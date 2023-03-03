Беглов заявил об увеличении численности работников IT-отрасли в Петербурге
Беглов: численность работников IT-отрасли в Петербурге за 11 месяцев выросла на 8%
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Среднесписочная численность работников IT-отрасли в Санкт-Петербурге за 11 месяцев 2022 года выросла на 8%, сообщил губернатор города Александр Беглов.
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"Далеко не все уехали. Их тех, кто поддался минутной слабости, многие вернулись. Здесь и льготы, и близкие люди, друзья, здесь их родина, ну и совсем другая среда… По итогам 11-ти месяцев прошлого года на 8% увеличилась среднесписочная численность работников IT-отрасли… Программистов - на 10,5%, работников информационных технологий - на 18%", - сказал Беглов в эфире Телеканала "78".
"За прошлый год в городе было аккредитовано 1 233 IT-компании. Это почти в 4 раза больше, чем в 2021 году", - добавил губернатор.
По его словам, оборот организаций в этой сфере за прошлый год вырос в Петербурге на 13,5%. "У Петербурга прочные позиции в IT-секторе. У нас лучшая в стране школа подготовки программистов", - отметил Беглов. По его словам, в целом число занятых в экономике Петербурга в настоящее время составляет 3,2 миллиона человек. "А количество рабочих мест сейчас почти 3 миллиона 700 тысяч. Это рекордные для города цифры", - рассказал губернатор.