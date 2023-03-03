https://ria.ru/20230303/abdalkin-1855543291.html

На самарского депутата составили протокол за поведение во время послания

На самарского депутата составили протокол за поведение во время послания - РИА Новости, 03.03.2023

На самарского депутата составили протокол за поведение во время послания

Полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:35

2023-03-03T10:35

2023-03-03T11:43

россия

владимир путин

самарская губернская дума

кпрф

политика

самарская область

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, сообщает Новокуйбышевский районный суд. Публикация в телеграм-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти". "Абдалкин М. А., статья 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ), нарушения, предусмотренные КоАП. Рассмотрение дела по существу - 7.03.2023 года", - говорится в материалах суда. Абдалкин на своей странице во "ВКонтакте" подтвердил, что 7 марта – это следующий вторник - состоится заседание суда. По его словам, он "будет бороться, доказывать свою непричастность и невиновность". По судебной практике, в таких делах депутаты считаются физическими лицами, а не должностными, то есть им грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В начале февраля суд оштрафовал депутата Законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову по нижнему пределу – на 30 тысяч рублей. В конце января такое же наказание получил депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко. Чуть больший – 35 тысяч рублей – штраф назначен минувшей осенью депутату Законодательного собрания Петербурга Александру Шишлову.Президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.

https://ria.ru/20230126/shtraf-1847497640.html

https://ria.ru/20230109/diskreditatsiya-1843753318.html

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самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, самарская губернская дума, кпрф, политика, самарская область, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года