после обсуждения на уровне министров обороны и иностранных дел сообщества. Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали сообщала, что страны ЕС в общей сложности поставили вооружений Украине на 11,5 миллиарда евро с учетом общеевропейского финансирования (без учета нового транша ы 500 млн евро) и поставок на двусторонней основе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230302/ukraina-1855300947.html

https://ria.ru/20230302/samolety-1855496477.html

https://ria.ru/20230303/fakty-1855520872.html

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855590902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, евросоюз, нато, в мире, оружие