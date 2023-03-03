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"Он утешал". В Сети ужаснулись попыткой пресс-секретаря оправдать Байдена - РИА Новости, 03.03.2023
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13:28 03.03.2023 (обновлено: 14:46 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/bayden-1855613151.html
"Он утешал". В Сети ужаснулись попыткой пресс-секретаря оправдать Байдена
"Он утешал". В Сети ужаснулись попыткой пресс-секретаря оправдать Байдена - РИА Новости, 03.03.2023
"Он утешал". В Сети ужаснулись попыткой пресс-секретаря оправдать Байдена
Читатели Daily Mail пришли в ярость от слов пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, заявившей, что Джо Байден "посочувствовал" женщине, когда со смехом... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:28
2023-03-03T14:46
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail пришли в ярость от слов пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, заявившей, что Джо Байден "посочувствовал" женщине, когда со смехом говорил о ее сыновьях, погибших от отравления фентанилом."Он выразил ей сочувствие прошлым вечером. Его слова всегда искажают, это теория заговора", — сказала пресс-секретарь.У читателей Daily Mail подобное оправдание вызвало возмущение."Он посмеялся над потерей матери после того, как несколько раз повторил про свою. Отвратительно", — написал один из комментаторов."Зачем Карин пытается что-то объяснить? Ее никто не слушает", — заметил другой."Иными словами, она говорит — вы не видели и не слышали того, что вы видели и слышали. Не администрация, а цирковое шоу", — добавил третий."Каким образом смех мог исказить слова? Она не знает, какая между ними разница?" — задался вопросом читатель."У Байдена нет сердца, поэтому он не может никому сочувствовать", — подвели итог участники дискуссии.На этой неделе Ребекка Кисслинг рассказала на слушаниях в конгрессе, что двое ее сыновей умерли после приема поддельных таблеток с фентанилом. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила в причастности к их смерти Байдена, который, по ее словам, несет ответственность за нестабильную ситуацию с наркотиками в стране. Байден в ответ заявил, что фентанил появился в США при прошлой администрации, а когда говорил о смерти сыновей Кисслинг, посмеивался. После этого женщина потребовала от него извинений за усмешку.
https://ria.ru/20230303/narkotik-1855510068.html
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
"Он утешал". В Сети ужаснулись попыткой пресс-секретаря оправдать Байдена

Карин Жан-Пьер не смогла объяснить, почему Байден усмехнулся, говоря о смерти подростков

© AFP 2023 / Andrew Caballero-ReynoldsПрезидент США Джо Байден выступает во время партийного собрания демократов в Балтиморе
Президент США Джо Байден выступает во время партийного собрания демократов в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds
Президент США Джо Байден выступает во время партийного собрания демократов в Балтиморе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail пришли в ярость от слов пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, заявившей, что Джо Байден "посочувствовал" женщине, когда со смехом говорил о ее сыновьях, погибших от отравления фентанилом.
"Он выразил ей сочувствие прошлым вечером. Его слова всегда искажают, это теория заговора", — сказала пресс-секретарь.
У читателей Daily Mail подобное оправдание вызвало возмущение.
"Он посмеялся над потерей матери после того, как несколько раз повторил про свою. Отвратительно", — написал один из комментаторов.
Президент США Джо Байден на партийном собрании демократов в Балтиморе
Байден с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от фентанила
Вчера, 02:11
"Зачем Карин пытается что-то объяснить? Ее никто не слушает", — заметил другой.
"Иными словами, она говорит — вы не видели и не слышали того, что вы видели и слышали. Не администрация, а цирковое шоу", — добавил третий.
"Каким образом смех мог исказить слова? Она не знает, какая между ними разница?" — задался вопросом читатель.
"У Байдена нет сердца, поэтому он не может никому сочувствовать", — подвели итог участники дискуссии.
На этой неделе Ребекка Кисслинг рассказала на слушаниях в конгрессе, что двое ее сыновей умерли после приема поддельных таблеток с фентанилом. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила в причастности к их смерти Байдена, который, по ее словам, несет ответственность за нестабильную ситуацию с наркотиками в стране. Байден в ответ заявил, что фентанил появился в США при прошлой администрации, а когда говорил о смерти сыновей Кисслинг, посмеивался. После этого женщина потребовала от него извинений за усмешку.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Байден оскорбил белых американцев и вывел их из себя
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В миреСШАДжо БайденКарин Жан-Пьер
 
 
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