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Беглов заявил об увеличении численности работников IT-отрасли в Петербурге - РИА Новости, 03.03.2023
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01:23 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/beglov-1855508508.html
Беглов заявил об увеличении численности работников IT-отрасли в Петербурге
Беглов заявил об увеличении численности работников IT-отрасли в Петербурге - РИА Новости, 03.03.2023
Беглов заявил об увеличении численности работников IT-отрасли в Петербурге
Среднесписочная численность работников IT-отрасли в Санкт-Петербурге за 11 месяцев 2022 года выросла на 8%, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T01:23
2023-03-03T01:23
санкт-петербург
александр беглов
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Среднесписочная численность работников IT-отрасли в Санкт-Петербурге за 11 месяцев 2022 года выросла на 8%, сообщил губернатор города Александр Беглов. "За прошлый год в городе было аккредитовано 1 233 IT-компании. Это почти в 4 раза больше, чем в 2021 году", - добавил губернатор. По его словам, оборот организаций в этой сфере за прошлый год вырос в Петербурге на 13,5%. "У Петербурга прочные позиции в IT-секторе. У нас лучшая в стране школа подготовки программистов", - отметил Беглов. По его словам, в целом число занятых в экономике Петербурга в настоящее время составляет 3,2 миллиона человек. "А количество рабочих мест сейчас почти 3 миллиона 700 тысяч. Это рекордные для города цифры", - рассказал губернатор.
https://ria.ru/20230303/beglov-1855507733.html
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санкт-петербург, александр беглов, экономика
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Экономика
Беглов заявил об увеличении численности работников IT-отрасли в Петербурге

Беглов: численность работников IT-отрасли в Петербурге за 11 месяцев выросла на 8%

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Среднесписочная численность работников IT-отрасли в Санкт-Петербурге за 11 месяцев 2022 года выросла на 8%, сообщил губернатор города Александр Беглов.
«
"Далеко не все уехали. Их тех, кто поддался минутной слабости, многие вернулись. Здесь и льготы, и близкие люди, друзья, здесь их родина, ну и совсем другая среда… По итогам 11-ти месяцев прошлого года на 8% увеличилась среднесписочная численность работников IT-отрасли… Программистов - на 10,5%, работников информационных технологий - на 18%", - сказал Беглов в эфире Телеканала "78".
"За прошлый год в городе было аккредитовано 1 233 IT-компании. Это почти в 4 раза больше, чем в 2021 году", - добавил губернатор.
По его словам, оборот организаций в этой сфере за прошлый год вырос в Петербурге на 13,5%. "У Петербурга прочные позиции в IT-секторе. У нас лучшая в стране школа подготовки программистов", - отметил Беглов. По его словам, в целом число занятых в экономике Петербурга в настоящее время составляет 3,2 миллиона человек. "А количество рабочих мест сейчас почти 3 миллиона 700 тысяч. Это рекордные для города цифры", - рассказал губернатор.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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