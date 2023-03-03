https://ria.ru/20230303/bayden-1855613151.html

"Он утешал". В Сети ужаснулись попыткой пресс-секретаря оправдать Байдена

"Он утешал". В Сети ужаснулись попыткой пресс-секретаря оправдать Байдена - РИА Новости, 03.03.2023

"Он утешал". В Сети ужаснулись попыткой пресс-секретаря оправдать Байдена

Читатели Daily Mail пришли в ярость от слов пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, заявившей, что Джо Байден "посочувствовал" женщине, когда со смехом... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:28

2023-03-03T13:28

2023-03-03T14:46

в мире

сша

джо байден

карин жан-пьер

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail пришли в ярость от слов пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, заявившей, что Джо Байден "посочувствовал" женщине, когда со смехом говорил о ее сыновьях, погибших от отравления фентанилом."Он выразил ей сочувствие прошлым вечером. Его слова всегда искажают, это теория заговора", — сказала пресс-секретарь.У читателей Daily Mail подобное оправдание вызвало возмущение."Он посмеялся над потерей матери после того, как несколько раз повторил про свою. Отвратительно", — написал один из комментаторов."Зачем Карин пытается что-то объяснить? Ее никто не слушает", — заметил другой."Иными словами, она говорит — вы не видели и не слышали того, что вы видели и слышали. Не администрация, а цирковое шоу", — добавил третий."Каким образом смех мог исказить слова? Она не знает, какая между ними разница?" — задался вопросом читатель."У Байдена нет сердца, поэтому он не может никому сочувствовать", — подвели итог участники дискуссии.На этой неделе Ребекка Кисслинг рассказала на слушаниях в конгрессе, что двое ее сыновей умерли после приема поддельных таблеток с фентанилом. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила в причастности к их смерти Байдена, который, по ее словам, несет ответственность за нестабильную ситуацию с наркотиками в стране. Байден в ответ заявил, что фентанил появился в США при прошлой администрации, а когда говорил о смерти сыновей Кисслинг, посмеивался. После этого женщина потребовала от него извинений за усмешку.

https://ria.ru/20230303/narkotik-1855510068.html

https://ria.ru/20230302/bayden-1855254386.html

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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер