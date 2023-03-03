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Беглов оценил ущерб экономике Петербурга из-за ухода иностранных компаний - РИА Новости, 03.03.2023
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01:02 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/beglov-1855507733.html
Беглов оценил ущерб экономике Петербурга из-за ухода иностранных компаний
Беглов оценил ущерб экономике Петербурга из-за ухода иностранных компаний - РИА Новости, 03.03.2023
Беглов оценил ущерб экономике Петербурга из-за ухода иностранных компаний
Ущерб экономике Санкт-Петербурга из-за ухода иностранных компаний оказался незначительным, заявил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T01:02
2023-03-03T01:02
экономика
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Ущерб экономике Санкт-Петербурга из-за ухода иностранных компаний оказался незначительным, заявил губернатор города Александр Беглов. По словам губернатора, компании, которые прекратили или приостановили свою деятельность, приносили в бюджет Петербурга порядка 9 миллиардов рублей. "В целом компании, которые прекратили или приостановили свою деятельность, приносили в бюджет Петербурга порядка 9 миллиардов рублей — это менее 1% от нынешнего объема доходов города", - отметил градоначальник. "По другим отраслям мы имеем большой плюс и восполнили эти потери", - добавил он.
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экономика, санкт-петербург, александр беглов
Экономика, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Беглов оценил ущерб экономике Петербурга из-за ухода иностранных компаний

Беглов: ущерб экономике Петербурга из-за ухода иностранных компаний незначителен

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / БелТА
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Ущерб экономике Санкт-Петербурга из-за ухода иностранных компаний оказался незначительным, заявил губернатор города Александр Беглов.
«
"В 2022 году он (ущерб экономике - ред.) оказался незначительным. Единственная отрасль, которая сейчас остановилась, это производство автомобилей. Но мы вместе с федеральным центром активно работаем над переформатированием этой отрасли. Есть варианты по оставленным производствам, по открытию новых направлений. В других отраслях большинство компаний сменили собственника или название торговых марок. Но спокойно возобновили работу и платят налоги", - сказал Беглов в эфире Телеканала "78".
По словам губернатора, компании, которые прекратили или приостановили свою деятельность, приносили в бюджет Петербурга порядка 9 миллиардов рублей. "В целом компании, которые прекратили или приостановили свою деятельность, приносили в бюджет Петербурга порядка 9 миллиардов рублей — это менее 1% от нынешнего объема доходов города", - отметил градоначальник. "По другим отраслям мы имеем большой плюс и восполнили эти потери", - добавил он.
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