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На самарского депутата составили протокол за поведение во время послания - РИА Новости, 03.03.2023
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10:35 03.03.2023 (обновлено: 11:43 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/abdalkin-1855543291.html
На самарского депутата составили протокол за поведение во время послания
На самарского депутата составили протокол за поведение во время послания - РИА Новости, 03.03.2023
На самарского депутата составили протокол за поведение во время послания
Полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:35
2023-03-03T11:43
россия
владимир путин
самарская губернская дума
кпрф
политика
самарская область
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, сообщает Новокуйбышевский районный суд. Публикация в телеграм-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти". "Абдалкин М. А., статья 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ), нарушения, предусмотренные КоАП. Рассмотрение дела по существу - 7.03.2023 года", - говорится в материалах суда. Абдалкин на своей странице во "ВКонтакте" подтвердил, что 7 марта – это следующий вторник - состоится заседание суда. По его словам, он "будет бороться, доказывать свою непричастность и невиновность". По судебной практике, в таких делах депутаты считаются физическими лицами, а не должностными, то есть им грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В начале февраля суд оштрафовал депутата Законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову по нижнему пределу – на 30 тысяч рублей. В конце января такое же наказание получил депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко. Чуть больший – 35 тысяч рублей – штраф назначен минувшей осенью депутату Законодательного собрания Петербурга Александру Шишлову.Президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.
https://ria.ru/20230126/shtraf-1847497640.html
https://ria.ru/20230109/diskreditatsiya-1843753318.html
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россия, владимир путин, самарская губернская дума, кпрф, политика, самарская область, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Владимир Путин, Самарская Губернская Дума, КПРФ, Политика, Самарская область, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
На самарского депутата составили протокол за поведение во время послания

Полиция признала лапшу на ушах у самарского депутата Абдалкина дискредитацией ВС России

© Фото : Михаил Абдалкин/VkontakteДепутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Михаил Абдалкин/Vkontakte
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, сообщает Новокуйбышевский районный суд.
Публикация в телеграм-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти".
Депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии
26 января, 09:35
"Абдалкин М. А., статья 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ), нарушения, предусмотренные КоАП. Рассмотрение дела по существу - 7.03.2023 года", - говорится в материалах суда.
Абдалкин на своей странице во "ВКонтакте" подтвердил, что 7 марта – это следующий вторник - состоится заседание суда. По его словам, он "будет бороться, доказывать свою непричастность и невиновность".
По судебной практике, в таких делах депутаты считаются физическими лицами, а не должностными, то есть им грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В начале февраля суд оштрафовал депутата Законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову по нижнему пределу – на 30 тысяч рублей. В конце января такое же наказание получил депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко. Чуть больший – 35 тысяч рублей – штраф назначен минувшей осенью депутату Законодательного собрания Петербурга Александру Шишлову.
Президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.
Депутат Борис Вишневский - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
В Петербурге зарегистрировали дело о дискредитации армии против депутата ЗС
9 января, 19:07
 
РоссияВладимир ПутинСамарская Губернская ДумаКПРФПолитикаСамарская областьПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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