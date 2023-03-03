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Суд арестовал подростка, пытавшегося поджечь военкомат в Кировске - РИА Новости, 03.03.2023
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10:31 03.03.2023 (обновлено: 10:32 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/arest-1855542392.html
Суд арестовал подростка, пытавшегося поджечь военкомат в Кировске
Суд арестовал подростка, пытавшегося поджечь военкомат в Кировске - РИА Новости, 03.03.2023
Суд арестовал подростка, пытавшегося поджечь военкомат в Кировске
Шестнадцатилетний подросток, который пытался поджечь военкомат в Кировском районе Ленинградской области, обвиняется в покушении на теракт, он арестован,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:31
2023-03-03T10:32
россия
происшествия
кировский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, который пытался поджечь военкомат в Кировском районе Ленинградской области, обвиняется в покушении на теракт, он арестован, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, 28 февраля несовершеннолетний приехал к зданию военного комиссариата в городе Кировск, где начал поджигать фитили и кидать бутылки с зажигательной семью в дверь здания военкомата, однако возгорания не произошло. Юноша убежал на автобусную остановку, где был задержан сотрудниками полиции. Как информировало СУСК по Ленобласти, он стал фигурантом уголовного дела об умышленном повреждении имущества путем поджога из хулиганских побуждений. "Следственными органами… несовершеннолетнему 2006 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ (Покушение на террористический акт)", - информирует Telegram-канал следственного управления. По ходатайству следствия юноша арестован, уточняют в СУСК.
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россия
кировский район
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россия, происшествия, кировский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Кировский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал подростка, пытавшегося поджечь военкомат в Кировске

Пытавшегося поджечь военкомат в Кировске подростка обвинили в покушении на теракт

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, который пытался поджечь военкомат в Кировском районе Ленинградской области, обвиняется в покушении на теракт, он арестован, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По предварительным данным, 28 февраля несовершеннолетний приехал к зданию военного комиссариата в городе Кировск, где начал поджигать фитили и кидать бутылки с зажигательной семью в дверь здания военкомата, однако возгорания не произошло. Юноша убежал на автобусную остановку, где был задержан сотрудниками полиции. Как информировало СУСК по Ленобласти, он стал фигурантом уголовного дела об умышленном повреждении имущества путем поджога из хулиганских побуждений.
"Следственными органами… несовершеннолетнему 2006 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ (Покушение на террористический акт)", - информирует Telegram-канал следственного управления.
По ходатайству следствия юноша арестован, уточняют в СУСК.
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РоссияПроисшествияКировский районЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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