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В Австрии жестко ответили на призыв вступить в НАТО - РИА Новости, 03.03.2023
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16:05 03.03.2023 (обновлено: 16:36 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/avstriya-1855667696.html
В Австрии жестко ответили на призыв вступить в НАТО
В Австрии жестко ответили на призыв вступить в НАТО - РИА Новости, 03.03.2023
В Австрии жестко ответили на призыв вступить в НАТО
Читатели Exxpress резко отреагировали на статью в которой анализируется материал Politico, где автор заявил, что Австрии пора перестать сохранять нейтралитет и... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:05
2023-03-03T16:36
в мире
австрия
украина
чехия
милош земан
александер ван дер беллен
нато
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Читатели Exxpress резко отреагировали на статью в которой анализируется материал Politico, где автор заявил, что Австрии пора перестать сохранять нейтралитет и вступить в НАТО."Эта статья больше напоминает приказ из штаб-квартиры НАТО: австрийский нейтралитет в настоящее время ни морально, ни политически несостоятелен, Австрии пора в НАТО", — возмутился читатель."Нейтралитет Австрии является ценным достоянием, которое нельзя ставить под сомнение ни при каких обстоятельствах", — заявил комментатор."Кто против нейтралитета, тот может идти на фронт и там воевать. А бороться за так называемую свободу или демократию — это ерунда: какая это свобода, если один хочет навязать свою волю другому", — задались вопросом в комментариях."Разжигатели ненависти хотят диктовать, что является морально приемлемым", — сыронизировал пользователь."Если бы Украина была нейтральной, конфликта вообще бы не было", — заключили в дискуссии.В конце статьи авторы разместили опрос "Должна ли Австрия отказаться от своего нейтралитета и стать членом НАТО". Девяносто шесть процентов пользователей проголосовали против.Ранее президент Чехии Милош Земан после переговоров с прибывшим в Прагу с визитом главой Австрии Александером Ван дер Белленом заявил, что благодаря своему нейтральному статусу Австрия могла бы сыграть роль посредника в конфликте между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852711029.html
https://ria.ru/20230225/avstriya-1854260472.html
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в мире, австрия, украина, чехия, милош земан, александер ван дер беллен, нато
В мире, Австрия, Украина, Чехия, Милош Земан, Александер Ван дер Беллен, НАТО
В Австрии жестко ответили на призыв вступить в НАТО

Читатели Exxpress заявили, что Австрия всегда будет нейтральной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦентральная улица Граббен в Вене
Центральная улица Граббен в Вене - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Центральная улица Граббен в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Читатели Exxpress резко отреагировали на статью в которой анализируется материал Politico, где автор заявил, что Австрии пора перестать сохранять нейтралитет и вступить в НАТО.
"Эта статья больше напоминает приказ из штаб-квартиры НАТО: австрийский нейтралитет в настоящее время ни морально, ни политически несостоятелен, Австрии пора в НАТО", — возмутился читатель.
"Нейтралитет Австрии является ценным достоянием, которое нельзя ставить под сомнение ни при каких обстоятельствах", — заявил комментатор.
"Кто против нейтралитета, тот может идти на фронт и там воевать. А бороться за так называемую свободу или демократию — это ерунда: какая это свобода, если один хочет навязать свою волю другому", — задались вопросом в комментариях.
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"Разжигатели ненависти хотят диктовать, что является морально приемлемым", — сыронизировал пользователь.
"Если бы Украина была нейтральной, конфликта вообще бы не было", — заключили в дискуссии.
В конце статьи авторы разместили опрос "Должна ли Австрия отказаться от своего нейтралитета и стать членом НАТО". Девяносто шесть процентов пользователей проголосовали против.
Ранее президент Чехии Милош Земан после переговоров с прибывшим в Прагу с визитом главой Австрии Александером Ван дер Белленом заявил, что благодаря своему нейтральному статусу Австрия могла бы сыграть роль посредника в конфликте между Россией и Украиной.
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