https://ria.ru/20230303/beglov-1855508508.html

Беглов заявил об увеличении численности работников IT-отрасли в Петербурге

Беглов заявил об увеличении численности работников IT-отрасли в Петербурге - РИА Новости, 03.03.2023

Беглов заявил об увеличении численности работников IT-отрасли в Петербурге

Среднесписочная численность работников IT-отрасли в Санкт-Петербурге за 11 месяцев 2022 года выросла на 8%, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T01:23

2023-03-03T01:23

2023-03-03T01:23

санкт-петербург

александр беглов

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795266004_0:81:2943:1736_1920x0_80_0_0_518b944b199b61c687cd6fdc3c73edf4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Среднесписочная численность работников IT-отрасли в Санкт-Петербурге за 11 месяцев 2022 года выросла на 8%, сообщил губернатор города Александр Беглов. "За прошлый год в городе было аккредитовано 1 233 IT-компании. Это почти в 4 раза больше, чем в 2021 году", - добавил губернатор. По его словам, оборот организаций в этой сфере за прошлый год вырос в Петербурге на 13,5%. "У Петербурга прочные позиции в IT-секторе. У нас лучшая в стране школа подготовки программистов", - отметил Беглов. По его словам, в целом число занятых в экономике Петербурга в настоящее время составляет 3,2 миллиона человек. "А количество рабочих мест сейчас почти 3 миллиона 700 тысяч. Это рекордные для города цифры", - рассказал губернатор.

https://ria.ru/20230303/beglov-1855507733.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, александр беглов, экономика