Беглов оценил ущерб экономике Петербурга из-за ухода иностранных компаний

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"В 2022 году он (ущерб экономике - ред.) оказался незначительным. Единственная отрасль, которая сейчас остановилась, это производство автомобилей. Но мы вместе с федеральным центром активно работаем над переформатированием этой отрасли. Есть варианты по оставленным производствам, по открытию новых направлений. В других отраслях большинство компаний сменили собственника или название торговых марок. Но спокойно возобновили работу и платят налоги", - сказал Беглов в эфире Телеканала "78".