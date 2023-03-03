https://ria.ru/20230303/arest-1855542392.html

Суд арестовал подростка, пытавшегося поджечь военкомат в Кировске

Суд арестовал подростка, пытавшегося поджечь военкомат в Кировске - РИА Новости, 03.03.2023

Суд арестовал подростка, пытавшегося поджечь военкомат в Кировске

Шестнадцатилетний подросток, который пытался поджечь военкомат в Кировском районе Ленинградской области, обвиняется в покушении на теракт, он арестован,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:31

2023-03-03T10:31

2023-03-03T10:32

россия

происшествия

кировский район

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, который пытался поджечь военкомат в Кировском районе Ленинградской области, обвиняется в покушении на теракт, он арестован, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, 28 февраля несовершеннолетний приехал к зданию военного комиссариата в городе Кировск, где начал поджигать фитили и кидать бутылки с зажигательной семью в дверь здания военкомата, однако возгорания не произошло. Юноша убежал на автобусную остановку, где был задержан сотрудниками полиции. Как информировало СУСК по Ленобласти, он стал фигурантом уголовного дела об умышленном повреждении имущества путем поджога из хулиганских побуждений. "Следственными органами… несовершеннолетнему 2006 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ (Покушение на террористический акт)", - информирует Telegram-канал следственного управления. По ходатайству следствия юноша арестован, уточняют в СУСК.

https://ria.ru/20230224/arest-1854104232.html

россия

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, кировский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)